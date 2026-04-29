Česká vrána k maďarské vráně sedá
To jsou všechno řekněme zprávy, že „údajně“. Ale co je faktem, je, že předseda Fideszu Viktor Orbán prohlásil, že nepřevezme mandát poslance. A s ním celkem 25 poslanců. Mezi nimi je i předseda parlamentu, ministr, nebo generální sekretář Fideszu (dlouhá léta vládní strana Maďarska). Zdroj. Čas 21:00.
Vidíte ten nezájem o voliče? Fidesz dostal nějaké hlasy (byť řekněme málo), ale přeci jen má voliče, kteří v něm něco vidí. A teď podstatná část těch zvolených prostě odejde, protože usoudili, že je to pro ně lepší. Volič, nevolič. A nejsou v tom sami.
Při našich loňských volbách se bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec nechal zapsat na poslední, jasně nevolitelné, místo kandidátky ANO. Voliči ho svými preferenčními hlasy poslali do parlamentu. No a pan Brabec prohlásil, že zůstane hejtmanem a poslancem se stát nechce. Volič, nevolič.
Maďarskou výjimkou je prý člen Fideszu, končící ministr zahraničí, Peter Szijártó. Zdroj. Čas 22:00. Údajně kvůli imunitě. Má být totiž stíhán za to, že dával důvěrné informace z EU Rusku a po prohraných volbách skartoval dokumenty. Vše popírá, prý je nevinen. Tak čeho se bojí?
A jsme zase doma. Naše vláda by se dala nazvat vládou národní imunity. Předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády…. Podobnost čistě náhodná?
Připomenu podporu Andreje Babiše právě Viktoru Orbánovi před nedávnými maďarskými parlamentními volbami: „Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív.“
To o maďarských občanech vyznívá s ohledem na pohrdání jejich hlasy, obavami z trestního stíhání a pravděpodobně i podezřelým bohatnutím maďarských špiček velmi pikantně. Maďarsko evidentně nemělo daleko k poměrům v Rusku. Ostatně jeho podpora tomuto režimu byla totálně podlézavá. A pokud Andrej Babiš mluví o „osvědčeném vedení“ tak potěš koště.
Otázkou je, co na Viktoru Orbánovi Andrej Babiš vidí pozitivního. Přehlížení voličů? Hromadění majetku lidí v jeho okolí? Využívání parlamentu pro imunitu? Naprosté ovládnutí médií? Vzhledem k hospodářské situaci Maďarska, jeho postavení na mezinárodní scéně, obzvláště v rámci EU a NATO, závislosti na jediném dodavateli energií (a je jedno, že je to zrovna Rusko), si fakt nedokážu obdiv Andreje Babiše k bývalému maďarskému vůdci vysvětlit. Možná to má v hlavě zase pomotané, jako u mnoha dalších věcí.
Tomáš Flaška
