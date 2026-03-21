Česká televize už začíná fungovat
Před pěti lety byla důvěra v ČT na asi 72%. Pak začaly tanečky kolem výměny generálního ředitele, nominování ideologických lidí do rady ČT (např. Luboš Xaver Veselý) a obměna zpravodajského týmu. Opět jako příklad vezmu třeba vyhazov Marka Wollnera. Naposled pak „odstoupení“ Václava Moravce. A dalo by se pokračovat.
Vrcholem pro mě byly Události dne 20.03. (asi 40. minuta). Nějací teroristé zapálili tovární halu v Pardubicích načež premiér Andrej Babiš svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady státu. Na 18. hodinu. Krátce po 19. hodině předstoupil Andrej Babiš před novináře s krátkým breefingem (asi 10 minut). Evidentně tedy na jednání nemusel nepřetržitě být. A teď pozor – v oněch asi 19:40 pak ČT přenášela živě rozhovor s Andrejem Babišem.
Došlo na financování BIS. Andrej Babiš zalovil ve svých papírech, aby mohl přednést přesné číslo, kolik je v letošním rozpočtu. Pak došlo na otázku na výdaje na zbrojení. A Andrej Babiš opět před kamerou vytáhl graf, kde to dokladuje několik let zpátky.
To mi chce někdo říkat, že tyto podklady s sebou premiér Babiš nosí na mimořádně a narychlo svolané zasedání Bezpečnostní rady státu? Onen brífing po zasedání rady trval asi 10 minut. Viz zde. Tedy prodleva mezi jeho závěrem a oním rozhovorem byla asi 30 minut minut.
Jinými slovy Andrej Babiš věděl otázky dopředu, dopředu mu poradci připravili podklady a dopředu si připravil odpovědi. To je ta nová Česká televize, která nás čeká za současné vlády. Hledají se jenom prostředky jak toho dosáhnout, ale už ten předstrach redaktorů a zaměstnanců nese ovoce dnes.
Podle současného výzkumu spokojenosti s ČT tato klesla o 10%. Naopak podíl nespokojených v porovnání se situací před pěti lety stoupl o oněch 10%. Hlas lidu, hlas boží.
Tomáš Flaška
Mládeži, nesaháte nám ani po kotníky
Do Poslanecké sněmovny se loni dostalo nebývalé množství mladých lidí a je jedno z jakých stran. Snad konečně svěží závan.
Tomáš Flaška
Severokorejský ministr v naší vládě
Schopnosti ministra dopravy Ivana Bednárika (navržený SPD) překonávají možná i schopnosti severokorejského vůdce Kim Čong-una. Posuďte sami.
Tomáš Flaška
Mikromanagement zbídačelých českých cestovatelů
Vláda, musím uznat, dokazuje každým dnem svou pověst sboru snaživých komiků. Naposledy v souvislosti s íránskou krizí.
Tomáš Flaška
1938, 1948, 1968. Jaké byly rozdíly?
Magická osmička na konci letopočtů 20. století se do našich dějin navždy smutně vepsala. Bude pokračování?
Tomáš Flaška
Kdo všechno hodil Ukrajinu přes palubu, a proč
Dnes jsou to čtyři roky, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Válčí tam již déle, než válčila za 2. světové války, postoupila podstatně méně.
|Další články autora
- Počet článků 1497
- Celková karma 30,90
- Průměrná čtenost 2842x