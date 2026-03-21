Česká televize už začíná fungovat

Ta revoluce už začala, a ne že ne. Stačí po očku sledovat činnost naší ještě veřejnoprávní instituce a už vám musí být jasno.

Před pěti lety byla důvěra v ČT na asi 72%. Pak začaly tanečky kolem výměny generálního ředitele, nominování ideologických lidí do rady ČT (např. Luboš Xaver Veselý) a obměna zpravodajského týmu. Opět jako příklad vezmu třeba vyhazov Marka Wollnera. Naposled pak „odstoupení“ Václava Moravce. A dalo by se pokračovat.

Vrcholem pro mě byly Události dne 20.03. (asi 40. minuta). Nějací teroristé zapálili tovární halu v Pardubicích načež premiér Andrej Babiš svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady státu. Na 18. hodinu. Krátce po 19. hodině předstoupil Andrej Babiš před novináře s krátkým breefingem (asi 10 minut). Evidentně tedy na jednání nemusel nepřetržitě být. A teď pozor – v oněch asi 19:40 pak ČT přenášela živě rozhovor s Andrejem Babišem.

Došlo na financování BIS. Andrej Babiš zalovil ve svých papírech, aby mohl přednést přesné číslo, kolik je v letošním rozpočtu. Pak došlo na otázku na výdaje na zbrojení. A Andrej Babiš opět před kamerou vytáhl graf, kde to dokladuje několik let zpátky.

Zdroj: Události ČT 20.03.2026, minuta 44: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/226411000100320/

To mi chce někdo říkat, že tyto podklady s sebou premiér Babiš nosí na mimořádně a narychlo svolané zasedání Bezpečnostní rady státu? Onen brífing po zasedání rady trval asi 10 minut. Viz zde. Tedy prodleva mezi jeho závěrem a oním rozhovorem byla asi 30 minut minut.

Jinými slovy Andrej Babiš věděl otázky dopředu, dopředu mu poradci připravili podklady a dopředu si připravil odpovědi. To je ta nová Česká televize, která nás čeká za současné vlády. Hledají se jenom prostředky jak toho dosáhnout, ale už ten předstrach redaktorů a zaměstnanců nese ovoce dnes.

Podle současného výzkumu spokojenosti s ČT tato klesla o 10%. Naopak podíl nespokojených v porovnání se situací před pěti lety stoupl o oněch 10%. Hlas lidu, hlas boží.

Autor: Tomáš Flaška | sobota 21.3.2026 7:47 | karma článku: 8,08 | přečteno: 79x

Další články autora

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1497
  • Celková karma 30,90
  • Průměrná čtenost 2842x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.