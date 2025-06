Cenzura u nás není, ale autocenzura ano

Dlouho jsem toto tvrzení všech našich správných konzervativních vlastenců odmítal. Ale musím jim dát za pravdu.

Po mnoha letech nadvlády levičáků, hloupé Evropské unie a rozkladných živlů liberální demokracie konečně pro všechny správné síly vyšlo sluníčko na obloze a americkým prezidentem byl zvolen Donald Trump. A nastalo jásání a vítězné komentáře, že konečně bude vše jinak a bude lépe.

A Donald Trump začal opravdu zhusta. Jedna z prvních věcí, které provedl, bylo, že vyhostil francouzského vědce, který cestoval na konferenci v Houstonu. Důvod? Imigrační úředníci prohledali jeho mobilní telefon a našli tam zprávy, ve kterých kritizoval administrativu Donalda Trumpa. Jaká drzost! A nebyl to jediný případ.

www.pixabay.com

Bohužel to bylo v době, kdy jsem již měl několik měsíců zakoupené letenky do USA na měsíční pobyt v přírodě v západních národních parcích. Ostatně pár reportáží jsem napsal i na svůj blog. Nechtěl jsem riskovat propad investice v podobě letenek, zaplaceného zapůjčení auta a hlavně časových, kdy jsme si všichni účastníci museli své pracovní věci zorganizovat tak, aby ten měsíc vyšel.

Tak jsem se zautocenzuroval! Zapověděl jsem si v blozích jakoukoliv kritiku Donalda Trumpa a dokonce jsem i jeden svůj dřívější článek, kdy jsem ho kritizoval, smazal. Ani v diskusích jsem se neopovážil ho nějak ostře posuzovat.

Vzpomínám na nadšení našeho pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše ze zvolení Donalda Trunmpa. I červenou kšiltovku si nasadil. Sice se teď tváří, že nic, ale po případných vyhraných volbách bude americký prezident jistě jeho velkým vzorem. Možná to zdokonalí a kromě dobrovolné autocenzury zavede i cenzuru opravdovou, co se bude týkat kritiky jeho osoby. Nedivil bych se. Útoky na Českou televizi po každé kritické reportáži na jeho adresu to již dosvědčují.

Takže dávám všem našim přesvědčeným národním vlastencům za pravdu. U nás panuje autocenzura a to na všech úrovních společnosti.

A po předpokládaných vyhraných volbách ANO společně s SPD bude v této oblasti ještě líp!