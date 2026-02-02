Byl jsem tam na Staromáku

Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.

Začalo to tím, že na konečné metra jsem si skoro nesedl. V neděli takto přeplněný vlak se vidí snad pouze po nějakém sportovním utkání. Později jsem se dozvěděl, že musela být uzavřena stanice Staroměstská. Eskalátory prostě nestíhaly vyvážet lidi na povrch.

To na Můstku, na výstupu z „B“ na Jungmannovo náměstí, to bylo jinak. V dolní části vše OK, byť nahoru jel jen jeden eskalátor.

Ale v druhé části asi nějaký vtipálek ty eskalátory vypnul. A tak lidé chodili ve dvou proudech pěšky nahoru, zatímco na prostředním jel semtam někdo dolu. A nebo to byl úmysl agenta vládní junty (používám slovník předsedy Poslanecké sněmovny) a agent záškodník chtěl demonstrujícím znemožnit účast :-).

Cestou na Uhelném trhu mě sice vítali pořadatelé s cedulkou, že Staromák je plný, že mám jít na Václavák, ale já se nedal a rozhodl jsem se prorazit. Plno bylo rozhodně.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-petr-pavel-milion-chvilek-demonstrace.A260201_143804_domaci_kurl

Účel shromáždění byl jasný.

A teď už ona lidová tvořivost.

Nebo.

Ostatně, že měli účastníci jasno o zahraničním směřování naší země nebylo pochyb.

Pořadatelé se pochlubili aktuálním počtem podpisů pod peticí na podporu prezidenta Pavla.

Pojďme o pár kroků dál.

Sorry, ale místní editor mi obrázek na výšku nějak neumožnil otočit.

Objevil se i protinázor. Antikonfliktní tým nebyl potřeba. Působil tam tak trochu jako kůl v plotě.

Lidé měli jasno nejen o Macinkovi, ale jednoznačně i o premiérovi.

Ani souk..., pardon, souputník Turek nemá asi pověst nejlepší.

Zpět k Macinkovi.

A na závěr obecně.

Ano, tak je to správné. Nicméně já se přidržím oficiální vládní politiky, kdy největší zastánci svobody slova nedovolují mluvit svému ministrovi, další komparsisti ve vládě nepouští vybrané novináře na tiskovky a jako celek se snaží ovládnout veřejnoprávní média a tak naprosto demokraticky a v souladu s vůlí většiny obyvatelstva v loňských parlamentních volbách i zde zatrhuji diskusi a neotvírám ji.

Přeci jste ty volby vyhráli a tak mají ostatní držet ústa a krok. Tak vám dopřávám stejnou medicínu :-).

–––––––––––––

Až na jednu označenou a odzdrojovanou výjimku jsou všechny fotky pořízeny autorem osobně.

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 2.2.2026 8:05 | karma článku: 26,64 | přečteno: 1139x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1484
  • Celková karma 27,63
  • Průměrná čtenost 2848x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

