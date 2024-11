Budu slušný: že si do úst nevidí

Má hroší kůži. Ale upřímně řečeno, bych ho spíše přirovnal k jinému zvířeti (a lev to není). Andrej Babiš promluvil k 17. listopadu.

Ani nevím, zda položil na Národní kytku. Když byl ve funkci tak to dělal v 5 hodin ráno, bál se odpůrců. Budiž k dobru našim dnešním vrcholným politikům, že tam zašli přes den a nadávky si vyslechli. Ano, oni se odpůrců nebáli, pane Babiši.

A co Vy v roce 1989? Povím Vám to. Byl jste takzvaný komunistický kádr. Tedy prověřený pracovník, který pobýval na zahraničních cestách, aby tam budoval ten zdárný socialismus. Ještě před pár lety jste netušil, že tenkrát existovala výjezdní doložka. Pro neznalé – to bylo zvláštní povolení vydávané komunisty, policajty, vojáky, svazáky a všemi, komu jste se mohl nějak znelíbit, abyste mohli opustit socialistický ráj. A každý z nich v tom řetězci vám to mohl zatrhnout. Tak tuto starost Andrej Babiš, jako tehdejší kovaný komunista, neměl.

www.pixabay.com

Proto působí nikoliv drze, ale přímo odporně, když dnes na síti X napíše (věty čísluji já):

„1. Komunisté se báli Západu a vykreslovali ho proto lidem jako největší zlo a hrozbu, před kterou je třeba společnost ochránit. Všichni víme, že opak byl pravdou. Báli se jen o sebe.

2. Dnes ti, kteří se označují za jediné demokraty a elitu, znovu chtějí společnost „ochraňovat“. Používají tytéž metody jako komunisté. Taky mluví o zlu a hrozbě. Straší. Skutečný důvod ale je, že se taky bojí o svá koryta.

3. Záměrně vráží další klín do naší společnosti. Zneužívají kvůli tomu i 17. listopad. Zase se nás snaží rozdělit. Ale my se nedáme. Nebojíme se jich.“

1. věta: Ano. Vy jako komunista jste jistě věděl, co jste tenkrát dělali. To nelze rozporovat.

2. věta: Rád bych věděl jeden jediný citát, nebo odkaz, na to, kdo sám sebe označuje za jediného demokrata a elitu. Pane Babiši, tohle je normální lež a nic jiného.

3. věta: Straší kdo koho? Rusové postupující pomalu k naší hranici nestraší nikoho? Ano, Vy se nebojíte. A bát jste se ničeho nemusel ani v roce 1989.

Říkal jsem si, že se k dnešnímu svátku nebudu vyjadřovat, že to udělají mnozí jiní. Že si ho opravdu v klidu oslavím. Na tom nic nezměním. Ale když vidím kýbl žluči, pomluv a lží ve veřejném prostoru, tak se k tomu vyjádřím. A tím myslím konkrétně Vás, pane Babiši.

A ještě něco. Vaši příznivci tu šíří věty, že je u nás cenzura a že se začínáme podobat 50. létům. Můžete prosím uvést, jak se mohlo stát, že se Vaše vyjádření dostalo do veřejného prosotoru? A že o něm informuje i Vámi tak nenáviděný takzvaný Mainstream? Nebo kdo a jak se pokusil Vám ve zveřejnění zabránit? A jak budete potrestán?