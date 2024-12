Budou se už vracet věci nakradené Fialovou vládou?

O tom to celé přeci je. Fialova vláda nás ožebračila a současná opozice slibuje, že to napraví. A už je na to tak natěšená, že to dokonce slíbila i před krajskými volbami, byť musela vědět, že nevyhraje všude.

Předvolební slogan hnutí ANO: „Vrátíme vám co vám Fialova vláda vzala“ by se asi měl tesat do kamene. Pravděpodobně by to byla první vláda v dějinách celé planety, která by něco takového dokázala. Navíc na krajské úrovni.

Zdroj obrázku lidovky.cz: Odkaz

V Karlovarském kraji získalo ANO absolutní většinu zastupitelů, tedy totální vítězství. Tam by mělo mít práci nejjednodušší, protože jim nemůže žádný koaliční partner házet klacky pod nohy ve snaze plnit své předvolební sliby, natož nějaká opozice. Přesto se našel, věřte tomu nebo ne, opoziční zastupitel (!) Miroslav Balatka za STAN, který na jednání krajského zastupitelstva navrhl zařadit do programu následující bod:

„Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá radě Karlovarského kraje za prvé zjistit, co vláda lidem vzala, a za druhé vrátit, co vláda lidem vzala. Nebo popřípadě představit časový harmonogram, podle kterého bude vracet stát zjištění z bodu jedna.“

No není tohle opozice snů? Žádné mnohahodinové projevy při schvalování programu, nocování ve Sněmovně, rozbíjení jednání faktickými poznámkami, ale doslova a do písmene podaná pomocná ruka vládnímu hnutí k tomu, aby mohlo splnit svůj předvolební slib. No, kdo tohle má? Kdo má tak dokonalou a konstruktivní opozici? To je přeci to, po čem tu pořád dokola voláme a každý po prohraných volbách o sobě prohlašuje, že bude konstruktivní opozicí.

Ale krajský zastupitel za ANO a současně europoslanec Ondřej Knotek zřejmě úplně nechápe, že může existovat i rozumná a konstruktivní opozice, nebo z principu prostě cokoliv navrhne opozice je fuj (to přeci od ANO víme i ze Sněmovny, že co není z jejich hlavy, tak je prostě strašné), a proto onu nabídnutou pomocnou ruku nepřijal a vyjádřil se naprosto jasně:

„To si děláte srandu, pane bývalý senátore?! Podívejte se na výsledky voleb, na preference vašich stran. Vždyť jste směšní – proberte se.“

Tak nevím. Když má někdo málo procent, tak nesmí pomáhat vládnoucímu hnutí? Nebo má být ten návrh na plnění předvolebního slibu směšný? Nebo je dokonce směšný sám ten předvolební slib? Vyberte si co chcete a Karlovarskému kraji gratuluji za volbu do jejich zastupitelstva. Já si na to vracení musím počkat ještě do podzimu až ANO navzdory korespondenční volbě (jak to udělají?) ty volby vyhraje.