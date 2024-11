Budeme zkoumat duševní zdraví politiků?

Podle největšího opozičního předsedy ten čas už nastal. Hlavně bude ve Sněmovně jistě dostatek odborníků, kteří k tomu budou mít co říci a jistě přesně stanoví diagnozu.

Andrej Babiš na dnešním zasedání Poslanecké sněmovny zřejmě už usoudil, že je na čase té vládě konečně zatnout tipec:

„Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. Pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví. Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je duševní zdraví premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany,“ přednesl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

www.pixabay.com

To vedlo k tomu, že ministři se zvedli, zasedání opustili a podle jednacího řádu musela být přerušena i schůze. Takže další zdržení, další obstrukce (ty byly i v předchozím volebním období, ale ne tak často a tak dlouho) a z mnoha bodů programu se jich nakonec podaří projednat jen pár. Pokud tu někdo tvrdí, že vláda nedělá nic, nemá na tom taky tak trošku vinu opozice?

Ale Andrej Babiš se nedal odradit a pokračoval: „Kdo těmto lžím ještě věří?“ To působí velmi půvabně, když si vzpomenu na předvolební heslo hnutí ANO před letošními krajskými volbami: „Vrátíme vám to, co vám tato vláda vzala.“ Ví už někdo něco o tom, že by se v krajích, kde zvítězilo ANO, něco vracelo? A jistě je naprosto pravdivá informace, že občané volají na hnutí ANO s tím, že mají strach o premiéra.

Ale pojďme teď dál a představme si čistě hypoteticky, že by Sněmovna návrh Andreje Babiše schválila, hodila by celý program schůze za hlavu a projednávala by ten jediný, největším opozičním předsedou navrhovaný, bod o duševním zdraví premiéra. Co by nastalo? Byla by schůze přerušena s usnesením, že si musí počkat na odborný zdravotní posudek o duševním zdraví premiéra? Jak by chtěli premiéra k vyšetření donutit? A který lékař by to měl vypracovat? I to by určila Poslanecká sněmovna? Ukazuje se, že pan Andrej Babiš je pro republiku opravdu nejužitečnější když místo účasti na jednání Poslanecké sněmovny nakupuje s manželkou v Miláně. Kdyby to pan největší opoziční předseda nemyslel vážně, tak by se člověk musel začít smát.

Jenže smích vás přejde když si představíte následující situaci. ANO vyhraje příští rok volby a současný největší opoziční předseda se ujme vlády za podpory SPD a případně i komunistů (dnes pojmenovaných na Stačilo!). Opozice vedená ODS bude vystupovat stejně nesmlouvavě a destruktivně, jako opozice současná. Zákony se nebudou stíhat schvalovat, protože obstrukce zase nabudou rekordních rozměrů. Opoziční lídři budou přistupovat k řečnickému pultu v plínkách, aby překonali i dosavadní rekord v řečnění vlastněný Tomiem Okamurou (tuším že asi 11 hodin).

Vláda najednou praští pěstí do stolu a Andrej Babiš navrhne jednání o duševním zdraví předsedy opoziční ODS Petra Fialy. Jelikož společně s SPD a komunisty bude mít v parlamentu většinu, tak návrh projde.

Co bude dál? Po několika dnech diskusí se Sněmovna usnese, že Petr Fiala není duševně v pořádku a potřebuje vyšetření. A silou své většiny zároveň stanoví, že až do vyšetření se nesmí účastnit zasedání Poslanecké sněmovny. Bude to sice protiústavní, ale pár měsíců potrvá, než to Ústavní soud potvrdí. Do té doby dá předseda Poslanecké sněmovny pokyn ochrance, aby Petra Fialu do Sněmovny nepouštěla. Je to přeci na základě rozhodnutí a z vůle většiny v parlamentu, že?

A další kroky?