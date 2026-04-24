Budeme všechno jen vyžírat?

A ani se přitom nezastydíme? Nebo aspoň nezačervenáme? To si fakt myslíme, že mít jen nataženou ruku je to správné ořechové?

Po nátlaku spojenců nakonec vláda zachovala muniční iniciativu a těžce zkoušená Ukrajina tak dostává nadále životně důležitou pomoc. Ale pozor! My do toho nepřispějeme ani korunu, jak zdůraznil pan premiér, jistě na přání svých voličů. A tak české firmy mají kšefty, zakázky se jen hrnou, platí to zahraničí a my jen vyděláváme. Že ne? Kolik je u nás v obranném průmyslu zaměstnáno lidí? Jejich zdravotní a sociální pojištění platí české firmy z těch zahraničních peněz. Jejich platy taky, peníze pak rozpustí do českého hospodářství. Podobné je to s daněmi z příjmu. Ale hlavně se od toho naoko distancovat. To chce vládní volič, tak to tak má být.

Jsme uprostřed Evropy, kolem nás samé státy NATO (kromě Rakouska, které ale sousedí se Švýcarskem, a to zase sousedí s NATO). Tak to nemusíme na to zbrojení moc vydávat. Nám nic moc bezprostředně nehrozí. Okolí se postará. Ostatně už náš morálně čistý premiér při prezidentské volbě prohlásil, že by Polsku případně na pomoc nepřispěchal. Fakt tohle voličům ANO nepřipadá ani trochu sobecké?

A nejnověji premiér Babiš prohlásil, že je nemyslitelné aby v následujícím rozpočtu EU připadlo pro Česko méně peněz než doposud. Doslova řekl: „Je to absolutně nepřijatelné, hlasitě jsem proti tomu vystoupil.“

No má pravdu předseda. Doposud nás staré země EU penězi zásobily. Od vstupu do EU jsme si polepšili po všech stránkách. Stoupla životní úroveň, ve výkonosti ekonomiky jsme překonali staré státy jižní Evropy, náměstí a návse měst a vesnic už nemají jednotnou oprýskanou šeď, ale všude září barvy a je to pastva pro oči, patříme životním standardem ke šťastné horní čtvrtině světa, ale běda, kdybychom na to měli přispět něco sami! Tedy abych byl přesný, běda, kdyby se penězovod přibrzdil.

Zdroj: gemini.google.com

Už se těším na to, až na tom budeme tak, že to zase budeme splácet my těm chudým, podobně, jako to ti bohatí do teď platili nám. Solidarita přeci nemůže být jen mezi lidmi, ale i mezi národy. Kdybych byl jízlivý, tak poznamenám, že se náš premiér bojí především o dotace pro podniky, které mu přeci vůbec, ale vůbec, nepatří.

Za tohleto handrkování bych si hanbou nafackoval. Ale voličská základna současné vládní koalice si to žádá. Evropo plať! Až jednou dojde na to, že bychom se na oplátku místo přímých příjemců evropských peněz měli stát přímými plátci, tak asi bude podle většiny národa čas z EU vystoupit. Takoví jsme my, Češi. Tedy většina, z jejíž vůle vzešla současná vláda.

Autor: Tomáš Flaška | pátek 24.4.2026 15:52

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1504
  • Celková karma 33,03
  • Průměrná čtenost 2840x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

