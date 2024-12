Budeme mít atomové vlaky?

Já vím, že miliardy sem a miliardy tam, ale není tohle fakt už trochu moc? Vždyť místo pár kilometrů železnice bychom mohli postavit nový blok v Dukovanech.

Zaujala mě plánovaná cena 109 miliard za dvoukolejnou trať budoucí rychlodráhy z Prahy-Veleslavína na letiště Václava Havla. Správa železnic předpokládá, že za tuto cenu trať nechá vítěze soutěže i po 25 let opravovat a udržovat, ale pořád mi to nějak nevychází.

Trasa je dlouhá asi 12 kilometrů. Odhadované stavební náklady jsou asi 26 miliard korun (minuta 40:03 Událostí). Už tahle cena je podle mě nadnesená. Na trati nebude žádný ražený tunel. Ale budiž. A teď velmi jednoduchá matematika. Pokud si půjčím 26 miliard na úrok 5% (to je dnes asi běžné), tak na úrocích zaplatím za rok 1,3 miliardy. To je za 25 let 33 miliard (ve skutečnosti méně, protože se postupně bude splácet i jistina). A jsem v součtu na 59 miliardách. A pokud by mi mělo zbýt 50 miliard na 25 let oprav a údržbu, tedy 2 miliardy ročně na 12 km kolejí, tak to je pro stavební firmu zakázka snů. To tam mohou dělňasové každý den chodit pěšky a ometat koleje kartáčkem na zuby a stříkat je voňavým parfémem.

Při těchto úvahách se neodvažuji ani pomyslet co bude stát úsek z Dejvic do Veleslavína, který je jen o něco málo kratší, ale má několikakilometrový ražený tunel. Takže třeba 200 miliard?

www.mapy.cz, červená – 12km – pojednává blog , modrá – cca 8 km s budoucím tunelem

Nebylo by pro stát výhodnější za ty peníze postavit jaderný blok? Ten by dokonce vyšel levněji než těchto 20 kilometrů kolejí. Ostatně doprava na letiště se dá řešit elegantněji a hlavně podstatně levněji. Psal jsem o tom zde.

Nikdo se této ceně nediví. A tudíž se ani nikdo nediví tomu, proč v dálnicích zažíváme nebývalý boom, ale na železnici jako by se stále stavělo krumpáčem a lopatou.