Budeme chtít utéct z NATO a EU?

Už to začíná. Socdem mohutně touží po sněmovně, ale sama na to nemá. Výtahem k mediálním reflektorům tak mají být komunisté ze Stačilo!

Problém je, že Socdem chce zůstat zakotveno v západních bezpečnostních (NATO) i hospodářských (EU) strukturách. Zatímco Stačilo! by okamžitě zdrhlo pryč a prosazuje uskutečnění referenda k těmto otázkám. To je zase nepředstavitelné pro Socdem. Tak co s tím, když chtějí mít společnou kandidátku a tím pádem i volební program?

www.pixabay.com

To řešení mě rozesmálo. Socdem a hnutí Stačilo! nebudou ve svém programu společně prosazovat referendum o členství Česka v EU a NATO. To je takové vlk se nažral a koza zůstala celá. Ďábel se skví v detailu. V tomto případě v tom slovíčku „společně“.

Co to znamená? Společná kandidátka bude. Předpokládám, že za Socdem se na volitelná místa dostane p. Maláčová a p. Zaorálek. Zbytek obsadí komunisté a další ruské páté kolony. Díky voličům Socdem přibudou nějaká ta procenta a tím pádem i více mandátů. Na nějaké kroužkování nevěřte, to stejně pomáhá spíše těm na horních pozicích kandidátek.

Socdem tak přinese komunistům toužebná procenta a mandáty navíc. A v novém parlamentu pak komunisté budou prosazovat ona referenda o vystoupení z NATO a EU, zatímco všichni dva poslanci Socdem se od toho budou distancovat.

Jak že se tomuhle říká? Nebylo to něco o těch užitečných … ?

****************************

Diskusi asi nebudu ani číst. Na ty místní kádrováky nemám náladu. Omlouvám se slušným a věcným diskutérům.