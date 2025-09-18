Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.
Díky financování ovládaného vládní garniturou pomocí většiny v Poslanecké sněmovně nebude problém „usměrnit“ zpravodajství, publicistiku i reportéry. Prostě bude stačit hrozba, že se sníží platba na to a to a bude vymalováno. A přesně tak to má ve svém programu namalováno hnutí ANO. A přesně takto to vymalovali na Slovensku, kde je z televize už hlásná trouba vlády.
Ostatně Babišovo ANO a Ficův Směr k sobě mají velmi blízko. Vzpomeňme si na předvolební návštěvu Andreje Babiše v roce 2023 na Slovensku, kde osobně podpořil Roberta Fica (to je ten, co jezdí na vojenské přehlídky do Moskvy a Pekingu a líbá prsten Putinovi): „Narodil jsem se v Bratislavě, a i když žiju 30 let v České republice, na Slovensku mi velmi záleží a vy v sobotu rozhodnete v parlamentních volbách, kdo bude v budoucí slovenské vládě. Zda to budou politici, kteří budou bojovat za zájmy slovenských občanů, nebo budou poslouchat Brusel,“ a pokračoval „To nejhorší, co se vám může stát, je, že budete mít ve vládě Progresivní Slovensko (opozice Fica – pozn. autora).“
Pak působí velmi směšně, když jeho jedna z nejaktivnějších političek Jana Mračková Vildumetzová kritizuje Víta Rakušana, že se zúčastnil demonstrace slovenské opozice. Je hloupá, směšná, nic si nepamatuje, nebo prostě jen fanaticky oddaná, když na akce svého šéfa zapomíná?
Ale zpět k médiím. Podívejme se na výrok potenciálního koaličního partnera ANO Daniela Sterzika (přezdívaného Vidlák) za Stačilo! (maskovaní komunisté): „Potřebujeme mít taková média a potřebujeme jich mít tolik, abychom to byli i my, kdo bude určovat, o čem se bude mluvit.“
www.pixabay.com
Potvrzuje tak sny Andreje Babiše o ovládnutí veřejnoprávních médií. Nemyslím si, že dnes mají jakýkoliv politici páku, jak těmto médiím určovat, o čem a jak mají referovat.
Spíše je tam varující to „...potřebujeme jich mít tolik … (myšleno médií). To chtějí komunisti zase znárodňovat soukromá média? Nebo je skupovat? Kde na to seberou? Vědí něco, co my ne? Třeba že by to zafinancoval nějaký zemědělský konglomerát?
V každém případě se na vysílání současný veřejnoprávních médií nic moc nezmění. Dle mého názoru je tam dáván prostor neparlamentním stranám až moc. Vezměme si paní Konečnou, Maláčovou, ale i pana Zaorálka. Takže po případných vyhraných volbách zůstane ten obsah v podstatě stejný.
A když zastáncům těchto figurek řeknete, že jejich modly jsou v televizi až moc, tak vám odvětí, že to Česká televize dělá schválně, aby se mohli zesměšnit. Nejsou k zulíbání?
–––––––––––––––––
Nediskutuji. Nemám chuť se se zastánci těchto praktik dohadovat. Těm ostatním přemýšlejícím diskutujícím se omlouvám.
Tomáš Flaška
