Artemis 2 – kolosální úspěch, nebo?
Ale při pohledu na televizní přenosy mě napadlo, že to zase nic až tak nového není. Myslím tím rozdíly mezi programem Apollo před padesáti lety a dnešním Artemisem. Posuďte sami. Začnu vzhledem startovní rakety. Vlevo na obrázcích je vždy moderní Artemis, vpravo snímky z programu Apollo.
Jedná se o obrovskou raketu, která vlastně celá shoří. U Artemisu je jediný pokrok, že přídavné motory po stranách se vrátí a budou znovu použity. Ale jinak se z celého toho monstra, vyššího než 100 metrů na zem vrátí pouze ta horní malá kuželovitá kapsle. Vše ostatní shoří po použití v atmosféře.
Laika (jako jsem já) napadne něco o plýtvání. Třeba přístrojová sekce by mohla zůstat na oběžné dráze a budoucí mise by se k ní připojila a opětovně jí využila. Jasně, je to nesmysl fyzikální. Musela by mít vlastní motor pro změnu dráhy před přistáním kabiny, pak spojování, a manévrování nové mise, s tím spojená potřeba paliva a jeho doprava na oběžnou dráhu by ekonomicky převážila přínos znovupoužití modulu. Nechci do toho moc laicky fušovat, paní Tanzler by o tom jistě pověděla fundovaně více.
Samozřejmě pokrok nezastavíš. Dnes je kabina větší, je tam i toaleta a jistě mnoho dalších vymožeností. Přímé televizní přenosy jsou o něčem jiném než tenkrát. Posádka má více místa i pestřejší stravu. Let už není takovým rizikem jako dříve, dnes se vše zkouší a jistí vícekrát.
Přistání na padácích.
Podobně jako v programu Apollo byly nejdříve vystřeleny vyrovnávací padáky, pak přistávací. V obou případech tři. V obou případech by stačily i dva, kdyby jeden selhal. Všimněte si i podobného tvaru kabiny. Tepelný štít byl v obou případech umístěn na spodku. Ani ty padáky nevypadají nějak jinak. Ani nemohou. To je aerodynamika.
Obě kabiny používají „koule“ pro stabilizaci kabiny po přistání na hladinu moře. To pro případ, že by se překlopila. Jsou umístěny na stropě kabiny a mají stejné proporce.
Po přistání potápěči kolem kabiny nafouknou stabilizační kruh a pak nastal proces výstupu posádky. Stejně jako v minulém století.
A tak si říkám: kam za půl století lidstvo došlo? Máme počítače, klimatizace, roboty, automatická auta, umělou inteligenci, zvládáme molekulární a biotechnologie, rozluštili jsme kód DNA, umíme klonovat přírodu, prodloužili jsme věk dožití, zvládly mnoho chorob, ale lety do vesmíru se zjevně řídí stejnou zákonitostí jakou předpověděl už Ciolkovskij. Fyziku asi neobalamutíš a nutně při startu nelze vystačit s jednou „skořápkou“, která se celá vrátí. Musí odpadnou první stupeň, nebo přídavné motory. Jinak to asi nejde. Ale naskýtá se otázka, ani nepůjde?
Ostatně to ukázaly už raketoplány, které musely mít též odhazované přídavné motory a obrovskou nádrž na palivo, která po startu shořela v atmosféře. Pomohly lidstvu hodně. Ale stejně se jejich etapa ukázala jako slepá ulička. Náklady na jeden start byly srovnatelné s raketou, kde shořelo vše. Ze současného letu mise Artemis k Měsíci mám tři možné závěry:
1. Lidstvo na tomto poli za 50 let nic moc nevymyslelo. Nebyl zájem. Zase dochází k soutěži mezi USA a (tentokrát) Čínou, kdo bude dřív na Měsíci. A najednou se něco hýbe. Ale vypadá to pouze na oprašování starých dobrých technologií a postupů.
2. Program Apollo byl neuvěřitelně dokonalý a nadčasový a minimálně o půl století předběhl svou dobu.
3. A na závěr asi to nejpesimičtější. Jinak lety do vesmíru fyzikálně vyřešit nejde a zůstane u těchto postupů. To velí fyzika. Dokážu si představit třeba návrat celé lodě a brždění motory. Jenže palivo pro ty motory by muselo být vyneseno na orbitu při startu. A každý kilogram stojí těžké miliony. A o tom to je. Velí fyzika i ekonomika.
Při té příležitosti jsem si vzpomněl na výrok amerického astronauta Alana Sheparda poté, co mu byl v posledním okamžiku přerušen start. Na dotaz, co si v tom okamžiku myslel, odpověděl: „Pode mnou je raketa sestavená z miliónů součástek a každá z těch součástek je od firmy, která nabídla nejnižší cenu.“
Všechny obrázky jsou volně použitelné ze stránek www.nasa.gov.
Tomáš Flaška
Alza nebo Datart? Pobaví oba.
Když nám po asi dvou desetiletích odešla varná deska, tak jsem ještě netušil jak se zasměji při její výměně.
Tomáš Flaška
Jak lze opovrhovat koaličním partnerem i voličem
Vláda sáhla ke krokům, které mají snížit ceny paliv. Nejprve se na ně trochu podívejme ekonomicky. A potom zase na tu veselou vládní grotesku.
Tomáš Flaška
NATO bez USA?
Nejde ani tak o ony USA, jako spíše o jaderné zbraně. Paradoxně díky nim se svět držel vzájemně od druhé světové války pod krkem, nikdo nechtěl riskovat své zničení jako odvetu za expanzivní choutky.
Tomáš Flaška
100 vládních dnů za námi, mohu chválit
V těchto dnech uplyne prvních 100 dnů naší vlády „Bude líp“ pro „Naše lidi“. Jako nevolič vládní koalice jsem se obával co nastane. A jsem mile překvapen.
Tomáš Flaška
Ztroskotanci na Letné
A bylo jich docela dost. Byli ze všech věkových skupin a přijeli ze všech koutů republiky. Posuďte sami.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Na jedné kalamitě jsme vydělali, druhá nás sejmula, popisuje majitel lesní školky
Nahoru a dolů. Jako na vlnách opravdové sinusoidy si musí připadat Patrik Barnet, majitel lesní...
Praha 1
Slavnostní zahájení sobotního festivalu Kampa střed světa.
Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy...
Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou
Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadržela čtveřici, kterou podezírá z krádeže peněz ze dvou...
