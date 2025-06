ANO zase dostalo přes papulu – po kolikáté už?

Ústavní soud zamítl stížnost hnutí ANO na novelu, která zpřísnila podmínky předčasných důchodů. Podívejme se trochu na souvislosti.

Především novela pomáhá důchodovému systému, aby se nepropadl do katastrofálního mínusu. Jinými slovy pomáhá všem, aby bylo na důchody dnes i v budoucnu. To zřejmě hnutí ANO vadí. Připomeňme si co k tomu funkcionáři ANO říkali:

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová: „Naším cílem je úplné zrušení zákona… protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv.“ Zdroj. Podle paní předsedkyně dále: „Novela napadá především kontinuální porušování jednacího řádu sněmovny při schvalování zákona a související porušení práv opozice.“ Zdroj.

Místopředseda hnutí Karel Havlíček si sliboval ještě více: „Pokud s ústavní stížností na důchody uspějeme, je to konec vlády.“ Zdroj.

Aleš Juchelka (poslanec, stínový ministr práce a sociálních věcí ANO): „My očekáváme, že kromě pozměňovacího návrhu ohledně náročných profesí se bude soud hlavně zabývat tou procesní stránkou projednávání. Vždyť se ke slovu nedostali desítky poslanců a byl projednán s opětovným zařazením pevného hlasování.“ Zdroj.

Ale perlička největší je samozřejmě od největšího opozičního předsedy Andreje Babiše: „ Důchodová reforma není třeba. Na důchody peníze najdeme. “ Zdroj.

Připomínám, že debata trvala přibližně 26 hodin, z toho více než 20,5 hodiny věnovala opozice svým vystoupením, zejména ANO a SPD. A vzhledem k podání k Ústavnímu soudu asi opravdu věřili tomu, že jejich právo na vyjádření bylo omezeno. Nejsou k popukání?

A co na to rozsudek Ústavního soudu? Tak například zde:

Ústavní soud sice potvrdil, že vládní většina porušila jednací řád, avšak měla k tomu relevantní důvod, a to opoziční obstrukce. Soud neposkytne sněmovní menšině ochranu v případech, kdy svých práv podle jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který byla zakotvena, plyne z nálezu. Diskuse ve Sněmovně byla podle Ústavního soudu dostatečně dlouhá a důkladná, poslanci ANO měli prostor se vyjádřit, jenom projevy předsedy ANO Andreje Babiše trvaly asi osm hodin, mluvili i další přednostní řečníci. Ústavní soud zdůraznil, že porušování jednacího řádu ze strany sněmovní většiny lze chápat jen jako naprosto krajní východisko za situace, kdy jednací řád nedává většině efektivní nástroje, jak prosadit svoji legitimní většinovou vůli proti odhodlané obstrukci.

Takže vláda se sněmovní většinou přijala potřebný a rozumný zákon, Senát to potvrdil, prezident podepsal, opozice si z toho málem nadělala do kalhot a Ústavní soud (stále ještě ve své většině jmenovaný opozičním zastáncem Milošem Zemanem) poslal opozici do patřičných mezí. Nepřipomínají vám ti opoziční „řečníci“ onen pověstný kůl v plotě?