ANO už neslibuje, že vrátí co tato vláda vzala

Byl to zjevně předvolební úlet, který ale bohužel zabral. Asi podobně když kdysi ČSSD vyhrála krajské volby slibem zrušení 30ti korunového poplatku u lékaře, což nebylo na krajské úrovni možné prosadit.

Nicméně s blížícími se volbami hnutí ANO zřejmě dochází, že se to s těmi sliby zase nesmí moc přehánět a tak se již dozvídáme: „Nebudeme dávat žádné sliby, co se týče kupní síly, ale dáme slib týkající se hospodářské výkonnosti, kde se musíme dostat přes dvě procenta,“ uvedl Karel Havlíček. Pokud se nepletu, tak kolem 2% je naplánován růst dnešní vládou pro rok 2025. Vyžadovat růst přes 2% může také znamenat 2,1%. Tak jakou navýšenou hodnotu to proti dnešní vládě znamená?

„My rozhodně nebudeme slibovat, že to lusknutím prstů vyléčíme za čtyři roky, jako premiér Fiala sliboval, že jeho vláda uspoří každým rokem jedno procento HDP,“ řekla Schillerová. Takže po případném vítězství ANO budeme ve stejném (morálním, nikoliv ekonomickém) marastu jako teď. Vláda bude tvrdit, že zem je v takovém stavu po vládě předchozí, že nemá sílu to dát dohromady.

To máte podobné jako s inflací, kterou se naštěstí současné vládě již podařilo zkrotit. Když v době Covidu začala vláda lít do ekonomiky neuvěřitelné peníze pro firmy a živnostníky, které šly na dluh, bylo jasné, že se to musí v budoucnu nějak zamáznout. Buď krach, nebo inflace. Naštěstí nastalo to druhé a dnes je to již z velké části zamáznuto a jede se dál. Je ale nefér z té inflace obviňovat současnou vládu. Stejně nefér je ale vinit ANO. V době Covidu nikdo fakt netušil co bude a neměl s podobnou situací zkušenosti.

A naprosto stejné je to nyní v opačném gardu. Je nesmysl dnes vyčítat vládě nějaké zvýšení cen energií, nebo pomalejší snižování dluhu, než bylo slibováno. Nikdo nemohl vědět o tom, že Rusku rupne v bedně a napadne Ukrajinu. Přesto to vláda jakž takž úspěšně kočíruje. Pokud by se ANO dostalo k moci, tak již dnes asi slyšíme: „My rozhodně nebudeme slibovat, že to lusknutím prstů vyléčíme za čtyři roky….“.

Na hnutí ANO oceňuji že konečně přestává mluvit pouze nesnášenlivě, nepřátelsky, nekonstruktivně a destruktivně. Možná si vzalo k srdci slova smířlivého projevu prezidenta na Nový rok. Nicméně začíná zase hovořit pro změnu alibisticky.

Za současnou vládou jsou navzdory vnějším (Ukrajina) i vnitřním (naprosto destruktivní opozice) okolnostem vidět výsledky. Ty výsledky mohly být, jak mnozí očekávali a nyní jsou zklamáni, ambicioznější. A to mohlo i být, kdyby aspoň ty vnitřní destruktivní okolnosti současné opozice byly aspoň trochu konstruktivní. Viz například jednání o důchodech u prezidenta a otočka o 180° po návratu předsedy Andreje Babiše domů. Ani nevím jestli to tenkrát bylo z nákupů v Miláně nebo odjinud.

