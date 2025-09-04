ANO uveřejnilo volební program. Proč vlastně?
Jako celkem velkého příznivce dopravy mě zajímala pasáž o dálnicích. Předvolební program ANO v roce 2017: „Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.“ A skutečnost před minulými volbami? Ve skutečnosti se nesplnila ani polovina.
A k tomu si muselo ještě hnutí ANO propůjčit trik, když rekonstruovanou D1 prohlásil tehdejší dvouministr Karel Havlíček za novou stavbu: „Musíme do toho započítat i D1. Odmítám to, že D1 byla pouze nějaká malá oprava. Je to kompletně nová dálnice. Nejenom, že se D1 rozšířila, udělaly se komplet nové vrstvy a ve finále ji lidé využijí úplně nejvíce ze všech staveb.“
Upřímně řečeno, pokud by to měla být úplně nová stavba, tak to měl už být třípruh. Je to přeci nejvytíženější dálnice u nás, jak uvádí i sám pan Havlíček. Že to nešlo legislativně není výmluva, hnutí ANO v době své vlády mohlo zákony z titulu své většiny v parlamentu změnit. Nezměnilo. Navíc most Šmejkalka není rekonstruován do dnes. Podle slov pana Havlíčka, že se jedná o novou dálnici, je to jako byste novou dálnici postavili bez mostu uprostřed. Úsměvné. A aby to vypadalo dobře, tak se finišovalo aby se to dokončilo těsně před volbami.
A teď k tomu třešnička na dortu. Sedm let po rekonstrukci se dozvídáme o opravě D1: „Zhruba stejně dlouho (asi měsíc - doplnění autora) potrvá i oprava cementobetonových desek na jízdním pásu dálnice D1 směr Praha mezi exitem 182 Kývalka a exitem 178 Ostrovačice. Uzavřen bude pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice. Oprava začala dnes.“ Ředitelství silnic a dálnic sice dodává, že se jedná o záruční opravu (po 7 letech?), ale pro dokreslení situace je to půvabná drobnost.
Možná se ještě dozvíme, že za to může Fialova vláda.
Tak přeji masochistům příjemné čtení volebního programu ANO, který má pro mě cenu toaletního papíru.
Do diskuse přispívat nebudu. Jenom bych chtěl dopředu těm zmiňovaným masochistům a dalším příznivcům ANO říci, až budou zase v duchu mlácení černochů psát, že Fialova vláda nesplnila to a to, že o tom ten blog opravdu není. Pokud se domnívají, že údajné neplnění slibů současné vlády je přínosné a zajímavé téma, mohou si o tom přeci napsat blog sami. Tedy pokud to umějí.
