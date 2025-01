ANO: Rusko pro tebe všecko

Česká muniční iniciativa přinesla napadené a těžce zkoušené zemi zase nějakou tu naději, že se to jednou v dobré obrátí.

Princip je takový, že mnoho států po celém světě má munici vhodnou pro Ukrajinu, ale nechce Rusko příliš dráždit a proto ji nechce Ukrajině dodávat. Nebo si to prostě nemohou dovolit. Naopak v Evropě a dalším vyspělém světě je dost financí, ale není munice, protože se Evropa nechala ukolébat ruskými kecy o snaživém míru. A tak naše vláda (tleskám) přišla s tím, že vyspělé země těm hospodářsky slabším tu munici zaplatí a pošlou ji na Ukrajinu. Geniální řešení, které naší diplomacii vyneslo uznání a potlesk v celém slušném světě.

Díky této iniciativě se tak poměr dělostřelecké převahy Ruska proti Ukrajině snížil z 10:1 na 2:1. A kdyby Rusko municí (a vojáky) nezásobila Severní Korea, tak by možná už bylo vyrovnáno, nebyl-li by poměr dokonce opačný. Kde jsou nyní ti mravokárci, co vykřikovali, že ta válka je strašná, protože Slované vraždí Slovany?

I my v tom máme svůj podíl, ale asi na úrovni 2,5%. A to je zřejmě to, co leží hnutí ANO a jeho podporovatelům nejvíce v žaludku. Hnojomety o podpoře války a nutnosti míru jedou na plné obrátky. Nikdo nedělá nic proti zabránění Severním Korejcům, aby nezabíjeli Slovany. Nikdo nenabádá Rusy aby uznali že i Ukrajina je suverénní stát, který si o sobě může rozhodovat sám, podobně jako Rusko. Všechny výzvy k zamezení dodávek zbraní Ukrajině jsou jen výzvy ke kapitulaci Ukrajiny abychom konečně měli klid na práci a mohli zase nakupovat levné ruské suroviny.

Zopakujme si jednu hlavní tezi: Pokud Ukrajina požaduje pomoc vojenskou a materiální, morální člověk jí ji poskytne. Pokud by Ukrajina řekla, že už toho má dost a vzdává se, tak nikdo nemá právo ji přesvědčovat, ať udělá opak. To by pak byl opravdu ten správný válečný štváč a chciválek. Nemáme právo rozhodovat za Ukrajinu, jak se to snaží prosadit Rusové. Je to jen a jen její suverénní rozhodnutí.

Samozřejmě že Rusko si nepřeje, aby od západu Ukrajina dostávala jakoukoliv pomoc. Ukrajina o ni zoufale žádá. Takže když někdo říká, už nic Ukrajině, čí asi hájí zájmy, ruské nebo ukrajinské?

A za této situace přišel místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, pokud by sestavovali vládu, s tímto prohlášením: „Nepokračovali bychom v muniční iniciativě. Vůbec.“

Co k tomu dodat? Asi je vše vyjádřeno na následujícím obrázku.

Zdroj obrázku: www.idnes.cz