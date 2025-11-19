Andrejko, nebuď hlupák
Nějaký prezident je nám ukradený. Proč mu nevyhovíš? Ať si klade podmínky jaké chce, prostě mu to odsouhlas. On tě jmenuje a už bude klid na práci. To on jen pořád nemůže vydýchat výsledek voleb.
Není přeci problém pak říci, že nastaly neočekávané okolnosti a jaksi nemůžeš ten střet zájmů vyřešit. Podle zákona právě za mimořádných okolností lze lhůtu těch 30 dnů prodloužit. Tak to klidně prodlužuj vícekrát. A vládni, bude líp.
Takhle tím kličkováním zbytečně prodlužuješ agonii fyalového hnusu. A ten my už přeci nechceme. Kývni na vše. Účel světí prostředky.
Když už to prodlužování lhůt na řešení nějakého střetu zájmů bude přeci jen trochu podezřele dlouhé, tak si jednoduše posyp popel na hlavu a řekni, že ten zákon prostě splnit nemůžeš a my ti to samozřejmě odpustíme.
Dopadne na tebe ale zasloužený trest. Podle zákona č. 159, 2006 Sb., §23, odstavec (1) ti hrozí pokuta až 500.000,- Kč! To snad zvládneš. A možná i opakovaně. Rádi ti v cenách másla na to přispějeme.
Ale hlavně tě už nějaký prezident nemůže z úřadu odvolat. To by musel jedině parlament. Je to sice divné, ale nikdo volby nenapadl, EU ani Ústavní soud je nezrušily, korespondenční hlasování nebylo zfalšováno a Ústavní soud posvětil naše poctivé koalice. A tak my máme v Poslanecké sněmovně většinu a podržíme tě. Tebe už nikdo neodvolá. A nikdy! Pamatujte si to. Nikdy!
Tomáš Flaška
Slavme dnes všichni a pískejme si jak chceme
To je zase moralizování, že se nemá na dnešní politiky ve státní svátek pískat. A nejlepší je, že takto moralizují ti, kteří své odpůrce nejradši označují pohrdlivě za morální majáky.
Tomáš Flaška
Cirkusové vládní panoptikum
Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani Kafka. Ale spíše to ukazuje, že jsme národ Švejků a máme smysl pro humor.
Tomáš Flaška
Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi
Pane premiére dnes odcházíte a odcházíte se ctí. Když jste přebíral svou stranu tak byla v troskách. Málokdo Vám věřil, přesto jste jí nakonec pozvedl a dokonce dovedl do Strakovy akademie předními dveřmi.
Tomáš Flaška
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Ptá se kolega bloger Václav Kříž a odpověď si ani nedal. Pouze konstatoval, že Matěj Hlavatý složil slib a hned využil první příležitost, aby vystoupil v rozpravě.
Tomáš Flaška
Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat
Tato skvělá budoucí vláda ještě před volbami neviděla rozpočet své předchůdkyně, ale už věděla, že bude špatný. Je jasné, že tento dokument ukrýval různá zajímavá tajemství a skryté manipulace.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Politici ANO ve Sněmovně trhají rozpočet na kusy. Chybí 95,9 miliardy, tvrdí
Přímý přenos Rozpočtový výbor Sněmovny jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard...
Praha neprůjezdná. Náměstek Hřib uvádí, jak zvýšit plynulost dopravy ve městě
Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představuje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk...
Netrpím žádnými bludy. Vyděrači mi říkali, že mám skočit, líčí stíhaný soudce Kafka
Někdejší soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka se rozpovídal o tom, co je mu kladeno za vinu a...
Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí
Vysoké školy v České republice nepoužívají jednotný systém přihlašování. Termíny i podmínky se...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1466
- Celková karma 27,58
- Průměrná čtenost 2867x