Andrejko, nebuď hlupák

Zvolili jsme tě, vyhrál jsi a je jedno, jestli tě nějaký soud odsoudil nebo ne. My tě prostě chceme, tak nám dělej premiéra.

Nějaký prezident je nám ukradený. Proč mu nevyhovíš? Ať si klade podmínky jaké chce, prostě mu to odsouhlas. On tě jmenuje a už bude klid na práci. To on jen pořád nemůže vydýchat výsledek voleb.

Není přeci problém pak říci, že nastaly neočekávané okolnosti a jaksi nemůžeš ten střet zájmů vyřešit. Podle zákona právě za mimořádných okolností lze lhůtu těch 30 dnů prodloužit. Tak to klidně prodlužuj vícekrát. A vládni, bude líp.

Takhle tím kličkováním zbytečně prodlužuješ agonii fyalového hnusu. A ten my už přeci nechceme. Kývni na vše. Účel světí prostředky.

https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-senatni-volby-pouceni-ods-fiala-vlada-koalice-ano-pirati-zvasty-moskva-krajnice-unesena-lod.A240922_194032_ln_nazory_lvot/foto/DAV9a1f7eae52_061325_4419190.jpg

Když už to prodlužování lhůt na řešení nějakého střetu zájmů bude přeci jen trochu podezřele dlouhé, tak si jednoduše posyp popel na hlavu a řekni, že ten zákon prostě splnit nemůžeš a my ti to samozřejmě odpustíme.

Dopadne na tebe ale zasloužený trest. Podle zákona č. 159, 2006 Sb., §23, odstavec (1) ti hrozí pokuta až 500.000,- Kč! To snad zvládneš. A možná i opakovaně. Rádi ti v cenách másla na to přispějeme.

Ale hlavně tě už nějaký prezident nemůže z úřadu odvolat. To by musel jedině parlament. Je to sice divné, ale nikdo volby nenapadl, EU ani Ústavní soud je nezrušily, korespondenční hlasování nebylo zfalšováno a Ústavní soud posvětil naše poctivé koalice. A tak my máme v Poslanecké sněmovně většinu a podržíme tě. Tebe už nikdo neodvolá. A nikdy! Pamatujte si to. Nikdy!

Autor: Tomáš Flaška | středa 19.11.2025 10:35 | karma článku: 12,05 | přečteno: 157x

Tomáš Flaška

Slavme dnes všichni a pískejme si jak chceme

To je zase moralizování, že se nemá na dnešní politiky ve státní svátek pískat. A nejlepší je, že takto moralizují ti, kteří své odpůrce nejradši označují pohrdlivě za morální majáky.

17.11.2025 v 12:13 | Karma: 28,59 | Přečteno: 944x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Cirkusové vládní panoptikum

Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani Kafka. Ale spíše to ukazuje, že jsme národ Švejků a máme smysl pro humor.

9.11.2025 v 8:31 | Karma: 27,34 | Přečteno: 735x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi

Pane premiére dnes odcházíte a odcházíte se ctí. Když jste přebíral svou stranu tak byla v troskách. Málokdo Vám věřil, přesto jste jí nakonec pozvedl a dokonce dovedl do Strakovy akademie předními dveřmi.

6.11.2025 v 13:02 | Karma: 28,02 | Přečteno: 809x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná.

Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Ptá se kolega bloger Václav Kříž a odpověď si ani nedal. Pouze konstatoval, že Matěj Hlavatý složil slib a hned využil první příležitost, aby vystoupil v rozpravě.

5.11.2025 v 17:56 | Karma: 23,91 | Přečteno: 851x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat

Tato skvělá budoucí vláda ještě před volbami neviděla rozpočet své předchůdkyně, ale už věděla, že bude špatný. Je jasné, že tento dokument ukrýval různá zajímavá tajemství a skryté manipulace.

2.11.2025 v 17:22 | Karma: 33,68 | Přečteno: 2589x | Diskuse | Politika
Tomáš Flaška

  • Počet článků 1466
  • Celková karma 27,58
  • Průměrná čtenost 2867x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

