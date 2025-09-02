Andrejka praštili a už za to zase může vláda
A pokračoval: „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se.“ Přidala se i předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová: „Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice. Podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice. Toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší.“
Pokud si vzpomeneme jak po čtyři roky představitelé ANO do vlády tepali, jak blokovali Poslaneckou sněmovnu kvůli ničemu (například korespondenční volba), jak tu vykřikovali něco o zničeném všem a nejhorším od války, tak ta prohlášení působí přinejmenším směšně. Něco jako zloděj křičí: Chyťte zloděje.
Připomíná to atentát na premiéra Fica a následnou kanonádu na opozici, že za to může. V obou případech se ale jednalo o poněkud pomateného seniora.
To prohlášení Karla Havlíčka a Aleny Schillerové je asi stejně věrohodné, jako když někdo tvrdí, že to celé Andrej Babiš zinscenoval, teď si bude hrát na mučedníka, preference vylétnou na 40% a bude vymalováno. I tyto hlasy jsem již zaznamenal. Naší dezinformační scéně bych vzkázal: kdo ví jak to bylo. Nebuďte ovce a nevěřte slepě médiím. Používejte zdravý selský rozum daný vysokou školou života. A teď si to dezoláti přeberte. Tady se bavím já.
Takže místo nějakých zklidňujících proslovů zase přilévání do ohně již tak rozdělené společnosti. Nejvíc se asi baví Miloš Zeman, který s tím rozdělováním společnosti začal. Vzpomeňme si na jeho výroky o spálené zemi, či recyklaci sloganu padesátých let: Do polí a továren vyženem je z kaváren. A zrodila se pražská kavárna. Skoro bych si tipnul že se náš bývalý moudrý prezident někde usmívá v křesle a spokojeně si v klíně točí palečky. Určitě mu k tomu pomohlo i plivání na premiéra Fialu.
Ale zpět k těm prohlášením nejvyšších představitelů ANO, která se jak vejce vejci podobají prohlášením Roberta Fica a jeho Směru po atentátu na něj. Tato dvě uskupení k sobě mají zjevně mnohem blíž, než je na první pohled zřejmé. I v pohledu na veřejnoprávní média (zestátnit), Rusko (pro naše lidi jsou potřeba levné energie), Ukrajinu (muniční iniciativu zrušíme) i další pilíř demokracie, tedy justici. Pokud je něco proti nim, tak je justice zpolitizovaná a jedná na objednávku. V opačném případě je to v pořádku.
Pokud bití Babiše nebo plivání na Fialu jakýmkoliv směrem ovlivní volební preference, tak jsme na tom jako voliči opravdu bídně. Spíše bychom měli u uren ocenit výsledky a rétoriku, než sliby, štvaní a lhaní.
Diskusi nezavírám, ale nediskutuji. Ať se tu ti lepší lidé, co stojí zásadně na té správné straně, mohou vyjádřit. Ostatním slušným diskutujícím se omlouvám.
Tomáš Flaška
Když Andrej Babiš mluví o lžích druhých...
... tak jistě ví co říká. Má bohaté zkušenosti. Podívejme se na některé jeho výroky z minulosti. Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to fakt k pláči.
Tomáš Flaška
Jan Zahradil si naběhl
Dalo by se říci že je to zbrklost. A to asi je. Ale přesto vypovídá o bývalém členovi ODS, dnes Motoristovi, hodně.
Tomáš Flaška
Direct marketing
Povídka o novodobém náboženství, které může vše za chvilku zničit. Víry jsou různé, ať náboženské, politické, nebo ekonomické. Čtení asi 15 minut.
Tomáš Flaška
Velké nic na Aljašce
To jsou první dojmy z očekávané, naděje budící, sledované a vyzdvihované schůzky amerického a ruského prezidenta.
Tomáš Flaška
Zhrzená manželka se chtěla mstít, a co?
Případ poslankyně Balaštíkové (ANO) je asi jeden ze stovek podobných životních příběhů, které se u nás odehrávají každý rok.
