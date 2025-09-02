Andrejka praštili a už za to zase může vláda

První prohlášení místopředsedy ANO Karla Havlíčka bylo jasné a nezpochybnitelné. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN.“

A pokračoval: „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se.“ Přidala se i předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová: „Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice. Podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice. Toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší.“

Zdroj obrázku: idnes

Pokud si vzpomeneme jak po čtyři roky představitelé ANO do vlády tepali, jak blokovali Poslaneckou sněmovnu kvůli ničemu (například korespondenční volba), jak tu vykřikovali něco o zničeném všem a nejhorším od války, tak ta prohlášení působí přinejmenším směšně. Něco jako zloděj křičí: Chyťte zloděje.

Připomíná to atentát na premiéra Fica a následnou kanonádu na opozici, že za to může. V obou případech se ale jednalo o poněkud pomateného seniora.

To prohlášení Karla Havlíčka a Aleny Schillerové je asi stejně věrohodné, jako když někdo tvrdí, že to celé Andrej Babiš zinscenoval, teď si bude hrát na mučedníka, preference vylétnou na 40% a bude vymalováno. I tyto hlasy jsem již zaznamenal. Naší dezinformační scéně bych vzkázal: kdo ví jak to bylo. Nebuďte ovce a nevěřte slepě médiím. Používejte zdravý selský rozum daný vysokou školou života. A teď si to dezoláti přeberte. Tady se bavím já.

Takže místo nějakých zklidňujících proslovů zase přilévání do ohně již tak rozdělené společnosti. Nejvíc se asi baví Miloš Zeman, který s tím rozdělováním společnosti začal. Vzpomeňme si na jeho výroky o spálené zemi, či recyklaci sloganu padesátých let: Do polí a továren vyženem je z kaváren. A zrodila se pražská kavárna. Skoro bych si tipnul že se náš bývalý moudrý prezident někde usmívá v křesle a spokojeně si v klíně točí palečky. Určitě mu k tomu pomohlo i plivání na premiéra Fialu.

Ale zpět k těm prohlášením nejvyšších představitelů ANO, která se jak vejce vejci podobají prohlášením Roberta Fica a jeho Směru po atentátu na něj. Tato dvě uskupení k sobě mají zjevně mnohem blíž, než je na první pohled zřejmé. I v pohledu na veřejnoprávní média (zestátnit), Rusko (pro naše lidi jsou potřeba levné energie), Ukrajinu (muniční iniciativu zrušíme) i další pilíř demokracie, tedy justici. Pokud je něco proti nim, tak je justice zpolitizovaná a jedná na objednávku. V opačném případě je to v pořádku.

Pokud bití Babiše nebo plivání na Fialu jakýmkoliv směrem ovlivní volební preference, tak jsme na tom jako voliči opravdu bídně. Spíše bychom měli u uren ocenit výsledky a rétoriku, než sliby, štvaní a lhaní.

–––––––––––––––––

Diskusi nezavírám, ale nediskutuji. Ať se tu ti lepší lidé, co stojí zásadně na té správné straně, mohou vyjádřit. Ostatním slušným diskutujícím se omlouvám.

Autor: Tomáš Flaška | úterý 2.9.2025 8:21 | karma článku: 11,53 | přečteno: 215x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1432
  • Celková karma 24,42
  • Průměrná čtenost 2895x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

