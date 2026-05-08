Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Andrej Babiš a elementární lidská slušnost

Možná platí u nás doma, v mém okolí, ale určitě ne na vládní úrovni. Pak se ale nedivme, co se u nás děje.

Stane se. Stane se, že byla dopravní zácpa, musel jsem vyřídit náhlý telefonát, nebo mi prostě nenastartovalo auto. A nestihnu domluvenou schůzku. Zavolám, omluvím se. Když už nestihnu, nebo nemohu zavolat, tak se omluvím po příchodu. Protistrana musí mít pro mimořádné okolnosti pochopení.

To ale neplatí pro našeho milovaného premiéra Andreje Babiše. Když přišel o 15 minut později na schůzku s prezidentem, prohodil na půl úst něco o tom, „že to nějak nevyšlo.“

Později doplnil: „Musel jsem se vybalit, měl jsem plno pošty, připravoval jsem se na návštěvu pana belgického premiéra, nestíhal jsem, šel jsem spát o půlnoci.“

Jak prosím? Mám schůzku v půl deváté, dopraví mě tam ochranka s přednostním právem jízdy. Podle Google Maps, je to z Průhonic na Hrad 21,2 km. I kdyby ta kolona ochranky s premiérem jela 50 km/hod (ha ha) tak je to nějakých 25 minut. Jenže trasa vede z větší části po D1 a městském okruhu, kde je povolená rychlost 80 – 110 km/hod. Svátek, takže žádný provoz. Jsem reálně na 15 minutách, možná 20. Takže z domova tak v 08:10. Pokud chci v klidu posnídat, udělat hygienu, pořádně se obléci, vstát s předstihem hodiny a čtvrt by mělo stačit (mně tedy určitě), tedy v sedm hodin. Takže od půlnoci poctivých 7 hodin spánku. Dámy a pánové, kdo z vás to má? A kdo z vás to má za plat hodně přes 100 mega?

Jinými slovy pan premiér udělal normální poťouchlost a nechal prezidenta úmyslně čekat. Od něj nic nového a nic neočekávaného. To je asi jedna z mála věcí, které opravdu umí. Jenže problém je, že jaksi vyběhl i s těmi, s kterými asi vyběhnout nechtěl.

Zdroj: https://www.idnes.cz/wiki/ekonomika/andrej-babis.A130319_091222_byznys_vem/foto/DAV89f3f9e4bf_155924_18469814.jpg?klic=456020

Prezident měl následně program na Vítkově, oslavy konce války, za přítomnosti politických a armádních představitelů, i mnoha lidí z obyčejného plebsu. Nevím, jestli to prezident nakonec stihl včas, možná ano, ale taky nemusel. Svým úmyslným zpožděním tak premiér vyslal jasné pohrdlivé gesto ke všem zúčastněným. Ti ho prostě nezajímají, podstatné je šťouchnout si do prezidenta. A klidně si na tom Vítkově všichni pár minut počkejte.

A k tomu Andrej Babiš následně ještě dodal: „A já nejsem jeho podřízený (prezidenta)“ a zjevně tím myslel, že si to z tohoto důvodu může dovolit. Takže nadřízený si může dovolit přijít pozdě (bez omluvy), podřízený ne. Tak je to normální křupanství. A je vidět jakou má životní filosofii.

Máme moc hodného pana premiéra, který vše dělá pro Našelidi, maká od rána do noci (asi s výjimkou dneška) a ví, že za vše může Fiala (dříve Kalousek).

Autor: Tomáš Flaška | pátek 8.5.2026 16:46 | karma článku: 31,60 | přečteno: 715x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Tomáš Flaška

Po dvou letech Londýn podruhé

Stejné období, jiné počasí, jiné pohledy, nové věci. Každá metropole si vyžaduje více návštěv. A vždy objevíte něco nového.

7.5.2026 v 17:20 | Karma: 14,53 | Přečteno: 206x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Česká vrána k maďarské vráně sedá

V Maďarsku nastalo volební zemětřesení a dějí se věci. Ze země se prý vyváží majetek, fideszovští zbohatlíci hledají nové bydlení v zahraničí a skartují se dokumenty.

29.4.2026 v 6:24 | Karma: 31,15 | Přečteno: 1114x | Společnost

Tomáš Flaška

Budeme všechno jen vyžírat?

A ani se přitom nezastydíme? Nebo aspoň nezačervenáme? To si fakt myslíme, že mít jen nataženou ruku je to správné ořechové?

24.4.2026 v 15:52 | Karma: 23,42 | Přečteno: 398x | Ekonomika

Tomáš Flaška

Humorná rétorika členů hnutí ANO

Buď neumí pořádně česky (předseda určitě), nebo nechápou co říkají, nebo jen něco setrvačně opakují pořád dokola a sami nevědí co.

12.4.2026 v 14:48 | Karma: 36,55 | Přečteno: 1902x | Média

Tomáš Flaška

Artemis 2 – kolosální úspěch, nebo?

Gratuluji posádce, celému týmu, vědcům, námořnictvu, prostě všem, kdo se na tom podíleli. Po dlouhé době jsem zase sledoval v přímém přenosu celý několikadenní příběh.

11.4.2026 v 12:13 | Karma: 20,67 | Přečteno: 495x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1508
  • Celková karma 31,82
  • Průměrná čtenost 2835x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.