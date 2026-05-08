Andrej Babiš a elementární lidská slušnost
Stane se. Stane se, že byla dopravní zácpa, musel jsem vyřídit náhlý telefonát, nebo mi prostě nenastartovalo auto. A nestihnu domluvenou schůzku. Zavolám, omluvím se. Když už nestihnu, nebo nemohu zavolat, tak se omluvím po příchodu. Protistrana musí mít pro mimořádné okolnosti pochopení.
To ale neplatí pro našeho milovaného premiéra Andreje Babiše. Když přišel o 15 minut později na schůzku s prezidentem, prohodil na půl úst něco o tom, „že to nějak nevyšlo.“
Později doplnil: „Musel jsem se vybalit, měl jsem plno pošty, připravoval jsem se na návštěvu pana belgického premiéra, nestíhal jsem, šel jsem spát o půlnoci.“
Jak prosím? Mám schůzku v půl deváté, dopraví mě tam ochranka s přednostním právem jízdy. Podle Google Maps, je to z Průhonic na Hrad 21,2 km. I kdyby ta kolona ochranky s premiérem jela 50 km/hod (ha ha) tak je to nějakých 25 minut. Jenže trasa vede z větší části po D1 a městském okruhu, kde je povolená rychlost 80 – 110 km/hod. Svátek, takže žádný provoz. Jsem reálně na 15 minutách, možná 20. Takže z domova tak v 08:10. Pokud chci v klidu posnídat, udělat hygienu, pořádně se obléci, vstát s předstihem hodiny a čtvrt by mělo stačit (mně tedy určitě), tedy v sedm hodin. Takže od půlnoci poctivých 7 hodin spánku. Dámy a pánové, kdo z vás to má? A kdo z vás to má za plat hodně přes 100 mega?
Jinými slovy pan premiér udělal normální poťouchlost a nechal prezidenta úmyslně čekat. Od něj nic nového a nic neočekávaného. To je asi jedna z mála věcí, které opravdu umí. Jenže problém je, že jaksi vyběhl i s těmi, s kterými asi vyběhnout nechtěl.
Prezident měl následně program na Vítkově, oslavy konce války, za přítomnosti politických a armádních představitelů, i mnoha lidí z obyčejného plebsu. Nevím, jestli to prezident nakonec stihl včas, možná ano, ale taky nemusel. Svým úmyslným zpožděním tak premiér vyslal jasné pohrdlivé gesto ke všem zúčastněným. Ti ho prostě nezajímají, podstatné je šťouchnout si do prezidenta. A klidně si na tom Vítkově všichni pár minut počkejte.
A k tomu Andrej Babiš následně ještě dodal: „A já nejsem jeho podřízený (prezidenta)“ a zjevně tím myslel, že si to z tohoto důvodu může dovolit. Takže nadřízený si může dovolit přijít pozdě (bez omluvy), podřízený ne. Tak je to normální křupanství. A je vidět jakou má životní filosofii.
Máme moc hodného pana premiéra, který vše dělá pro Našelidi, maká od rána do noci (asi s výjimkou dneška) a ví, že za vše může Fiala (dříve Kalousek).
Tomáš Flaška
