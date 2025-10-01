Ach ty firmy a ten jazyk

Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.

Víte třeba, že ING původně znamenalo Internationale Nederlanden Groep (Mezinárodní Nizozemská Skupina)? Dnes o tom již neuslyšíte, aby firma působila mezinárodně.

PPF, se dnes používá naprosto výhradně. Ale původně to znamenalo První Privatizační fond. To je dnes vzhledem k záběru a objemu činností už nemyslitelné.

Podobně je to se Sazkou. Nikdo dnes již nepoužije jiný název. Ale původně v době založení to znamenalo Sdružení pro sázení a kurzové sázky.

Kdo by si dnes vzpomněl na význam zkratek politických stran? ODS (Občanská demokratická strana). KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová). KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy). ANO navazuje na sdružení Akce nespokojených občanů. SPD si neodpustím, sorry :-), Stavíme Předsedovi dům. Ale teď vážně, je to Svoboda a Přímá Demokracie.

Název innogy není jen náhodná hláska, ale vznikl slovní hříčkou, kombinací anglických slov: Innovation, Energy, Technology (zkráceně Innogy). Tím se firma zbavila historického názvu odkazujícího na konkrétní německou oblast a získala moderní, mezinárodně srozumitelný název zdůrazňující inovace. Původně RWE znamenalo Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerke (Rýnsko-vestfálské elektrárny). Tento název byl v Česku spojený hlavně s dodávkami plynu (RWE Transgas, RWE Energie).

Ale pojďme k Česku, kdy se firma za svou původní činnost asi stydí.

Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (zkráceně Spalovna TKO Malešice). Dnes: ZEVO (Zařízení pro Energetické Využívání Odpadu). Zeleným směrnicím musí být učiněno zadost.

www.pixabay.com

Ale osobně považuji za nejveselejší zachování původní zkratky, ale její nové vysvětlení. Začnu v Německu.

DKB byla původně zkratka pro Deutsche Kreditbank = Německá Kreditní Banka. Dnes DKB vysvětlují jako Das Kann Bank = Tohle banka umí.

A teď náš největší gigant ČEZ. Původně to znamenalo České energetické závody. Dnes to tento supervýrobce vysvětluje jako Čistá energie zítřka. A přitom dělají furt to samé i v podstatě se stejnými zdroji.

Zajímavé jsou názvy pracovních pozic v některých nadnárodních firmách. Tak například:

Manažer ostrahy nebo Specialista prevence ztrát = hlídač, nebo vrátný.

Specialista péče o zákazníky nebo Obchodní konzultant = prodavač.

Gastronomický specialista nebo Operátor stravovacích služeb = kuchař.

Office Manager nebo Asistent/ka provozu a návštěv = recepční.

Specialista/Konzultant klientské linky = telefonista.

Operátor dopravního prostředku = řidič.

Specialistka péče o čistotu a hygienu budovy = uklízečka.

Čeština je prostě krásný jazyk.

Autor: Tomáš Flaška | středa 1.10.2025 20:55 | karma článku: 16,69 | přečteno: 330x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1449
  • Celková karma 26,71
  • Průměrná čtenost 2879x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

