Ach ty firmy a ten jazyk
Víte třeba, že ING původně znamenalo Internationale Nederlanden Groep (Mezinárodní Nizozemská Skupina)? Dnes o tom již neuslyšíte, aby firma působila mezinárodně.
PPF, se dnes používá naprosto výhradně. Ale původně to znamenalo První Privatizační fond. To je dnes vzhledem k záběru a objemu činností už nemyslitelné.
Podobně je to se Sazkou. Nikdo dnes již nepoužije jiný název. Ale původně v době založení to znamenalo Sdružení pro sázení a kurzové sázky.
Kdo by si dnes vzpomněl na význam zkratek politických stran? ODS (Občanská demokratická strana). KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová). KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy). ANO navazuje na sdružení Akce nespokojených občanů. SPD si neodpustím, sorry :-), Stavíme Předsedovi dům. Ale teď vážně, je to Svoboda a Přímá Demokracie.
Název innogy není jen náhodná hláska, ale vznikl slovní hříčkou, kombinací anglických slov: Innovation, Energy, Technology (zkráceně Innogy). Tím se firma zbavila historického názvu odkazujícího na konkrétní německou oblast a získala moderní, mezinárodně srozumitelný název zdůrazňující inovace. Původně RWE znamenalo Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerke (Rýnsko-vestfálské elektrárny). Tento název byl v Česku spojený hlavně s dodávkami plynu (RWE Transgas, RWE Energie).
Ale pojďme k Česku, kdy se firma za svou původní činnost asi stydí.
Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (zkráceně Spalovna TKO Malešice). Dnes: ZEVO (Zařízení pro Energetické Využívání Odpadu). Zeleným směrnicím musí být učiněno zadost.
Ale osobně považuji za nejveselejší zachování původní zkratky, ale její nové vysvětlení. Začnu v Německu.
DKB byla původně zkratka pro Deutsche Kreditbank = Německá Kreditní Banka. Dnes DKB vysvětlují jako Das Kann Bank = Tohle banka umí.
A teď náš největší gigant ČEZ. Původně to znamenalo České energetické závody. Dnes to tento supervýrobce vysvětluje jako Čistá energie zítřka. A přitom dělají furt to samé i v podstatě se stejnými zdroji.
Zajímavé jsou názvy pracovních pozic v některých nadnárodních firmách. Tak například:
Manažer ostrahy nebo Specialista prevence ztrát = hlídač, nebo vrátný.
Specialista péče o zákazníky nebo Obchodní konzultant = prodavač.
Gastronomický specialista nebo Operátor stravovacích služeb = kuchař.
Office Manager nebo Asistent/ka provozu a návštěv = recepční.
Specialista/Konzultant klientské linky = telefonista.
Operátor dopravního prostředku = řidič.
Specialistka péče o čistotu a hygienu budovy = uklízečka.
Čeština je prostě krásný jazyk.
Tomáš Flaška
