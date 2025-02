Ach ti politici a technika

Líbivá hesla, jednoduché zkratky, přímočará řešení. Ale logika? Zkusil jsem si technicky představit proveditelnost povolebních plánů jedné nejmenované strany.

Představitelka této strany nám sdělila mnoho zajímavostí o svých plánech poté, co vyhrají volby a ona se stane ministryní financí.

Tak teď pojďme k té technice. Jde o zavedením EET (elektronická evidence tržeb, kdy každý obchodník, řemeslník, prodavač na trhu, živnostník, výběrčí na WC …) bude muset online elektronicky přes internet každou tržbu posílat do centrálního systému. Že přeháním, že to nebudou úplně všichni? Cituji: „Já se kloním k tomu, aby se to týkalo všech.“ A všichni ti podnikatelé se už nemohou dočkat a s dojetím, asi skoro na kolenou, prosí, aby již tuto povinnost měli: „Dokonce mě zastavují v Praze na ulici a říkají mi: Vraťte EET, nebo zkrachujeme.“ To není ironie. To je citát z onoho rozhovoru, který paní kandidátka myslí smrtelně vážně.

www.pixabay.com

Paní politička to má připravené, bude to pro podnikatele jednoduché a skoro bez nákladů: „Ten, kdo má chytrý telefon, si stáhne aplikaci z webu ministerstva financí.“ Bohužel už nedodává, že k tomu bude muset mít i tiskárnu připojenou k tomu telefonu, aby mohl vytisknout účtenku, napadlo mě hned. Jenže o pár řádků dál jsem vyveden z omylu: „A ještě další věc, nechceme, aby byla povinnost účtenky. To je důležité.“ Tak to je další pecka. Co když někdo potřebuje účtenku do účetnictví? Zdůrazňuji, nebavíme se jen o těch zlodějských hospodách, bavíme se i o řemeslnících, přeci o všech, jak řekla ona politička. A když někdo tedy tu účtenku bude chtít? Ne, on ji dokonce bude potřebovat do účetnictví, to je povinnost. Co s tím? Řekněme tedy elektronicky. Tedy zákazník dá prodejci svůj mail, aby se mu účtenka mohla automaticky odeslat? To by asi šlo, ale není to něco proti ochraně osobních dat? Ale už vidím jak v restauraci, na tržišti, na WC, na koupališti ... zákazník slabikuje prodejci svůj mail a ten je z toho štěstím bez sebe.

A další hypotetický příklad. Někdo ani ten mail nemá. A dle zákona mít nemusí. Ani datovou schránku. Prostě nic. Je to ten tak vychvalovaný obyčejný český náš člověk, co je konzervativec, který chce platit jen hotově, protože při platbě kartou by ho šmírovali, a na výdobytky techniky ho neužije, protože to je přeci znak progresivismu (progres = pokrok). Jak to má provést? Co s ním? Povinnost vypsat mu ručně (tiskárny nebudou povinné) papírovou účtenku? Už vidím toho trhovce jak nad tím jásavě skáče do nebes, obzvláště v zimě a za deště.

Škoda, že ona politička tyto technické problémy blíže nerozvádí. Ale obávám se, že asi rozvádět není co, protože to prostě vymyšlené nemají. Což koneckonců dokazuje další perla z onoho rozhovoru: „Nejcitovanější ekonom, profesor Tomáš Havránek uvádí, že zrušením EET přišla tato země o dvě až tři procenta HDP. Jedno procento je zhruba 80 miliard, tak si to vynásobme a z toho pětina jsou příjmy. Hrozná škoda.“ A už je to tu zase. To už jsme slyšeli v první vlně zavádění EET kolik se postaví nemocnic, školek a dokonce i ovál pro Sáblíkovou měl být. Nějak se nezadařilo. A teď je to další bomba. EET vynese během 4 let (volební období) asi 800 miliard (80 miliard x 2,5 procenta x 4 roky), z toho pětina, tedy 200 miliard, budou čisté příjmy do rozpočtu. To už budou stovky nemocnic a školek a desítky oválů pro Sáblíkovou. Dělám si z toho legraci, ale až strana té nejmenované političky splní svůj slib, zruší muniční iniciativu Ukrajině, ta kapituluje, tak tu nebudeme mít stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, ale miliony. Pak se ty nemocnice a školy hodí. Mají to v té straně vše provázaně promyšlené, to je nutno říci!

Není to úžasné? Kdo by tohle nevolil? Bude líp!