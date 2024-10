Ach ta vláda a ty její platy

Netušil jsem že bude tak veselo. Ale hlavně, že bude argumentace opravdu na úrovni. Čekal bych komické blogy, ale nikoliv diskusní příspěvky.

Osobně to považuji za celkem podružnou věc, kterou pozoruji pouze z dálky. Asi podobně jako náhrady paní prezidentové. Ale o to více se bavím rozhořčenými reakcemi, ať už v podobě blogů, nebo diskusními příspěvky, které opravdu stojí za to :-).

Autorovi jednoho údajně ironického blogu, který se zvýšením platů vládě rozhodně nesouhlasí, byla položena otázka: „Myslíte si, že by váš plat měl růst, nebo zůstat třeba pět let na stejné úrovni, nebo byste byl pro, aby se snížil, když je na tom teď stát ohledně financí tak špatně?“

Odpověď? Od autora doteď žádná. Zato si tazatel vysloužil kupu mínusů. Drzé otázky přeci nelze oblíbencům klást!

Další z obhájců autora blogu: „Vaše hloupé otázky, které mají akorát provokovat si nechte do diskuzí pod vaše blogy.“ Nechal jsem úmyslně i s gramatickými chybami.

A autor onoho blogu ho dokonce označil za trolla. Inu taky odpověď.

A jeden z oněch mínusovačů zaargumentoval: „Pokud bych byl poslanec se 100k v základu, za každou funkcičku ve výboru s příplatky, s docházkou jak noty na buben, pak bych neměl tu drzost o jakémkoliv zvýšení uvažovat, natož jej požadovat.“

To je úžasné. Kolik by tedy dle onoho rozhořčeného diskutujícího měla být ona hranice, od které je už nehorázné žádat zvýšení a pod kterou je jakýkoliv boj za zvýšení oprávněný a sociálně spravedlivý? Má být na 80k? Nebo je ta hranice na 60k? Docela by mě to zajímalo. Ptát se neodvažuji, jistě bych byl mínusy za nemístný dotaz opět spravedlivě odměněn.

Jenom je zajímavé, že autorovi onoho duchaplného diskusního příspěvku těch 100 000 vadí u poslanců, ale nikoliv u lékařů, kde jejich platy této výše dosahují též. I oni se chystají stávkovat za zvýšení platů. Že by se autor onoho komentáře obával pomsty svého doktora na operačním sále? A pomsty politika v období cenzury, vyhazovů z práce a utahování šroubů se nebojí?

Další expert: „Platy všech můžou zůstat klidně stejné, ale nesmí nám vládnout parta zoufalců, kteří ekonomice nerozumí a způsobí 30 % inflaci a pak se chlubí, jak to dobře zvládli“. Proč ne inflace rovnou 50%. Možná i 70% by se šiklo. Těch procent přeci není nikdy dost.

Je docela směšné poněkud rozdvojené vidění našeho největšího opozičního předsedy pana Babiše. Pokud se nemýlím, tak se chlubil tím, že celý svůj poslanecký plat dává na dobročinné účely. Takže bojem proti zvýšení svého platu, vlastně bojuje za nezvyšování příspěvků na tyto účely. Ale to je přeci nemravné!