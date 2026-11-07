A už je to tady. Papalášství zase nastupuje.
O koho jde? No přeci o našeho méně úspěšného pornoherce (ze svazu pornoherců byl radši vyloučen), ale o to úspěšnějšího politika (díky jeho voličům) Jindřicha Rajchla.
V minulosti sice několikrát organizoval demonstrace proti tehdejší vládě, ale v momentě, kdy se někdo opováží kritizovat vládu současnou, nebo dokonce proti ní demonstrovat, tak je oheň na střeše.
Bára Stárek, vedoucí organizace Díky, že můžem, uveřejnila na Facebooku následující příspěvek, z kterého vyjímám: „V posledních týdnech sleduju, jak v naší zemi klesá politická kultura a ve veřejném prostoru se stupňují lživé a osobní útoky. Čím dál častěji jako bychom spolu přestávali mluvit a vzájemně si naslouchat. Místo snahy pochopit druhého přichází odsouzení nebo útok. Z veřejné debaty se postupně vytrácí obyčejný lidský respekt, a to hlavně ve chvílích, kdy spolu nesouhlasíme. …. Bojím se, že naše budoucnost je politikům jedno. My chceme žít v prosperující demokratické společnosti, kde jsou média odpojena od politické moci. Kdy má každý z nás právo volit koho chce, vyjádřit svoji podporu či nesouhlas. Kdy pravidla platí pro všechny, a ne jen pro některé. „
Jindřich Rajchl na svém Facebooku uveřejnil: „Seznamte se s hlavní organizátorkou uměle vyvolaných studentských protestů, lídryní politické neziskovky Díky, že můžem, Barborou Stárkovou. Barbora je typickým produktem vzdělávací organizace pro nadějné nomenklaturní eurokádry známé pod názvem Aspen Institute. A byla tak vzorná a snaživá, že jí tam dokonce v roce 2025 dali medaili! Aneb Sorošem vycvičená a Sorošem do naší země dosazená pastýřka všech zmanipulovaných oveček.“
Pod tím se snesla fůra výživných komentářů sympatizantů (a z velké části jistě i voličů) Jindřicha Rajchla na adresu Bára Stárek. Pár jich vyjímám: „A proč ještě běhá na svobodě?“ „Přijde pro ně čas konce Parazitů“. Neuveřejňuji ty, které přímo vyzývají k násilí na Báře Stárek. Ale policie se tím již zabývá.
Advokátní komora (protože Jindřich Rajchl je vedle svých sexuálních koníčků dokonce i právník) se případem začala zabývat. Vůbec nešlo o to, co Jindřich Rajchl zveřejnil (plácat cokoliv a lhát u nás může každý, i poslanci, i ministři, i premiér), ale o to, že nenávistné komentáře a výhrůžky násilím na svém profilu nemazal, a ponechal je tam. Zdůrazňuji že Jindřich Rajchl uveřejnil i fotku Báry Stárek, aby se někdo třeba nezmýlil.
Advokátní komora k tomu konkrétně uvedla: „Advokát je (nenávistné komentáře) nesmí vědomě tolerovat v prostoru, který spravuje.“
Ale jinak to samozřejmě vidí ublížený poslanec Jindřich Rajchl: „Jedná se o politický výrok, který ČAK není oprávněna po novele zákona o advokacii z loňského roku řešit, a jednak jsem napsal pouze čistou pravdu a nepoužil jakýkoliv vulgární výraz.“ Opakuji, že Jindřich Rajchl nepochopil, nebo nechce pochopit, o co tu jde. Že nejde o jeho výrok, ale o to, že jako administrátor své stránky nesmazal komentáře vyzývající k násilí. Na to jsme ale u vládní koalice (vůle většiny českého obyvatelstva) už zvyklí, ale Jindřich Rajchl jde ještě dál:
„Pokud se mnou advokátní komora zahájí kárné řízení za mé příspěvky na sociálních sítích, navrhnu zrušení jejího monopolu a omezení pravomocí.“ A dále se ve své lži opětovně rozohnil: „Pokud takové řízení ČAK skutečně zahájí, tak se bude jednat o dokonalou ilustraci zneužití institutu kárného řízení k cenzuře jejích členů a k potlačování nepohodlných politických názorů.“ A jako východisko to vidí následovně: „Současně bych také předložil návrh na ukončení monopolu ČAK s tím, že by bylo kvalifikovanému počtu advokátů umožněno založit si vlastní profesní komoru.“
Takže si to shrňme. Řadový advokát, když už se dostane do kárného řízení od komory, tak se mu prostě musí podvolit. Nadřazený advokát, Jindřich Rajchl, když se dostane do hledáčku advokátní komory, tak jí chce zrušit a založit si jinou.
Možná by bylo dobré toto praktikovat i na justici. Když se bude zabývat nějakou žalobou, která mi nevoní, nebylo by dobré z titulu mé funkce, pravomoci a moci, založit jinou paralelní justici, která mi půjde na ruku?
A Jindřich Rajchl si evidentně stojí za tím, co říká, vytrubuje to do éteru a mnozí mu to žerou. Papalášství? Nabubřelost? Pohrdání davem? Diktátorství? Obyčejná hloupost? Vemte to, jak chcete.
Ostatně ryba smrdí od hlavy. Proč pak se asi vládní poslanci snaží změnit zákon o střetu zájmů, aby firmy Andreje Babiše mohly i nadále čerpat dotace? A podle tohoto návrhu zákona by se ani zpětně nevymáhaly dotace nezákonně vyplacené v minulosti.
Je vidět, že jako národ máme smysl pro humor, když si tohle většinově zvolíme.
Tomáš Flaška
Kostel Sagrada Família v Barceloně
Asi málokterá stavba na světě může budit takové emoce, jako tento kostel. Obzvláště když jsme přímými svědky stavby.
Tomáš Flaška
Lžete, lžete a zase lžete
Vmetl asi 10x předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura do tváře bývalému premiérovi Petru Fialovi v souvislosti se zrušením koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo při dnešní debatě na ČT1.
Tomáš Flaška
Rezignuje stát na zákonnost na silnicích?
Asi jsme všichni zaznamenali řidiče, který napadl ženu s 8-letou dcerou jen za to, že jela pomalu a podle předpisů.
Tomáš Flaška
Dávám Babišovi den, maximálně dva
Nebojte, nemyslím na to aby odstoupil. To samozřejmě neudělá. To se dělá jen v demokratických stranách, kde se hlasuje volně, nikoliv podle majitele. Dotace a imunita jsou nade vše.
Tomáš Flaška
Ta nezbedná Praha a ti zločinní Pražáci
Nepodpořili hnutí ANO a už to od jeho nemajitele schytali. Nevím jestli pohled na premiéra, který neví kudy kam a ztrácí nervy, je k smíchu nebo pláči.
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
V Benešově začaly práce na nové služebně městské policie
V Benešově začaly práce na nové služebně městské policie. Vznikne v nevyužívané budově zvané Atas v...
Plné sklady, nové vozy i aplikace, ale méně peněz. Silničáři vyhlížejí první sníh
Odhodlání, ochota k plnému nasazení – a také plné sklady zásob, nové vozy i aplikace, v níž lze...
Ostravské Vánoce nabídnou známé interprety i regionální hudebníky
Hudební program Ostravských Vánoc letos na hlavní scéně na centrálním Masarykově náměstí nabídne...
Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu
Hasiči likvidovali v pátek večer v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku požár garáže a dřevníku. Škoda...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 1534
- Celková karma 27,44
- Průměrná čtenost 2804x