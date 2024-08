A protože jsi žena, tak jsi samozřejmě něco více

To je vzkaz staronové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové do pléna obyvatelů evropských zemí.

Paní předsedkyně požaduje po maltské vládě, aby na post eurokomisaře nominovala někoho jiného než navrhovaného Glenna Micallefa. A chce ženu. Dámy, neuráží vás to?

Maltská vláda vzešla ze svobodných voleb. Tudíž z většinové vůle obyvatelstva. V tom obyvatelstvu mají poloviční zastoupení i ženy (možná i více jak poloviční). Takto vzešlá vláda se rozhodla pro nominaci pana Micallefa na eurokomisaře dle svého nejlepšího svědomí. Předpokládám, že pana Micallefa považuje za nejvhodnějšího kandidáta.

A paní předsedkyně Evropské komise Maltě sdělí, ať navrhnou ženu. Je jedno, jestli je to vůle kabinetu vzešlého z voleb národa. Je jedno jestli má nějakou kvalifikaci. Případně jakou. Paní předsedkyni prostě bude stačit, že to bude žena, což je asi kvalifikace nejvyšší.

Dámy, nemyslíte si, že je to poněkud urážlivé vůči vašemu pohlaví? Proč se nějaké feministické organizace neozvou, že je to ponižující požadavek?

A naopak. Proč nějaké mužské organizace nic nevykřikují o diskriminaci?

A do třetice to může vést k tomu, že v budoucnu nebude potřeba od političek vyžadovat nějakou erudovanost, kvalifikaci, či dokonce schopnost. Prostě při převaze schopných mužů v kabinetu (zatím jen evropském) se tam dostanou jen díky svému pohlaví bez ohledu na to co umí, nebo ne.

Řekněme si upřímně, že je to celé k smíchu.