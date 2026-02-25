1938, 1948, 1968. Jaké byly rozdíly?
V roce 1938 Francie s Velkou Británií obětovaly Československo v domnění, že si pro sebe vydupají mír. Jako malá zem bez spojenců jsme s tím nemohli nic dělat, byli jsme okleštěni a o půl roku později zabráni úplně. Francie s Británií si mír nevynutily a my s tím sami nic nemohli dělat. Byli jsme vydáni napospas silnějšímu sousedovi.
V roce 1948 jsme se dobrovolně a v souladu s vůlí většiny voličstva vydali do rukou komunistů a zůstali v nich po dalších 40 let. Tady nebylo potřeba žádného zásahu zvenčí, zhlouplí jsme byli sami a dost.
V roce 1968 k nám napochodovali Rusové (někdo bude tvrdit že Ukrajinci) a společně s armádami dalších lidově-demokratických zemí zadusili pokus o nastolení jakés-takés svobody. Rusové k nám prostě nahnali nejen Ukrajince, Bělorusy a další porobené národy, ale i podřízené národy Poláky, Bulhary, Maďary, i Němce. Ale přitom to byl z naší strany spíš pokus o nějakou polosvobodu. Svobodné volby nikdo nechtěl a vedoucí úlohu KSČ nikdo nezpochybnil. Z Varšavské smlouvy nikdo vystupovat nechtěl a spojenectví se Sovětským svazem také nikdo nezpochybňoval. Neštěkl po nás ani pes. Spojenci z východu nás zradili a NATO by si kvůli nám nepálilo prsty.
V roce 2025 jsme zvolili novou reprezentaci, která se domnívá, že Ukrajina by se měla v zájmu míru podvolit (chceme mír, má se jednat), kteří omezují finance na armádu (jsou důležitější věci pro naše lidi), zpochybňují naše mezinárodní závazky (proč dávat 2% HDP na obranu?), podkopávají kolektivní bezpečnost (proč by se mělo Ukrajině něco půjčovat?) a budou se snažit obnovit naše styky na východ (politika všech azimutů) odkud nikdy nic pěkného nevzešlo.
Bude rok 2028 zase osudový?
Tomáš Flaška
