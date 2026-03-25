100 vládních dnů za námi, mohu chválit

V těchto dnech uplyne prvních 100 dnů naší vlády „Bude líp“ pro „Naše lidi“. Jako nevolič vládní koalice jsem se obával co nastane. A jsem mile překvapen.

Podívejme se, co se za tento čas stalo. Shrnul bych to do pár bodů:

  1. Dříve členové současné vládní koalice slibovali, že zruší nákup stíhaček F35. Nákup zrušen nebyl, projekt pokračuje.
  2. Vláda slibovala, že opraví, jak říkala, nespravedlivou valorizaci důchodů. Teď tvrdí, že některé prvky se nebudou opravovat až tolik a to zastropování věku odchodu do důchodu zatím počká.
  3. Bylo slibováno zrušení muniční iniciativy. Běží dál, i když aby to pro vládní voliče nevypadalo tak špatně, se k ní moc nehlásíme.
  4. Bylo slibováno zatočení s migrací. Nyní je konstatováno, že je migraci potřeba podporovat.
  5. Slibované snížení daní firmám z 21 na 19 procent se ruší. Zjevně ani to Fialova vláda neudělala špatně, když to v roce 2022 zavedla.
  6. Na budově Poslanecké sněmovny už nevlaje jenom jedna ukrajinská vlajka, ale několik.
  7. Jako majiteli několika nemovitostí, kde se hodně topí i elektrikou, mi vláda snížila účet za elektřinu převzetím plateb za OZE. Když to spočítám, vychází mi to na asi 8000 Kč ročně, tedy nijak podstatná suma. Pro mě to rozhodně není důvod tuto vládu volit. Ale věřím, že pro někoho, kdo tímto způsobem ušetřil asi 1000 Kč ročně, to důvod je. Těmto voličům tímto děkuji.
  8. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdila, že v rozpočtu chybí asi 32 miliard na mandatorní výdaje. Poté sestavila rozpočet vlastní, kde se ta čísla nezvýšila a najednou nic nechybí. Jemně tedy označuji její předchozí tvrzení za nepravdu. Nechtěně tím ale uznala, že minulá vláda to nastavila naprosto správně.
  9. Jako úderem kouzelného proutku se okamžitě po volbách naše spálená zem změnila v jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik rozvinutých zemí.
  10. Když raketově vyrostly ceny paliv po útoku Ruska na Ukrajinu požadoval opoziční Andrej Babiš po Fialově vládě zastropování cen na 35 Kč za litr. Nyní raketově vzrostly ceny paliv po útoku USA na Írán a Andrej Babiš tvrdí, že zastropování není potřeba. Jinými slovy tenkrát plácal nesmysly a dnes nevědomky přiznal, že Fialova vláda jednala správně, když ho neposlechla.
  11. Motoristé podmiňovali podporu současné vlády zrušením inkluze. Momentálně ministr Plaga hovoří pouze o její mírné úpravě.
  12. Premiér Babiš, ani předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, nenechají nit suchou na české justici. Padají výrazy jako trestní stíhání na objednávku, zkorumpovanost a další perly. Nicméně není na stole žádná zákonodárná iniciativa aby se to změnilo. Je to tedy opět pouze mluvení do větru, na které slyší „našilidi“.

Zdroj: www.chatgpt.com

Pokud to shrnu, tak současná vláda z větší části přebírá agendu vlády minulé. V podstatě tak jen dokazuje, že minulá vláda to dělala celkem dobře a není nutno na tom nic moc měnit.

Evidentní lhaní tak sloužilo pouze k získání postů, nikoliv k zásadní změně politiky České republiky, mezinárodní i ekonomické. Lze mluvit pouze o dílčích úpravách. Větší úpravy nastávají ve směru veřejnoprávních médií a neziskových organizací. Tato vláda prostě potřebuje utlumit všechny, kdo by jí z toho lhaní a podvádění mohl nějak usvědčit.

Autor: Tomáš Flaška | středa 25.3.2026 8:45 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1499
  • Celková karma 31,95
  • Průměrná čtenost 2841x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

