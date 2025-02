„Vy jste všichni žízniví po válce“

Tato slova vmetl do tváře p. Vondráček ve studiu ČT 24 včera v Událostech a komentářích. Napřed napomínal, abychom zrušili cenzuru a vzápětí spolu diskutující, kteří měli jiný názor na řešení ukončení války zcenzuroval dokonale.

Tak to vypadalo, že všichni ti, kteří nesdílejí názor jeho ,ANO, Patriotů a Trumpovců, žízní po krvi. Samozřejmě i my další, kteří sdílíme odlišné pohledy. Jen oni vyvolení to myslí dobře a chtějí zabránit pokračování bojů. Myslím, že ten jeho arogantní postoj a šibalský úsměv svědčí o tom, že sedí se svými kumpány „na koni“. Představte si, že ke konci druhé světové války bojující strany by si pozvaly Hitlera, aby s ním projednaly příměří. Ten kdo by se odvážil s nepřítelem kolaborovat, dostal by kulku do hlavy od sovětů. Úplně šílená myšlenka. Ne, až prohráli válku, jeden z jejich generálů přišel podepsat kapitulaci Německa. Nikdo s ním nehovořil, někteří mu ani nepodali ruku a během pár minut odešel. A celá Evropa jásala. V případě války funguje jen kapitulace. Tato trvala na našem území 80 let. Díky tomu, že nikdo s okupanty nevyjednával. Až do Norimberského procesu. Pak je více méně spravedlivě odsoudili. Když se člověk dnes zadívá na politickou scénu. Tak ho právem jímá hrůza. Svět se obrací vzhůru nohama. Americký prezident, který se vyjadřuje o Putinovi, jako o příteli, kterému věří a důvěřuje, že on bude spravedlivě řešit válku na Ukrajině a dokonce bez Ukrajiny. Lavrov, který vždy lhal a podváděl, za kulatým stolem se usmívá ve společnosti Trumpovy administrativy. A k tomu jásot přátel Putina, kteří dychtivě čekají, až se změní poměry a nasednou „na koně“ vstříc těm, kteří údajně nechtějí válku. Při tom to jejich přátelé dokazují každý den stovkami raket a dronů a vraždami civilních obyvatel. Tak se to rýsuje, že Trump si bude vyřizovat se svým přítelem ekonomické záležitosti a Ukrajina bude jen jaksi kontroverzní „bokovkou“. Zatím se chová podobně, zamíchal téměř celým světem. Co je to za prezidenta, když nikdo neví, co bude zítra, zda jeho slova jsou pravdivá, co řekl dnes, nebo co řekne pozítří. Nemá stejně tak zálusk na jiná území. Proč se vměšuje do záležitostí jiných zemí. Kdo jemu a jeho příteli dal právo rozhodovat, co může a co nesmí Ukrajina udělat se svou zemí. Jako křesťan se musím s touto situaci vnitřně vyrovnat. Zůstává nám jen modlitba, správné volby u voleb, ale nechci jen nečinně přihlížet a mlčet. Jako senior jsem již prožil různé šílené doby. Tato patří mezi ně. Stále věřím Kristovým slovům, že: „Já jsem s vámi až do skonání věků“. V tom je naděje Církve.