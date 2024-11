„Všechno je špatně“.

Pokud si chcete zničit náladu nebo prožít depresi, dívejte se na p. Schillerovou v dnešních Událostech. Vše je špatně, stále kroutí hlavou, neustále spílá a mračí se. Je důvěryhodná?

Sledoval jsem dnešní Události a komentáře na ČT 24. Ministr financí Stanjura a paní Schillerová vedli mezi sebou krutý boj o státní rozpočet. Nerozumím tomu, zda všechny položky a principy jsou v pořádku. To, co mně již delší dobu zaráží je naprosto negativistický postoj ke všemu, co zazní. To, co jsem postřehl, že absolutně nic není dobré, ničemu nerozumí. Na dotaz redaktora, zda je alespoň něco v rozpočtu, za co by bylo možno pochválit vládu, odpověď zněla: „Vůbec za nic“. A přesně stejné hodnocení jsem slyšel již několikrát ze strany opozice. Člověk si řekne: „To přece není reálný život, tak to v životě nechodí“. Vždyť se říká, že „V každém člověku je něco dobrého“. Třeba se to nezdá, ale nic není jen absolutně bílé nebo černé. Mezi tím existuje celá škála barev a odstínu. Proč opozice vidí jen černě. Lidé, kteří takto hodnotí jiné nebo jejich jednání, prací musí být budˇ slepí nebo zlí ve svém charakteru nebo zraněni. Myslím, že v tomto kontextu z tváře paní Schillerové srší zlost, nenávist a veliká touha a nedočkavost zasednout na „křeslo“. Během celého pořadu kroutila hlavou. Až člověk má obavu, aby si neublížila.

Tito lidé se již nemohou dočkat. Ještě nejsou zvoleni a již tančí, jásají, zároveň spílají a dělají vše, aby jiné pošpinili, znevážili a poplivali. Podobně, jako jejich „guru“. To je žel jeho způsob jednání vůči těm, kteří s ním nesouhlasí.

Udělal jsem v mém dlouhém životě zkušenost, že tyto věci, které lidé dělají, se jim časem vrátí. Bible píše, že: „Co člověk seje, to také sklidí“. Nebo jinak: „Kdo seje vítr, sklidí bouři“. To není moje přání, ale připomenutí zákona, který působí v přírodě i v našem životě.

Mimochodem jsem si vzpomněl na varování a křik opozice ohledně zubožení národa, neúměrných cen benzínu, energií…Jsem již několik let důchodce a ani jsem nepostřehl, že mně vláda okrádá o peníze. Spíš jsem se radoval z občasného zvýšení a jsem rád, že se ještě mohu rozdělit s těmi, kterým se nedaří, tak dobře, jako nám důchodcům.

Proto se ozývám, že se mi zdá, že naše opozice zneužívá některé občany zaséváním strachu, temných citů a samozřejmě hledá další voliče. Na to má právo, ale proč používá tyto metody, negativismu, zlých slov a výsměchu? Když se člověk dívá delší dobu do těch zasmušilých, zlých tváří, tak dostává strach z jejich případné výhry ve volbách. „Bůh chraň naší zemi před těmito nevděčnými a surovými lidmi“.

Druhá věc, která se mně dotýká, že jsem stále přesvědčen, že tito lidé jsou pod vlivem sektářských prvků. Po mém důkladném studiu Organizace Svědků Jehovových jsem zjistil, že mnohé věci, které fungují tam, jsou totožné s hnutím ANO. Maximální loajalita s vůdcem, silná kritika všeho, co byť částečně vybočuje z řady, jejich ostrakizace a vyloučení. Budu rád, pokud někdo napíše do komentářů jediný příklad, že tomu je jinak. Že si někdo dovolil nesouhlasit se šéfem.

Jen tak mimochodem, dalším hostem v Událostech byl člen rozpočtové rady. Ten neřekl, že rozpočet je celý k ničemu. Vytkl některé nedotažené věci, vyjádřil otázky, ale byla tam moudrost, naděje a uznání toho, co je dobré.

Tito lidé to neumí, není to „jejich parketa“, nemají to v sobě a proto se derou k moci veškerými i špinavými prostředky. Proto nejsou hodni naší důvěry.

A ještě závěrem. Celé tyto události ukončil svým sdílením herec a senátor Tomáš Töpfer. S radostí a vděčností vyprávěl své zkušenosti z listopadu 1989 i ze současného života. To byl balzám na duši po té snůšce zlosti, nevděčnosti p. Schillerové. Naše společnost potřebuje jako sůl politiky i občany vděčné, moudré, pokorné, kteří si váží života i názorů těch, kteří s nimi zrovna nesouhlasí. Naslouchají jim a snaží se pochopit. Nevyužívají své postavení pro vlastní prospěch.

Mám naději, že mně nebudete podezřívat, že jsem již ve volebním klání. Opravdu nejsem. Je to však vaše věc, váš názor. I to potvrzuje, že jsme opravdu ve svobodě. V žádné nové totalitě. Skutečně můžeme vyjádřit svůj názor a přijmout názory jiné. Jsem za to moc rád.