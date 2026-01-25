„Válka na Ukrajině je pro mne na padesátém druhém místě“
Tak jako každý den i dnes lze na obrazovkách vidět nové škody na infrastruktuře ukrajinských měst. V Kyjevě dnes bylo – 20 stupňů. Rusové vyslali tuto noc na toto území asi 400 raket a dronů. Je to cílené zabíjení, ničení, dlouhotrvající utrpení dětí i dospělých. V této době již nefunguje ani jedna elektrárna na celém území. Dovedete si představit být bez elektřiny, vody a topení dlouhou dobu? Ukrajinci to prožívají a jejich muži prolévají krev. Zdá se, že není v lidském životě nic horšího, než válka v zemi. Říkáme si, zda jsou to stále ještě lidé, kteří dovedou posílat jiné k těmto zvěrstvům anebo dokážou tyto věci vykonávat? Zároveň vidíme na obrazovkách jiné informace. Dovolím si zmínit jen některé. Co nejvíce udivuje, že je tvoří lidé, kteří jsou pár měsíců součástí vládní koalice.
Pan Rajchl, kterého si někteří naší občané zvolili, coby „spasitele“ pro naši zemi. V jedné televizní debatě na otázku, jak vidí válku na Ukrajině odpověděl: „Pro mne na prvním místě jsou naší občané, tato válka je pro mne asi na padesátém druhém místě“.
Druhá otázka zněla: „Co když válka skončí? Odpověděl, že nebude rád, když ruská vojska odejdou z Ukrajiny, protože…. Člověk neví, zda p. Reichl provokuje, žertuje nebo je tak cynický, až nelidský. Že mu nevadí mrtvé a zmrzačené děti, mrznoucí rodiny ve městech. Zničené domy a vše kolem. Pro něho to je až na 52. místě jeho zájmu. Jak může pečovat o nás, o náš národ, když má tak hlubokou nenávist a pohrdání pro jiné národy? Nechci, aby pečoval o náš národ s jinými jemu podobnými, i když se s tím asi zatím nedá nic dělat.
Nechci se vracet k p. Okamurovi a jeho výrokům. Ale to, co se mně zdá velmi důležité, jak se tito pánové vyjadřují o EU.
Byli to opět jeho kumpáni z SPD, pro které je EU větším nebezpečím, než Putinova válka na Ukrajině. Stejně tak p. Turek varoval Ukrajince před vstupem do EU, protože jim bude hrozit ztráta identity. Jako, že teď jim nehrozí. Hrozí jim ztráta života, země, dětí. Jak lze takto hovořit mezi zbořenými domy, když sami museli utíkat do krytu po zaznění sirén? Zdá se mi to nehorázné až podlé.
V tomto kontextu těchto egoistických blábolů, jak balzám zazněla výpověď jednoho z účastníků debaty „Máte slovo“. „Pomáhat se má, protože to je správné, je to morální a dobré. Nemáme jen vypočítávat, co nás to bude stát. Máme pomáhat a zvlášť tam, kde teče krev. A máme pomáhat až do konce, válka ještě neskončila. Nemusíme již nyní balit vlajky a zajímat se jen o vlastní „chlebíček.“
A tak mimochodem jsem si všiml, jak vládnoucí rychle zapomínají a mění své postoje. Není to tak dávno, když poslanci hnutí ANO hulákali, jak je naše země na tom špatně, je spálena, zadlužená až po „uši“. A ejhle jen co usedli do vládních lavic říkají, že to není až tak zlé. Dnes p. Schillerová opravdu řekla, že „patříme mezi 5 nebo 6 prosperujících zemí Evropy. A že bude dobré na tom základu stavět to nejlepší místo na zemi pro život. Nevěřil jsem vlastním uším. I další propasti se pozvolna vyrovnávají. Co tak najednou? Byl v tom záměr a tedy lží a snaha pošpinit, pošlapat?
Tak se zdá, že je vhodné v této situaci udělat pár rozhodnutí.
- Stavím se proti těmto slovům našich nejvyšších představitelů a stydím se za ně.
- Zvláště za slova nenávisti, lživá tvrzení, egoismus.
- Uvědomuji si, že jako křesťan nemohu být naštván na tyto osoby a politickou orientací, která mi je tak vzdálená.
- Mohu se maximálně za ně modlit, žehnat jim navzdory všemu. Mohu sloužit jiným nezávisle na tom, zda budou omezovány nebo likvidovány organizace, které pomáhají lidem.
- Můj život nezávisí na politické situaci ani na naplněné peněžence, ale na mnoha dalších možnostech, výsadách a vztazích. Především na důvěře Bohu živému. Písmo nás vyzývá k tomu, abychom se zastávali postižených, utečenců, slabých, bezmocných. K tomu jsou taky povoláni v moci postaveni.
- Mým posláním je vytrvat a očekávat změnu v lidech, kteří dokážou nezištně vést, budou mít porozumění a trpělivost
- Díky mnoha našim občanům, kteří dokázali, že mají srdce na pravém místě a pro ně lidé postižení válkou mají prioritu v jejich životě.
Tadeáš Firla
„Česká republika jako nejlepší místo na zemi pro život“
Říká se, že lidé mluví a voda teče. Ať mluví a ať voda teče. Když ale mluví premiér, měli bychom zbystřit. Neměl by jen mluvit. Jeho slova mají určitou moc. Podaří se mu naplnit svůj slib - vybudovat nejlepší zemi pro život?
Tadeáš Firla
S nejlepším vědomím a svědomím
Už jste někdy slyšeli nebo viděli, že někdo, kdo je volen do určité funkce získá v tajném hlasování všechny možné hlasy? Možná nějak opravdu génius. Ale ani v tomto případě se to zřejmě nestává. Tomio Okamura získal 100 % hlasů.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
