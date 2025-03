Poslouchal jsem projev p. Trumpa. Nad jeho hlavou je nápis: „V Bohu je pravda“. Opravdu? Zdá se, že jen v Trumpovi. Obojí nemůže existovat zároveň. Část Ameriky velebí svého „boha“.

Na této akci osazenstvo vstávalo asi 120 krát. před několika dny Tolik pýchy, lží, ponížení jiných osob na jednom místě se jen tak nevidí. Z jedné strany usiluje zachraňovat životy, z druhé naskakuje Putinovi a nazývá svým přítelem vraha, který zabíjí na Ukrajině tisíce děti i dospělých. To je hrozné.

Scéna v „posvátné“ Oválné pracovně byla úžasná. Na jedné židli seděl prezident nízké postavy, který přišel z frontové linie v obyčejném tričku. Jako by těm dvěma naproti nesahal ani po kolena. Na začátku války mu byl nabídnut útěk ze země. Neudělal to. Řekl, „že zůstane se svým národem“ a jako vůdce zůstal celé tři roky. Naproti němu seděli dva důležití lidé na planetě, kteří se koupou celý život ve zlatě a nemají ani ponětí, co znamená obětovat svůj život pro svůj národ. Pokřikovali na toho naproti, jako by s ním pásli ovce. „Nasahají mu ani po kolena“, jak se to říká. Při tom se s ním hádají, podceňují ho a nakonec sílou dotlačí ke svému nejlepšímu egoistickému rozhodnutí. A někteří lidé jim tleskají a šílí. Pokouší se přivlastnit bohatství jiných zemí pro své zištné cíle, pro velkou Ameriku. Dokonce i křesťané je velebí.

Dějiny světa slyšely pár podobných projevů. Starověký babylónský král Nebukadnesar jednou vyšel na balkón svého paláce a zvolal: „Toto je můj Babylón, který jsem vybudoval...“ Jistě víte jak to skončilo pro něho samého.

To je starý princip, že: „Pýcha předchází pád“. Na jejich začátku zněly vždy „božské projevy“a šílící dav. Trump po dvou měsících své vlády se chlubí :„Já, já, můj....moje velká Amerika“. Z toho jde mráz po zádech.