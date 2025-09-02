Stačilo
Když v roce 1989 se naše národy český a slovenský probouzely z letargie téměř čtyřicetileté, na náměstích měst jsme se začali srocovat, zvonili klíčí, přibližovali se jeden druhému, probudili jsme se jako celí lidé, především emocionálně, určitě jsme posílili duchovní a psychický život, získali jsme úžasnou naději na změnu, o které jsme předtím ani nesnili. Byli jsme z toho zmateni, ale zároveň jsme získali nádherný pocit naděje a radosti. Začali jsme věřit, že nastává změna. Že to, co jsme si tak zdánlivě žili kolem 40 let už stačilo. Už se naplnilo a mělo by se nejdříve odebrat „do věčných lovišt“, jak se to říká. Na bilbordech jsme stále četli, že se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak. V 1989 koncem roku bylo každému jasné, že Sovětskému svazu zvoní hrana. Po několika měsících jim dozvonilo a my jsme se mohli vydechnout a povědět si stačilo. Už nikdy více.Viděl jsem na dokumentárním firmu z této doby, kdy přišli do kanceláře dva studenti ze Stávkového hnutí za velitelem STB a vyžádali si tajné dokumenty na pokyn Václava Havla. Oba příslušníci zbledli, trochu odporovali, třásly se jim ruce a nakonec představitelé té nejodpornější státní moci, museli dát do ruky dokumenty tím nenáviděným studentům.Tehdy jsem si řekl: „Tak to je konec, už toho bylo dost, už to stačilo.To je ten paradox dějin. Je rok 2025 a na horizontu vystupuje z mlhy Stačilo. Zvláštní lidé se zvláštním posláním. Až se zdá, jakoby těch 35 let seděli hluboko v úkrytu a najednou ucítili svůj čas. To je v pořádku, žijí v demokratické zemi. Otázka je, co si pro tuto zemi přinesli a nesou. Dovolte mi zanalyzovat to, co nesou, co propagují a co chtějí uvádět do života.Dnes na TV Prima na předvolební debatě se jejich představitel ze Stačilo bránil, že on není komunista. Jakoby se bál přiznat barvu. Jako se chtěl schovat za jiné, třeba za paní Konečnou. Proč ona přibrala nový název a nezůstala komunistkou? To je zřetelné, když je strana rozmělněná, rozhádaná tak se ztrácí identita. Pamatujete si v době kovidu, když jsme chodili v rouškách. Nikdo neviděl, kdo je kdo. Zdá se, že tyto věci jsou důležité, ale jsou jako „odvar“ těm následujícím. Uvedu jen pár střípků, které zní jako zatuchlý, šílený vítr pro naše uši.Tito lidé žádají změnu režimu. Rádi by navázali na Marxe a Engelse. Počítají se znárodňováním podniků a soukromého vlastnictví. Vyhrožují již nyní soudy s těmi, kteří nyní vládnou. Je to stejný „duch“ jako nyní v Polsku. Kaczyński taky hovoří o změně režimu a vyhrožuje stíháním a soudy. Oni budou rozhodovat, určovat, trestat. Chtějí srovnat platy všech, aby byly zhruba na stejné úrovní. Rádi by vystoupili z EU a NATO. Jen tak mimochodem tyto postoje jako propagace fašismu a komunismus jsou trestným činem. Proč se nikdo neozve proti těmto výhružkám a jasné propagaci komunismu? Jak mohou být tito lidé voleni do Parlamentu České republiky? Naše demokracie je, zdá se bezbřehá.Tito lidé si často ztěžují na cenzuru v naší zemi. Všiml jsem si, že téměř v každé debatě na ČT jsou přítomní členové SPD, Stačilo a jiní, že se to až někdy „přejídá“. Je dobře, že máme i tu svobodu kliknout na ovládači. To, co snad nejvíc pobuřuje, je vztah jejich hnutí a jednotlivých členů k Ukrajině. Že se nestydí za své sobectví a tvrdost vůči matkám s dětmi, které Okamura chce vyhazovat z naší země do stále bombardované Ukrajiny. Oni nemají děti? Jak se jim mohou dívat do očí. V každé demokratické zemi vztah k dětem je měřítkem lidskosti. Tito lidé nemají soucit, cit, o lásce k lidem nelze vůbec mluvit. Jen se bojí, aby nezchudli. To je tedy měřítko. Nedaleko nás lidé umírají po tisících v nouzi, v hladu a my bychom neměli zchudnout. My se na ně vykašleme. My jsme nadlidé, my jsme si zasloužili blahobyt, a nebudeme se s nimi dělit? Hlavně ať nám nikdo neukrojí z toho našeho koláče. Samozřejmě jsem vděčný za ty, kteří mají srdce na svém místě a pomáhají i nyní, to ale nejsou tyto strany a hnutí. Tato myšlenka navazuje na předcházející. Nesouhlasím s neustálou kritikou, jak chudneme, jak se máme zle. Jaké hrozné problémy musíme řešit, jak to někdo s těch populistů řekl, že „ryjeme držďkou v zemi“. Neryjeme. Naše rodiny se mají dobře. Naše všechna parkoviště u supermarketů jsou plná. Lidé jezdívají na dovolenou, někdy 2 x ročně a nestrádají. Žijeme v bezpečí, máme jedno z nejlepších zdravotnictví v EU. Naše potřeby jsou zabezpečeny po všech stránkách (sociální, kulturní, vztahové…) Jen peněženky neurčují úroveň našich životů. Kdo přesto nadává, stále kritizuje, je slepý, necitlivý, touží po své vlastní moci. Zdá se, že bychom měli velmi hlasitě křičet do společnosti: Stačí, dost. Je dost těch populistických návrhů a řešení. Ještě jste nezačali vládnout a už to stačilo.Ti opravdu slabí, nemocní mají příležitost využít nabízenou ruku nemocničních zařízení, organizaci. Je i naší povinností pomoci, kde je potřeba a kde tato pomoc neobsáhne některé.
Zrovna dnes večer v debatě jsem znova slyšel tedy něco jako hrom s nebe. Nejenže chtějí poslat Ukrajinské matky s dětmi domů, tak kritizují organizace, které ve velkém pomáhají po celém světě, jako „Člověk v tísní“. Chce se řící, že jim nesahají ani po kotníky. Jsou bez soucitu a hledají „díru v celém“, jen aby vyžebrali nějaké volební hlasy. Vzápětí na to říkají: „Že pracují pro lidí“. Pro jaké lidí? Pro ty, kteří chudnou?
Samozřejmě jsem vděčný za ty, kteří mají srdce na svém místě a pomáhají i nyní, to ale nejsou tyto strany a hnutí. Tato myšlenka navazuje na předcházející. Nesouhlasím s neustálou kritikou, jak chudneme, jak se máme zle. Jaké hrozné problémy musíme řešit, jak to někdo s těch populistů řekl, že „ryjeme držďkou v zemi“. Neryjeme. Naše rodiny se mají dobře. Naše všechna parkoviště u supermarketů jsou plná. Lidé jezdívají na dovolenou, někdy 2 x ročně a nestrádají. Žijeme v bezpečí, svobodě, v demokratické spolešnosti, máme jedno z nejlepších zdravotnictví v EU. Naše potřeby jsou zabezpečeny po všech stránkách (sociální, kulturní, vztahové…). Jen peněženky neurčují úroveň našich životů, jak nám to je zdůrazňováno.
