S nejlepším vědomím a svědomím
Podle nejlepšího vědomí a svědomí
Je zřejmé, že se včera před našima očima odvinul obraz, který jsme ani nepředpokládali, že se v té naši malé, stále ještě demokratické a skvělé zemi ještě může ukázat v přímém přenosu. Samozřejmě, že se mohou stát ještě jiné věci, ale to se uvidí.
Při včerejším ustanovení Sněmovny se stalo několik závažných věci, které by nás občany neměly nechat v klidu. Poslanci přísahali, že budou sloužit své vlasti podle nejlepšího vědomí a svědomí. To mně napadlo až při volbě předsedy. Ta několika hodinová prezentace dokonce i mladých, právě zvolených poslanců byla moc zajímavá. Jakoby jim zatím ještě záleželo mít vědění, poznání, koho mají volit. Zatím ho ještě zcela neznali, nebo už měli tu čest s ním pobývat nebo jednat a s tím něco na poslední chvíli udělat. Možná jim ještě dozníval slib z dopoledne, že budou sloužit lidu této země s nejlepším vědomím.
Představte si, že po tom docela bohatém vědění následuje tajná volba a člověk lapá po dechu. Pan Tomio Okamura získal plný počet hlasů, které potřeboval, v tajné volbě. To znamená 100%. Ve svém dlouhém pracovním životě jsem prožíval mnohé volby. Nikdy a nikdo nezískal v tajných volbách v nějaké oblasti plný počet hlasů. Vždy je někdo proti.
Okamura získal plný počet. Člověk, který ubližuje mnoha lidem, ukrajinským dětem a matkám, protože je nemá rád, o čem svědčí ne pomluvy, ale jeho vlastní vyjádření, články, názory. I jeho dnešní akt sundání ukrajinské vlajky. Jak ji musel nenávidět, jak ho musela pálit. Je možné, že si bude postupně léčit své vnitřní jizvy, ne v náš prospěch, ale pro své sobectví a nenávist vůči tomu, co je jiné.
Myslím, že otázka, jak to je možné, je zde na místě.
Existuje pár všeobecných odpovědí:
- V různých sektách a náboženských organizacích dochází k ovládnutí mysli členů. Musí poslouchat svého „Guru“. Nemohou vyslovit svůj názor, ale jen ten, který je dovolen. Pokud by měli možnost volit v rámci skupiny, tak by jejich volby dopadly naprosto jednotně. Na sto procent. V opačném případě by byli vyhozeni jak špinavé prádlo. Znám mnoho takto zneuctěných a zmanipulovaných osob, které začaly myslet a byly vyhozeny na dlažbu.
- Nedovolil bych si explicitně napsat, že ANO je sekta, ale mají pár sektářských znamení.Vím to, že její členové nemohou samostatně myslet a mluvit, co chtějí. Jinak taky skončí na dlažbě. Znám některé z nich. Stačí vzpomenout dva muže z vedení Moravskoslezského kraje. Měli jiný pohled na volbu prezidenta. Paní Schillerová zajela do Ostravy a v praxi ukázala, co to znamená svoboda slova.
- Za celou dobu, co sleduji dění v naší zemi jsem neslyšel, aby se někdo z ANO postavil svému šéfovi. Aby někdo řekl: „Mám na tuto věc jiný názor, než můj šéf“. Při volbě předsedy Sněmovny jsem očekával, že se ukáže pár hlasů, které budou jednat podle svého nejlepšího svědomí a řeknou buď veřejně nebo alespoň v sobě „to nemohu, to už je přes čáru“. Ale ani jeden, jediný hlas. Je mi to moc líto, mám v této skupině některé své přátelé, kteří propadli svému „Guru“ a svědomí jim je už asi „ukradené“. Co by se asi muselo stát, aby pár těchto poslanců nastupující koalice se postavilo a řeklo: „to už je opravdu přes čáru to nemůžeme tolerovat“. Asi už není nic, co by jim hnulo svědomím.
- Podobně to funguje v mafiánských skupinách nebo totalitních režimech. V těch se volí většinou na sto procent. Tam se asi nevolí, ale poslouchá. Nesouhlasíš, tak ven.
- Mnohokrát zaznělo z úst členů SPD, ANO, že je v naší zemi cenzura a oni to musí napravit. Ve středu nám to ukázali na první pokus, co je svoboda slova a jak se to dělá v nejvyšších patrech.
- Pokud členové naší nově vznikající koalice nejsou sektáři a věřím, že nejsou, ani nepraktikují mafiánské praktiky tak ten jeden společný hlas v tajných volbách musí mít ještě jinou příčinu. Zůstává jen to jediné, tušení, že tento jednotný pakt sleduje ochranu těch dvou nejmocnějších. Pak by to bylo skvělé říci národu, že to není služba pro lidi ani podle nejlepšího vědomí a vůbec ne podle svědomí, ale sobecký, zištný způsob jak se zachránit, když jim teče do bot.
- Ta situace je opravdu složitá. Takže jsme byli svědky komedie v přímém přenosu a to, že ani jeden z koalice neřekl nic ve prospěch svého budoucího šéfa, žádné doporučení, žádnou obhajobu tak můžeme tento středeční večer nazvat tragikomedií.
- Přeji moc, zvlášť těm novým nastupujícím poslancům hodně síly, upřímnosti, odvahy se postavit pokrytectví a zlu.
- A my křesťané, nepodléhejme únavě ani zlosti. Buďme trpěliví. Otevírejme ústa proti zlobě, pokrytectví a lži. Ať nás naplňuje Kristova láska, abychom mohli splnit naše poslání.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
Tadeáš Firla
Vyhodíme maminky s dětmi z naší země
Zní to hrozivě a až mi zatrnulo, když jsem tuto odpověď slyšel od p. Okamury na otázku paní redaktorky, co by udělal jako člen vlády s Ukrajinci, kteří pobývají v naší zemi od počátku války na Ukrajině. „Ať si jdou kam chtějí“.
Tadeáš Firla
V Bohu je pravda?
Poslouchal jsem projev p. Trumpa. Nad jeho hlavou je nápis: „V Bohu je pravda“. Opravdu? Zdá se, že jen v Trumpovi. Obojí nemůže existovat zároveň. Část Ameriky velebí svého „boha“.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Řídit cestovku a zároveň být mámou tří dětí? Jde to, říká Nicole Etemike
Dá se zvládnout náročná manažerská pozice a současně péče o tři děti, z nichž nejmladšímu je teprve...
KVÍZ: Co víte o diamantech?
Až do konce listopadu se na iDNES.cz soutěží o milionovou diamantovou výhru od společnosti Arete...
Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice
Premium Klasická svíčková nebo rajská s plátkem hovězího masa se brzy můžou stát luxusní záležitostí. Cena...
Dealeři jsou i mezi dětmi. Potíží s drogami přibývá, ředitelé škol volají o pomoc
Premium Žáky na chlapeckých záchodech ve středu překvapil pronikavý zápach konopného kouře. Řekli to...
Prodej rybník, 15 995 m2 - Kožušany-Tážaly - Kožušany
Kožušany-Tážaly - Kožušany, okres Olomouc
3 100 000 Kč
- Počet článků 148
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 589x