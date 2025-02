Narcismus světa, ve kterém se učíme žít.

Jedním z hlavních řečníků na politické scéně je dnes premiér Orbán. Měl jsem tu možnost slyšet na YT jeho projev na konferenci ve Španělsku. Opravdu všichni jásali.

Jistěže víte, co znamená „narcismus“? Grandiózní pocit vlastní důležitosti • Zaujatost fantazií neomezeného úspěchu, moci, lesku, krásy nebo ideální lásky • Přesvědčení, že je zvláštní a jedinečný a může mu porozumět nebo by se měl stýkat s jinými zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi. • Potřeba nadměrného obdivu • Pocit nároku • Mezilidské vykořisťující chování • Nedostatek empatie • Závist druhých nebo přesvědčení, že ostatní jemu nebo jí závidí • Ukázka arogantního a povýšeného chování nebo postojů.

Orbánovi Patrioti mají v Evropském parlamentu asi 86 ze 720 mandátů. Jejich hlavní ideologií je: pravicový populismus, euroskepticismus, nacionalismus, antiimigrace…

Orbán si svým vystoupením získal posluchače. Ti mu skandovali dlouho a hlasitě. Bylo jednoznačné, že se stal jejich vůdcem a tak si toho užíval. Především oslavoval svojí zemi. Maďarsko údajně stojí na tradičních křesťanských základech. Přitom několikrát podtrhl, že nepustili do země ani jednoho migranta. Není to protimluv? Není to znevážení a pošlapání křesťanských zásad? Je to paskvil, když se jim z jejich ideologie vytratil Kristus a Písmo. Přece již od Starého zákona, víme, že Bůh velmi miluje ty, kteří jsou na cestách, tzn. imigranty. Ježíš řekl, že přijímání migrantů je službou zároveň pro něho samého. Co učiníme jim, tak činíme zároveň i Kristu. Takže se zdá, že p. Orbán ze své země odhání tyto lidí, zároveň i Krista. Několikrát zdůraznil, že počet přijatých osob je 0. Maďarsko samozřejmě nemusí být křesťanskou zemí, pak se ale nemá lhát a mlžit. A ještě se chlubit tím, co není pravdivé. P. Orbán vychvaloval zemi, ve které vládne. Zdá se, že již mnoho let silnou rukou. Je veřejně známo, že omezuje lidská práva v médiích, ve školství, v soudnictví…. Z Maďarska se vystěhovali mnozí studenti a profesoři universit, kvůli omezování jejich práv. I Maďaři mají problémy s domácím násilím a vůbec kriminalitou. Jak to, vždyť se zdá, že tyto jevy jsou důsledkem imigrace. No ale v Maďarsku není ani jeden z nich. To Orbán neřešil. Takovému postoji se říká, jak víte – populismus. Oslavování sebe a obviňování jiných. To je podobné jako v jiných zemích, třeba ze strany opozice u nás. Oni mají nejlepší řešení ve všem, To jiné je vždy špatné. Zdá se, že se našli tito lidé v této frakci „Patrioti“. Dominuje p. Babiš. Oni si rozumí, mají se rádi. To, co pak řekl Orbán, bylo šokující. Vyjádřil radost z toho, že jejich politická frakce sílí a že za nimi kráčí i Česká republika. Kdo mu dává tu drzost, hovořit za Českou republiku. Nikdy se s tím nespokojím, pokud se to našim populistům podaří.Myslím, že se nemusíme divit trendu, který přišel z USA. Je to jakoby stejný „duch“. Sebechvála a akceptace jen toho, co je pro ně důležité. Trump po několika týdnech zamíchal světem. On není vládcem světa a všeho, co je v něm. Tyto reakce jsou důsledkem pýchy a ovládnutí lží. Jak může tento člověk říci, že Putin je jeho přítelem a že mu věří. Paradoxně po tom „vyznání lásky a důvěry“ Putinovi vojáci téměř rozstříleli Černobylskou jadernou elektrárnu. Jen o vlásek jsme unikli jaderné katastrofě. To byl dáreček od Putina. Vzpomněl jsem si na paktování Orbána s Putinem. V zapětí po jejich vzájemném laškování, Putin nechal zbombardovat dětskou nemocnici v Kyjevě. Tomu lze říci: „Láska až za hrob“. Je to přesně, jak to řekl Ježíš. „Přijde ten zlý a bude krást, lhát, rozbíjet a zabíjet. Toto případné jednání amerického i ruského prezidenta bez Ukrajiny, představitelů EU, je výsměchem do tváře těm, kteří ještě byť částečně staví na slušnosti a obhajují křesťanské principy. A vůbec vůči těm, kteří doposud adorují Trumpa a jeho expandující politiku. Je zřejmé, že v proslovu viceprezidenta v Mnichově zaznělo mnoho urážek pro EU a adorace vlastní politiky. I zde se se projevila arogance a pýcha a ta, jak víme „smrdí“, nejen mezi přáteli, ale i v police, která by měla být postavena na slušnosti a vzájemné úctě. Ne na moci a pýše těch, kteří se začínají cítit pány světa. Asi jsme velmi naivní a šílení, když ten náš starý svět se již údajně rozpadl.Zdá se, že musíme ještě více otevřít oči. Tím víc, pokud se nám zdá, že máme s Písmem a Bohem ještě něco společného.Měli bychom zvednout hlas proti rozpínavosti, sebelásce, a pokrytectví. Měli bychom se zastat slabých, ukřivděných, těch, kteří jsou napadeni a brání se. Těch, kteří se cítí zrazeni a ponecháni na pospas. Zdá se, že žít ve světě narcistů není snadné. Budeme si muset pomaličku zvykat a proměňovat naše myšlení. Ať nás Pán Bůh ochraňuje, pomáhá, abychom nemuseli žít v kompromisech, ale ani ve strachu z budoucnosti. Přijměme jeho pokoj a odvahu mluvit a konat v lásce, ale i důsledně a pravdivě.