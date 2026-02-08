Letadla potřebujeme, co kdyby náhodou
Vzpomínáte si na období energetické krize, která probíhala v Evropě tak před čtyřmi, třemi léty. Tehdy známou tváří médii byla „trojice“ p. Havlíčka, p. Schillerové a třetí osoba byla na střídačku. Pan Havlíček hřímal na vládnoucí, že nic nedělají pro zmírnění krize a pokud nepůjdeme maďarskou cestou, tak litr benzínu u nás bude stát 100 korun. Paradoxně v tomto týdnu byla cena benzínu na nejnižší úrovní kolem 30 korun. To asi něco nehrálo. Společnost se z toho marasmu údajně nevyhrabe, inflace vyskočí a zůstane nahoře, firmy zkrachují a budeme na pokraji zhroucení ekonomiky. Pánové z SPD se k tomu často přidali a člověk měl opravdu důvod se obávat o budoucnost. Jiní nás přesvědčovali, že už jsme spálenou zemí a znova „rejem držďkou v zemi“. Tak jsem jako penzista sledoval kolem sebe kde hoří, co se pálí? Poslouchal jsem, kde houkají hasičské vozy a tu nic. Uvědomil jsem si, že se naše republika navzdory problémům, válce na Ukrajině má stále dobře. Dokonce vzkvétá. Nedal jsem se přesvědčit, že se mám zle. Ale stále jsem slýchával, že se mám zle a když oni začnou vládnout, tak bude líp. Necítil jsem potřebu se mít ještě líp, když pár stovek kilometrů od našich hranic umírali Ukrajinci a trpěli. Nevěřil jsem jim a nevěřím ani dnes. Víte proč? Teprve nedávno při sestavování rozpočtu jsem slyšel p. Schillerovou říci, že naše země patří mezi šest nebo sedm nejvyspělejších zemí světa, máme prý na co navázat. Nevěřil jsem vlastním uším. Jak se během tak krátké doby proměnila na jednu z nejlepších?
Podle ekonomů, bankéřů, a mnoha odborníků jsme na tom téměř ve všech oblastech docela dobře.
A dokonce pod vedením „nejhorší vlády v Evropě“. To zní jako zázrak. Anebo někdo celou dobu lhal do očí občanům a manipuloval s veřejným míněním, aby vyhrál nakonec ve volbách. Tomu se říká, pokud se nepletu „poplašná zpráva“. Budiž, to slyšíme velmi často. Ale že se nikdo z těchto hlásných trub ani slovíčkem neomluvil alespoň za ty zprávy o katastrofě, která nás čeká, to je šokující. Anebo, kdyby někdo řekl alespoň: „Nemáme vás rádi, ale v té nebo jiné oblasti jste udělali dobrou práci, díky“. To nedokážou, to se nenosí. Myslí si, že jen oni jsou nejlepší, všemu rozumí, snědli všechny vědomosti.
Všimněte si, jak se věci vyvíjejí nyní. Je jich docela dost, tak jen to v mém domnění nejdůležitější.
Jen co obsadili svá vládní křesla, škrtli dotace pro dětské psychologické poradny na Ukrajině. To není poplašná zpráva. Ta je pravdivá. Řekněte, která lidská bytost může toto udělat. V době zničující, devastující války, dětské duše především strádající potřebují pomoc. Českou vládu to nezajímá. Má spoustu výmluv, ale toto se nedá ničím omluvit.
Podobná kauza se týká zákazu vývozu čtyř bojových letounů pro ničení dronů na Ukrajině. Údajně je my potřebujeme. K čemu? Aby si naši piloti mohli ještě více zalétat nebo aby stály na letišti a čekali, zda i k nám se drony nepřiblíží. Co bude mezi tím? Putin bude vraždit děti i dospělé. Každý den možná mnozí zemřou. Jak s tím naší vládní představitelé budou žít ve svém svědomí? Co může být ještě více nemorální, než tento přístup? Nezachránit lidské životy i když k tomu máme příležitost?
Představte si, že narazíte na dopravní nehodu a někdo vás požádá o hasící přístroj a vy řeknete, že ho možná budete potřebovat a nedáte ho k dispozici. Lidé utrpí škodu kvůli vám. Podle našich zákonů neposkytnutí pomoci v době krize, nezachránění života je trestný čin.
Jak je možné, že naše vláda volí tento přístup, neposkytnout pomoc pro záchranu životů Ukrajincům. Teprve dnes jsem asi poprvé slyšel odpověď od p. Kotena z SPD: „Naše strategie je jiná. Chceme pomáhat především našim lidem. Je tady mnoho bezdomovců, sociálně slabých a o ně musíme pečovat“. Copak v každé zemi nejsou tito potřební lidé, jen u nás? Je to jen trapná výmluva. Rozdíl je v tom, že u nás nikdo neumírá na ulicích. Tam ano. Ochránit lidské životy je potřeba teď, ne až se všichni nají do syta.
To, co se děje ve vztahu k Ukrajině je dáno deformací myšlení některých vládních představitelů. Pro p. Raichla je válka na Ukrajině až na 52. místě v životě a bude rád, když Rusové na Ukrajině zůstanou. Tak to vyjádřil v programu „Máte slovo“ p. Jílkové.
To mně během mého dlouhého života ani nenapadlo, že budu slyšet podobná slova od člena vládnoucí struktury v naší zemi.
Jsem moc rád, že naši občané nenásledují myšlení vládnoucích. Během pár dnů vybrali dobrovolně asi 190 miliónů korun pro nákup generátorů. Samozřejmě další charity, organizace dělají totéž. Dá se to pochopit, že naši lidé opravdu žijí v bohaté zemi, jsou bohatí, mají z čeho dát, mají soucit a „srdce na pravém místě“. Jsou příkladem i pro ty, kteří asi to srdce nemají, tam kde by se čekalo, že ho budou mít. Mají je pro vlastní potřeby, choutky, ambice a sobecké zájmy. Jiná odpověď, jak se zdá ani neexistuje.
Jsem hrdý, že jsem Čech a žiji v této skvělé, hojné zemi a mohu dokonce naplňovat potřeby těch, kteří trpí a nemají možnost žít plnohodnotný život.
Pokud můžeme, tak se prosím ozývejme proti zlobě, nespravedlnosti a lžím. Modleme se za naší zemi, ať ji Bůh ochrání před sobectvím a žehná ji i našim bližníům.
Tadeáš Firla
„Česká republika jako nejlepší místo na zemi pro život“
Říká se, že lidé mluví a voda teče. Ať mluví a ať voda teče. Když ale mluví premiér, měli bychom zbystřit. Neměl by jen mluvit. Jeho slova mají určitou moc. Podaří se mu naplnit svůj slib - vybudovat nejlepší zemi pro život?
Tadeáš Firla
S nejlepším vědomím a svědomím
Už jste někdy slyšeli nebo viděli, že někdo, kdo je volen do určité funkce získá v tajném hlasování všechny možné hlasy? Možná nějak opravdu génius. Ale ani v tomto případě se to zřejmě nestává. Tomio Okamura získal 100 % hlasů.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Olomoucké arcibiskupství přispěje milionem na opravu vyhořelé ukrajinské školy
Olomoucké arcibiskupství věnuje milion korun na opravu školy v západoukrajinské Kolomyji, kterou...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Reklamní „pravěk“. Unikátní snímky zachytila fanynka tramvají na Praktiku z bazaru
Doma má ovládací panel ze staré tramvaje nebo staré plastové sedačky. Pro Evu Richterovou je...
FN Hradec Králové potřebuje 1000 nových dárců krve ročně, loni jich bylo 890
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) loni zaznamenalo nárůst počtu...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 150
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 586x