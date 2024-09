Karel je „bůh“

V některých obdobích českých dějin se na scéně objevovali „bohové“. Buď delegovali sami sebe nebo byli „vysvěceni“ jinými lidmi. Dnes se zjevil „bůh“ - Karel Havlíček. Tak byl nazván p. Babišem. Co to může znamenat?

Prvním bohem pro některé Čechy byl Karel Gott. Slavný zpěvák. Již odpočívá v pokoji. Dnes se na scéně zjevil druhý „bůh“ a shodou okolností taky Karel - Havlíček. Do té hodnosti ho jmenoval p. Babiš. Karel se totiž údajně přičinil k vítězství ve volbách v jednom z krajů. I když nezastírám, že nemám radost z výsledků těchto voleb a nechci je komentovat, ale chci se vymezit vůči tomuto označení Havlíčka za boha. Opravdu se chová vždy a všude jako vševědoucí a dokonalý. Je dobře, že není všemohoucí. Možná, že to rčení byla jen nadsázka, nebo výlev euforie, ale myslím si, že vyjadřuje touhy, pocity a postoje, které nosí ve svém nitru sám „šéf“. Již delší dobu jsem přesvědčen, že v hnutí ANO se projevují sektářské prvky. Mají svého „guru“, kterého musí respektovat a být jemu naprosto loajální. Všichni poslanci, jak se zdá mají stejné názory na vše, v opačném případě se musí odporoučet. Sleduji politické dění v naší zemi docela dlouho a věřte mi, že jsem ještě nikdy neslyšel nesouhlas od poslanců vůči tomu, co zaznělo „nahoře“. Tak jsem to již dříve popisoval v článcích, že podle mého studia organizace Svědků Jehovových a hnutí ANO, existuje mezi těmito skupinami mnoho stejných prvků. A nakonec mají i svého „boha“. Teď již své „guru“ mohou i uctívat. Kdo by to řekl, že to dovedou k takové dokonalosti. Myslím, že si zadělávají na průšvih. Totiž pýcha předchází pád a zároveň hrozně smrdí. Ale přesto je slušné poblahopřát jim k volebnímu vítězství a dopřát chvilku euforie. Dovedete si představit, že nám budou tito „bohové“ vládnout po příštích parlamentních volbách? „Chraň a potěš nás Bůh“. Kam nás povedou? Do jaké náruče? Zdá se, že nám to již naznačili v Evropském parlamentu. Do blízkosti Orbána a dalších populistů? Kdo ví, co mají ještě za „lubem? Pokud bych neměl osobní víru v jediného Boha a Pána Ježíše, zoufal bych si do budoucna, co nás ještě může čekat. Přesto vám přeji pokoj a důvěru v toho, kdo je živý na věky.