Jedinečné nádherné hvězdy nad Českem
V té směsici slov, komentářů, názorů za posledních několika týdnů jsem si všiml jednoho fenoménu Nadevše vysvitla jedna nádherná hvězda, kterou nelze přehlédnout. Díky volbám se dere na výsluní, spíše se již probrala skupina poslanců SPD na čele s Okamurou, nyní již předsedou parlamentu. To se opravdu musí vidět a slyšet, nejen tomu věřit. Okamura v různých pořadech a kanálech je žádán a úplně září. Víte, jak se kdysi říkalo, spíše ve školách, že „sebechvála smrdí“. Všiml jsem si, jak s nadšením vypráví, jak jeho potenciální ministři jsou výteční, jedineční, bezúhonní, jsou chváleni, obdivováni. Za mnoho předešlých let nemají žádné škraloupy. Údajně budou dělat všechno výborně, dokonale, neboť jsou nejlepšími odborníky v oboru. Ti, kteří byli před nimi, byli diletanti, kteří chtěli škodit společnosti, byli to zloději, využívající poplatníky, lidí žijící v chudobě. Nyní přichází „mesiáš“, který bude kontrolovat, dělat audity a všechno uvede na pravou míru. Když ho sledujete a slyšíte, tak připomíná dorůstajícího chlapce na pískovišti, který natahuje své svaly před kamarády a chlubí se svou silou. On to všechno ví, rozumí a provede.
Zdá se, že se již docela brzy projevují vlastnosti, o kterých hovořil jeho bratr, když varoval, že Tomio může být nebezpečný pro vysokou funkci kvůli psychickým problémům, které si nese z dětství. Jeho dětinské vyjadřování může klidně potvrzovat jeho stav. Má k tomu důvody, sedí jako na koni, může si naplňovat své ego, nenaplněnou touhu po moci, samozřejmě na škodu společnosti i když stále zdůrazňuje, že všechno dělá pro lidi. Za ty roky jeho působení v politice se ukazuje, že mnohé dělá především pro sebe a pro tu svojí vynikající partu. Opět dnes povídal, že začínají pracovat od první hodiny pro živnostníky a pracující lid. Tohle již zní jako mantra SPD. Mám 70 let a tak jsem podobná hesla slýchával, především v první polovině mého života. Prázdná budovatelská hesla. A skutek utek.
Když k té mé úvaze zahrnu ještě názory dalších Okamurových kumpánů, tak si říkám, že během pár týdnů se ta naše barevná republika proměňuje do politické šedi. Pro ně není Rusko hrozbou, ale to jak se budeme my chovat a jednat s Ruskem. Myslím, že jen lhostejný a škodolíbý člověk nedokáže rozpoznat hodnoty mezi vraždící mašinérií a druhotnými méně důležitými problémy. Není žádné vysvětlení a pochopení pro vrahy, teří zabíjejí děti i dospělé a vše ničí pro choutky krvežíznivého Putina. Tito lidé říkají: „Ano i EU je pro nás stejnou hrozbou, jako Rusko. Člověk se ptá: „Jsou v tom peníze, nebo snaha rozbouřit ovzduší ve společnosti, vyvolat nenávist, chaos?“
Mám naději, že toto blbé období s Boží pomocí a ve společenství přátel přežijeme. Ať se ti nahoře opíjejí mocí a slávou. Ať se kochají ve své „dobrotě“ a egoismu. Je jasné, že „žádný strom neroste do nebe“. Je zřejmé, že přijde i pro ně den vystřízlivění. Jinak jim přeji, aby nastal co nejdříve. Jinak škody mohou být nedozírné a nevratné.
Mějte pokoj vsrdci, navzdory všemu. Existuje mnoho nádherných hodnot a věci, které nám tito pánové ani okolnosti nevezmou.
Tadeáš Firla
S nejlepším vědomím a svědomím
Už jste někdy slyšeli nebo viděli, že někdo, kdo je volen do určité funkce získá v tajném hlasování všechny možné hlasy? Možná nějak opravdu génius. Ale ani v tomto případě se to zřejmě nestává. Tomio Okamura získal 100 % hlasů.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
Tadeáš Firla
Vyhodíme maminky s dětmi z naší země
Zní to hrozivě a až mi zatrnulo, když jsem tuto odpověď slyšel od p. Okamury na otázku paní redaktorky, co by udělal jako člen vlády s Ukrajinci, kteří pobývají v naší zemi od počátku války na Ukrajině. „Ať si jdou kam chtějí“.
