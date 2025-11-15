„Evropská unie - naše hrozba?“
To, že nevěřil vlastním uším mně docela zaujalo. To se stalo i mně předevčírem, ale samozřejmě i vícekrát, s tím, že co jsem slyšel, bylo jako úder do uší, člověk by mohl ohluchnout.
Pan Koten, jinak se mně vždy zdál jako docela sympatický pán, moudrý, dokáže hovořit s noblesou, nehádá se, neokřikuje nikoho. Víte, co v těchto dnech opakovaně řekl? Když byl dotázán paní redaktorkou: „Pane Kotene, kdo je tedy podle vás a nastupující vládu hrozbou pro naší republiku“? Je to Rusko, když vede válku blízko našich hranic s Ukrajinou? Víte, co odpověděl? „Stejně jako Evropská unie a jiné země. EU nás dnes ohrožuje stejně tak svými zákony a omezeními“. Na druhý den ve stejném pořadu poslankyně ANO na podobný dotaz řekla, že „to je EU a jiné státy jako Čína a Turecko. Je to divné, že neví, že Turecko je součástí NATO a tedy nemůže být naší hrozbou. Tak to jsem znova nevěřil vlastním uším a očím. Myslím, že s mnohými zákony, názory nemusíme souhlasit, ale učit se některé těžké věci tolerovat, diskutovat. Ale zdá se mi tyto věty poslanců SPD a Ano nelze nechat jen tak odeznít.
Rád bych se zeptal p. Kotena, zda nás opravdu EU ohrožuje stejně jako Rusko Ukrajinu, ale zároveň i sousední země? EU podobně jako Rusko nyní na Ukrajině vraždí děti i dospělé. Bombarduje nemocnice, školy, infrastrukturu. Čtvrtým rokem působí téměř každý den smrt vojákům i civilistům. Rusové se tam chovají jako barbaři, pozbaveni lidských citů.
Co může ještě v našem světě být horšího, než tato hrozba?
Jak je možné přirovnat EU do Ruska? To nedává rozum ani srdce.
Ta druhá otázka je nasnadě na p. Kotena. Jako politik by si to měl uvědomit, že Evropská unie to jsme my. S nadsázkou řečeno, ať se podívá na první stránku svého cestovního pasu a uvědomí si, že je členem unie. Ať se mu to líbí nebo ne, tak zatím stále je. Asi je jako poslanec v ní se svými kumpány nešťastný, asi podobně jako lidé utlačováni Ruskem. V EU působí naší poslanci (21), rozhodují naši ministři, máme tam své komisaře a mnoho let spolupracujeme s 27 zeměmi. Pokud je pro nás EU hrozbou, tzn., že jsme nějakou samostatnou zemí, ostrovem ovládaným jinými zeměmi, jsme nimi zotročeni, musíme se bránit, jsme bez možnosti rozhodovat? Ať problémy řeší EU, to jsme taky my.
Ten důležitý moment se zdá skrytý, ale zřejmý. „Opakovaná lež se stává pravdou“. Když budou tito lidé opakovat stále znova, jak je EU hrozná, jak nás ničí, tak někteří lidé tomu uvěří. Oni spoléhají na to, že čas a mnohokrát vyřčená lež udělá svojí práci. Když se jim to nepodařilo prosadit do jejich prohlášení, tak budou národ rozeštvávat pliváním a špiněním EU.
Myslím, že rozdělování na EU a my je nehoráznost. Právě v době, když si užíváme výhod spolupráce, která je za ta léta viditelná na každém kroku. Mám za to, že motivací těchto postojů je sobectví, neochota se rozdělit, nevraživost vůči Ukrajincům a jiným národům, zvláště v hnutí SPD a především u p. Okamury. Myslím, že ta vlajka na budově PS ho musela pálit jako žáha. Konečně se mu uvolnilo. To je dle mého názoru nevraživost, která mnohokrát tryskla z jeho úst.
To nejsou pomluvy, ale autentická vyjádření o odsunu ukrajinských dětí a jejich matek zpět, nezávislé na tom, zda budou nadále bombardováni, či nikoli.
Tak mi zůstala v mysli výpověď jejich současné poslankyn Šichtářové, která má mimochodem 7 dětí, že by měli všichni odejít. Ona taky navrhovala, aby polovina těch, kteří pracují intelektuálně odešla k dělnickým profesím.
Navzdory tomu, co mé oči a uši již neberou, chci popřát těmto lidem, jinak sympaťákům, až na výjimky, aby rozšířili své srdce. Aby tam pustili trochu soucitu, porozumění s trpícími dětmi i matkami, trochu tolerance s těmi, kteří jsou jiní…Tím více, že jim byl svěřen do péče tento národ. On jim nepatří, patří všem. Mají velikou zodpovědnost. Měli by být připraveni mu sloužit, ale nepohrdat jinakostí a potřebami jim svěřených.
Tadeáš Firla
S nejlepším vědomím a svědomím
Už jste někdy slyšeli nebo viděli, že někdo, kdo je volen do určité funkce získá v tajném hlasování všechny možné hlasy? Možná nějak opravdu génius. Ale ani v tomto případě se to zřejmě nestává. Tomio Okamura získal 100 % hlasů.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
Tadeáš Firla
Vyhodíme maminky s dětmi z naší země
Zní to hrozivě a až mi zatrnulo, když jsem tuto odpověď slyšel od p. Okamury na otázku paní redaktorky, co by udělal jako člen vlády s Ukrajinci, kteří pobývají v naší zemi od počátku války na Ukrajině. „Ať si jdou kam chtějí“.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění
Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřeli tři lidé. Další tři byli se zraněními...
Veřejnost a blízcí se rozloučí s kardinálem Dukou, úryvek z Bible přednese Strach
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu naposledy...
Počet cizinců vzrostl. V Česku jich legálně žije 1,1 milionu, nejvíc je Ukrajinců
Na konci září žilo v Česku legálně 1 107 403 cizinců. Oproti červnu jich přibylo asi 16 000,...
„Přiznali, že podváděli.“ Trump chce zažalovat BBC až o pět miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump chce zažalovat stanici BBC až o pět miliard dolarů (105 miliard...
Obchodník
PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 149
- Celková karma 10,67
- Průměrná čtenost 587x