„Evropská unie - naše hrozba?“

Dnes jsem opět v televizi zahlédl poslance SPD Radka Kotena. Řekl, že v rozhovoru, který vedl krátce před tím, nevěřil vlastním uším. Jednalo se zřejmě o nějaký spor s poslancem z opozice

To, že nevěřil vlastním uším mně docela zaujalo. To se stalo i mně předevčírem, ale samozřejmě i vícekrát, s tím, že co jsem slyšel, bylo jako úder do uší, člověk by mohl ohluchnout.

Pan Koten, jinak se mně vždy zdál jako docela sympatický pán, moudrý, dokáže hovořit s noblesou, nehádá se, neokřikuje nikoho. Víte, co v těchto dnech opakovaně řekl? Když byl dotázán paní redaktorkou: „Pane Kotene, kdo je tedy podle vás a nastupující vládu hrozbou pro naší republiku“? Je to Rusko, když vede válku blízko našich hranic s Ukrajinou? Víte, co odpověděl? „Stejně jako Evropská unie a jiné země. EU nás dnes ohrožuje stejně tak svými zákony a omezeními“. Na druhý den ve stejném pořadu poslankyně ANO na podobný dotaz řekla, že „to je EU a jiné státy jako Čína a Turecko. Je to divné, že neví, že Turecko je součástí NATO a tedy nemůže být naší hrozbou. Tak to jsem znova nevěřil vlastním uším a očím. Myslím, že s mnohými zákony, názory nemusíme souhlasit, ale učit se některé těžké věci tolerovat, diskutovat. Ale zdá se mi tyto věty poslanců SPD a Ano nelze nechat jen tak odeznít.

Rád bych se zeptal p. Kotena, zda nás opravdu EU ohrožuje stejně jako Rusko Ukrajinu, ale zároveň i sousední země? EU podobně jako Rusko nyní na Ukrajině vraždí děti i dospělé. Bombarduje nemocnice, školy, infrastrukturu. Čtvrtým rokem působí téměř každý den smrt vojákům i civilistům. Rusové se tam chovají jako barbaři, pozbaveni lidských citů.

Co může ještě v našem světě být horšího, než tato hrozba?

Jak je možné přirovnat EU do Ruska? To nedává rozum ani srdce.

Ta druhá otázka je nasnadě na p. Kotena. Jako politik by si to měl uvědomit, že Evropská unie to jsme my. S nadsázkou řečeno, ať se podívá na první stránku svého cestovního pasu a uvědomí si, že je členem unie. Ať se mu to líbí nebo ne, tak zatím stále je. Asi je jako poslanec v ní se svými kumpány nešťastný, asi podobně jako lidé utlačováni Ruskem. V EU působí naší poslanci (21), rozhodují naši ministři, máme tam své komisaře a mnoho let spolupracujeme s 27 zeměmi. Pokud je pro nás EU hrozbou, tzn., že jsme nějakou samostatnou zemí, ostrovem ovládaným jinými zeměmi, jsme nimi zotročeni, musíme se bránit, jsme bez možnosti rozhodovat? Ať problémy řeší EU, to jsme taky my.

Ten důležitý moment se zdá skrytý, ale zřejmý. „Opakovaná lež se stává pravdou“. Když budou tito lidé opakovat stále znova, jak je EU hrozná, jak nás ničí, tak někteří lidé tomu uvěří. Oni spoléhají na to, že čas a mnohokrát vyřčená lež udělá svojí práci. Když se jim to nepodařilo prosadit do jejich prohlášení, tak budou národ rozeštvávat pliváním a špiněním EU.

Myslím, že rozdělování na EU a my je nehoráznost. Právě v době, když si užíváme výhod spolupráce, která je za ta léta viditelná na každém kroku. Mám za to, že motivací těchto postojů je sobectví, neochota se rozdělit, nevraživost vůči Ukrajincům a jiným národům, zvláště v hnutí SPD a především u p. Okamury. Myslím, že ta vlajka na budově PS ho musela pálit jako žáha. Konečně se mu uvolnilo. To je dle mého názoru nevraživost, která mnohokrát tryskla z jeho úst.

To nejsou pomluvy, ale autentická vyjádření o odsunu ukrajinských dětí a jejich matek zpět, nezávislé na tom, zda budou nadále bombardováni, či nikoli.

Tak mi zůstala v mysli výpověď jejich současné poslankyn Šichtářové, která má mimochodem 7 dětí, že by měli všichni odejít. Ona taky navrhovala, aby polovina těch, kteří pracují intelektuálně odešla k dělnickým profesím.

Navzdory tomu, co mé oči a uši již neberou, chci popřát těmto lidem, jinak sympaťákům, až na výjimky, aby rozšířili své srdce. Aby tam pustili trochu soucitu, porozumění s trpícími dětmi i matkami, trochu tolerance s těmi, kteří jsou jiní…Tím více, že jim byl svěřen do péče tento národ. On jim nepatří, patří všem. Mají velikou zodpovědnost. Měli by být připraveni mu sloužit, ale nepohrdat jinakostí a potřebami jim svěřených.

Autor: Tadeáš Firla | sobota 15.11.2025 6:21

Jsem kazatelem Církve bratrské, ženatý, mám čtyři dospělé děti. Kromě mých pracovních povinností, se zajímám o otázku cizinců a o osoby na okraji společnosti.

