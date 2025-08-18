Demonstrace síly nebo slabosti?
Nemohu dnes v noci spát. Když zavřu oči, tak vidím dlouhý červený koberec na americké základně na Aljašce a americké vojáky, kteří vzdávají hold americkému prezidentovi Donaldu Trampovi a zároveň Putinovi, který je stíhán mezinárodním tribunálem, jako válečný zločinec. O dalších fascinujících scénách kolem tohoto samitu již po dvou dnech je napsáno zřejmě tisíce článků a komentářů. O tom nechci psát. To, co mně ale naprosto dostalo, je jedna epizoda, když přílet Putina doprovázela letka amerických letadel: čtyři stíhací letouny F-35 Lightning II, nejmodernější technologie a bombardér B- 2 A Spirit, jako jeden z nejdražších projektů amerického letectva. Dovedeme si představit kolik asi stál tento špás? Kolik miliónů dolarů za provoz těchto letadel? To znamená, že Trump se rozhodl přivítat Putina nejen srdečným podáním ruky jako nejlepšího přítele na zemi, ale před tím použil možná stovky tisíc dolarů pro toto divadlo ještě ve vzduchu. Možná to mělo chránit Putina, nebo mělo ukázat sílu jeho armády. Obě varianty jsou šílené.
Může vám to připadat naivní, ale neměl být Putin navzdory všemu zadržen na Aljašce? Slyšel jsem argument, že tam to nejde, že není na to právo. Copak se Trump někoho ptá, jestli může někoho zavřít nebo dokonce zabít. Když zbombardoval nedávno Irán, měl na to právo? Přece se Američanům podařilo mnohé teroristy polapit nebo zabít u nich doma. Někdy jsme to přijali s akceptací, pokud se jednalo o teroristické vůdce nebo islámský stát ISIS. Není předmětem tohoto článku řešit, zda se tyto věci děly podle práva nebo nikoli. Nás zajímá, proč Putin nemohl být zajištěn a předán mezinárodnímu tribunálu? Každý den přestupuje právo tisíc krát a je mu to ukradeno. Proč neměl být zatčen na Aljašce? Taková příležitost se už nemusí nikdy opakovat. Představte si, že by skončil v mezinárodním vězení. V Moskvě by pak někdo z jeho generálů podepsal kapitulaci. Za týden by mohlo být po válce. Proč ho nezadrželi, ale uctívali? Zdá se mi, že Trump pokořil a zneuctil americkou armádu a zkomplikoval situaci. Vždyť měl Putina na zlatém podnose. Nevěřím, že chtěl dodržet právo. Víme, že on mnohokrát na právo kašle. Dělá věci zištně, podle sebe, s myšlenkou na zisk. Dokonce s pomyšlením, že dostane Nobelovou cenu. Ten samotný fakt, že o tom mluví, aniž by ještě něčeho dosáhl, je šílený a zároveň směšný. Copak někdy vědci, laureáti Nobelovy ceny se ji doprošovali, ještě než byli nominováni? Ne protože věděli, že to se nedělá a většinou to byli lidé pokorní, kteří nepodnikali velké věci zištně, ale s myšlenkou na jiné, ne na peníze. Bohužel Trump mezi ně nepatří. Je to jeho charakter, on chce získávat, napřed Grónsko, Kanadu, nerostné bohatství, Nobelovou cenu a doufejme, že neprodá se ziskem část Ukrajiny svému příteli Putinovi.
Ještě jedna myšlenka se mi dere do mysli. Během několika měsíců „zkrouhl“ mnoha organizacím dotace. Vyhnal cizince, bezdomovce, aby ušetřil peníze pro své lidí. V poslední době povolal národní gardu, aby udělal pořádek v zemi. Pro Putina národní gardu nepovolal a zřejmě měl. Na to sílu neměl.
Po celém světě právě mnohým potřebným doslova vzal peníze. Já vím, že to nevypadá spravedlivě, když někoho dotujeme a pomůžeme, i když na to nemá zrovna nárok. V tom byla Amerika velká, když byla i trochu milostivá pro slabé. Zatím bere slabým, potřebným, aby zůstalo dost v peněženkách bohatým a soběstačným, aby měli ještě víc pro sebe. Ale pro přivítání válečného zločince a ztrátě možná několika miliónů dolarů, peněz nelituje. Zdá se, že ten čas našeho života se naplňuje. Je to jako v Písmu. Svět se řítí někam, kam by nechtěl.“ Co je černé bude bílé a bílé bude černé. Budou zabíjet, okrádat bez ohledu na jiné, budou sobečtí, budou nenávidět, může to být zlé.
Prezident Václav Havel kdysi mluvil o špatné náladě. My mluvíme o životě a smrti o změně paradigmatu, převrácených hodnotách…
Jako křesťan stále neztrácím zcela naději. Tak mi někdy v srdci zaznívají Kristova slova: „Nebojte se, jsem s vámi až do skonání světa“
Využijme prosím nám daný čas ku pomoci slabším, než jsme my, potřebnějším, než jsme my, nemohoucím, postiženým….
Nepřipojujme se prosím k těm, kteří obracejí dobré na zlo, jsou sobečtí, nenávistní, pokrytečtí.
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
Tadeáš Firla
Vyhodíme maminky s dětmi z naší země
Zní to hrozivě a až mi zatrnulo, když jsem tuto odpověď slyšel od p. Okamury na otázku paní redaktorky, co by udělal jako člen vlády s Ukrajinci, kteří pobývají v naší zemi od počátku války na Ukrajině. „Ať si jdou kam chtějí“.
Tadeáš Firla
V Bohu je pravda?
Poslouchal jsem projev p. Trumpa. Nad jeho hlavou je nápis: „V Bohu je pravda“. Opravdu? Zdá se, že jen v Trumpovi. Obojí nemůže existovat zároveň. Část Ameriky velebí svého „boha“.
Tadeáš Firla
Narcismus světa, ve kterém se učíme žít.
Jedním z hlavních řečníků na politické scéně je dnes premiér Orbán. Měl jsem tu možnost slyšet na YT jeho projev na konferenci ve Španělsku. Opravdu všichni jásali.
