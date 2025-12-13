„Česká republika jako nejlepší místo na zemi pro život“
NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT BUDE ČESKO
Určitě jste si všimli, co řekl premiér Babiš ve svém inauguračním projevu. „Slibuji vám, že se postarám, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na zemi.“ Myslím, že by tato slova neměla jen tak odeznít ve společnosti. Co měl na mysli? Byl opravdu tak nadšen, že nevěděl, co říká? Premiérovi by se to nemělo stát. Jistě bude v důležitějších situacích, kde budou jeho slova rozhodovat třeba o životě nebo i smrti občanů. Existuje rčení, že „ve slovech je život i smrt“.
Nebo chtěl být originální a před svými voliči, ale nakonec před světem chtěl říci něco velkého, co se jen tak v demokratických zemích neslyší? Nebo chtěl to říci jen jako „Zemanův bonmot“, jen tak aby někoho pobavil?
Proč premiérovi nevěřím jeho slova o vybudování nejlepší země na světě?
1. Protože jako starý člověk neví, kdy dobuší jeho srdce. Vypadá sice jako švihák, ale i ti někdy z neznámých důvodů se odporoučejí na jiný svět. Ještě jedno rčení bych rád zdůraznil, pokud plánujeme něco dělat, máme počítat s tím, zda nám to Bůh dovolí. On má ve své moci náš čas a naše skutky. Babiš s tím nepočítá, chová se jako ten, kdo má vše pod kontrolou. Docela arogantně. Přece ví, že vybudovat takové místo k životu, o kterém sní, když nespí, potřebuje spoustu času a není otázkou jedné generace. Samozřejmě mu přejeme ještě dobré zdraví i dlouhý život.
2. V dějinách existovali lidé, kteří slibovali nejlepší život pro své poddané (III. Říše, tisícileté království, komunistická říše dobrobytu, některé totalitní země v současné době).
Uvědomujeme si, že toto budování mělo vždy katastrofické následky. Začínalo „bonmoty“ a většinou končilo proléváním krve vlastního i cizích národů. Protože toto budování nejlepších podmínek na světě pro život přináší několik nezbytných kroků:
- Je potřeba se na to dobře připravit. Zničit to předešlé, přesvědčit, že vše je spálené, kritizovat a nastolit dojem, že nastává nová doba odborníků, těch nejlepších, co jsou mezi námi.
- Musíte se orientovat především na sebe a na své lidí. To zní dobře. Všiml jsem si, že někteří politici mají velký zájem o své. Často omílaný slogan p. Okamury, že oni budou pečovat jen o naše pracující lidi, patří do jazykové skupiny „bonmotů“ už ne Zemanových, ale Okamurových a jeho společníků.
- Musíte vytěsnit ze svého života ty jiné, kteří Vám překážejí v tom Vašem krámu. Nutně musíte udělat pořádek s menšinami, utečenci, Ukrajinci. Oni se nehodí pro to naše budování nejlepších „zítřků“. Zároveň musíte zaútočit na neziskovky. Ony totiž podporují ty jiné slabé, postižené a zdá se s nimi nedospějete do cíle.
- Zároveň musíte působit na ty své vyvolené, aby začali myslet jako vy. Použijete všechny způsoby k naplnění svých cílů. Černé bude bílé a bílé černé.
Dalším krokem k naplňování Babišova plánu je nutné mít loajální spolupracovníky. Babiš je má, již několik roků, lidí, kteří se neodváží oponovat názorům šéfa. Jsou to poslanci a jeho voliči. Co by se muselo stát s Babišem, aby změnili názor na něho?
Již jsem to kdysi zmiňoval, že v tomto politickém prostředí se projevují sektářské prvky. Bezmezná loajalita, obrana šéfa, navzdory všemu, někdy na úkor pravdy. Máte odlišný názor, jste z kola ven. Ani si neškrtnete. Paní Schillerová v tom umí dobře chodit. Je to jako u Svědků Jehovových. Oni taky budují své tisícileté království. Musí být loajální vůči šéfům.
- Budete schopni se spolčit s těmi, kteří mají sice jiné pohledy, ale pro své vlastní cíle se dočasně podrobí.
- Budete útočit na své původní přátelé. Všimněte si, jak v poslední době sílí tlak na EU a relativizace Ruska. Jako bychom nebyli součástí EU. Máme tam asi 23 poslanců, vládní představitelé se účastní rozhodovacích procesů. Je to jako rakovina, kdy buňky působí, proti jiným buňkám v těle.
- Pro budování nejlepšího místa je potřeba kvantum peněz, které p. Babiš nemá. Nedokáže pokrýt ani své předchozí sliby. To potvrzují ne politici, ale ekonomové, akademici a další moudří lidé. Nová vláda slibuje, že peníze nalezne. Jedině za cenu ukončení podpory pro Ukrajinu, vyhnání zpět na Ukrajinu, odebrání dávek a jiné dosavadní projekty.
- Je zřejmé, že tyto snahy mocných po budování svého království obnáší neschopnost uznat vinu, konfrontovat se se zákonem. Nevinní se nemají čeho bát. Proč se ještě jednou nepostaví čelem a dobrovolně před nezávislý soud. Proč se skrývá za partou lidí, s kterými kdysi nechtěl spolupracovat. Nyní ano.
- Lidé, kteří chtějí budovat nejlepší, jedinečné místo na zemi strhávají pozornost na sebe. Všimněte si, kolik času bylo ztraceno. Každý den od rána do noci středem pozornosti byl Babiš. Asi to je důležité, když bude budovat ráj na zemi, tak bude často středem pozornosti národa i jiných národů.
- Zdá se, že existuje nějaký „duch“ který prochází národy. Stejně tak Trump buduje silnou jedinečnou Ameriku, za někdy šílených podmínek. Vypadá to tak, že se jedná jen o jeho zájmy. Po cestě zničí mnohé léta budované projekty. Byl taky obviněn z mnoha trestných činů, ale to zapírá. Nevadí to ani jeho voličům, dokonce křesťanům.
- Možná, že se Babiš zalkl tímto Trampovským duchem. Bože prosíme tě: „Ochraň naší zemi od tohoto ducha arogance, pýchy, samolibosti, zloby“. On nás může ochránit, ale nemusí. Počítá s naší volbou. Sami jsme si volili. Máme, co jsme chtěli. Budeme se muset zapojit do budování Babišova království.
- Osobně tento koncept odmítám. Již nyní žijeme v dobré, bezpečné, bohaté zemi, svobodné, která respektuje lidská práva. Zároveň je otevřena pomoci jiným lidem. Nechci se mít ještě lépe, když jiní trpí a umírají v naší blízkosti. Chci pomáhat potřebným. Chci se ozývat tam, kde se děje nespravedlnost a bezpráví. Jen atmosféra dobroty, hojnosti, péče o druhé, jiné otevírá prostor pro prohloubení hodnotného a skvělého života pro nás.
- Není to peněženka, co určuje náš život, ale lidské i Boží hodnoty. Věřím, že pan Babiš své království v naší zemi nevybuduje. A když to neudělá, tak nám lhal nebo si z nás dělá srandičky. Mějte dobrou mysl, navzdory všemu.
Tadeáš Firla
S nejlepším vědomím a svědomím
Už jste někdy slyšeli nebo viděli, že někdo, kdo je volen do určité funkce získá v tajném hlasování všechny možné hlasy? Možná nějak opravdu génius. Ale ani v tomto případě se to zřejmě nestává. Tomio Okamura získal 100 % hlasů.
Tadeáš Firla
Demonstrace síly nebo slabosti?
Zaujala mně jedna epizoda z Aljašky. Čtyři stíhačky a bombardér B- 2 prolétávaly nad místem přistání Putina. Podle novinářů to byla demonstrace síly Trumpa. Opravdu? Neměl být Putin zadržen, místo oslavy přátelství obou?
Tadeáš Firla
Ochránci společnosti
Dnes jsem zahlédl v Interwiew 24 usměvavou,docela hezkou ženskou Maláčovou. Pokoušela se malovat vejce na růžovo. Docela se snažila, ale každý, kdo prožil pár let života ve stínu komunismu, dokáže rozpoznat co je vajíčko zač?
Tadeáš Firla
„Schizofrenie“ našich dnů
V souvislostí s oslavami konce války jsem si uvědomil dvě skutečnosti. Mírové oslavy v Moskvě a návštěva premiéra SR na oslavách. Jak může Putin, který denně vraždí dospělé a děti slavit mír? Jak může představitel EU být s ním?
Tadeáš Firla
Vyhodíme maminky s dětmi z naší země
Zní to hrozivě a až mi zatrnulo, když jsem tuto odpověď slyšel od p. Okamury na otázku paní redaktorky, co by udělal jako člen vlády s Ukrajinci, kteří pobývají v naší zemi od počátku války na Ukrajině. „Ať si jdou kam chtějí“.
