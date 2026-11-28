Radosti a starosti šumavského starosty díl 23.
Nejvíce mě těší důvěra sousedů, kteří mě dobře znají a mají možnost každý den posuzovat naši práci. To je pro mě to nejhezčí poděkování.
Často se totiž říká, že voliči mají krátkou paměť. Že si rychle zvyknou na všechno dobré, co se podaří, zatímco na problémy nezapomínají. Možná je na tom kus pravdy. Vždyť kolikrát slyšíme, že politici musí před volbami přijít s něčím novým, nejlépe s pořádně dlouhým seznamem slibů. Jako by čtyři roky práce nestačily a všechno se muselo začít znovu od začátku. Jenže osobně mám naštěstí trochu jinou zkušenost. A myslím, že to není jen výsada Železné Rudy, ale i dalších menších měst a obcí. Tady se totiž jako starosta potkáváte s lidmi každý den. V obchodě, na ulici, na akcích nebo třeba v hospodě. Lidé vědí, co se ve městě podařilo, co se nepovedlo a co se pořád ještě řeší. A když něco nefunguje, dozvíte se to od lidí velmi rychle.
To má samozřejmě své výhody i nevýhody. Člověk se před ničím neschová a práci si domů nosí, i když zrovna žádné papíry v ruce nemá. Na druhou stranu má neustálou zpětnou vazbu. A především vidí, že lidé dokážou ocenit nejen velké investice, ale i spoustu drobných věcí, které jim usnadňují každodenní život. Právě to mě na výsledku letošních voleb těší nejvíc. Beru ho jako projev důvěry v práci, kterou jsme v uplynulých letech společně odvedli. Nikdy jsem nebyl příznivcem velkých politických řečí. Raději věnuji čas tomu, abychom něco konkrétního vyřešili. Někdy jde o velké projekty, které se připravují dlouhé měsíce. Jindy o zdánlivou maličkost, která ale někomu komplikuje život každý den. A věřte mi, že z pohledu člověka, kterého se týká, to žádná maličkost není.
Čím déle práci starosty dělám, tím víc jsem přesvědčený, že ji člověk nemůže vykonávat jen jako zaměstnání nebo veřejnou funkci. Musí do ní dát také kus sebe. Samozřejmě potřebuje znát zákony, rozumět rozpočtu, umět jednat s úřady a hledat neustálé kompromisy. Ale to všechno samo o sobě nestačí. Musí mu na jeho městě a na lidech, kteří v něm žijí, skutečně záležet. Protože když člověk dělá něco pro svůj vlastní domov, přemýšlí o tom jinak. Nejen nad tím, co je potřeba vyřešit dnes, ale také nad tím, jaké město jednou předáme našim dětem. Komunální politika je podle mě především o každodenní práci a komunikaci. O schopnosti naslouchat, vysvětlovat, hledat řešení a někdy také říct, že něco prostě nejde. Ne všechna rozhodnutí mohou být populární a ne každému lze vždy vyhovět. Důležité ale je, aby lidé věděli, proč se rozhodujeme právě tak, jak se rozhodujeme. A aby cítili, že na druhé straně nestojí někdo, kdo si jen odpracovává své volební období, ale člověk, kterému na výsledku opravdu záleží.
Železná Ruda pro mě není jen město, kde jsem starostou Žije tady moje rodina, máme tu své přátele, své radosti i starosti. Všechno, co se ve městě děje, se tedy týká i nás. Když se něco podaří, mám z toho radost nejen jako starosta, ale také jako člověk, který tady žije. A když něco nefunguje, vadí mi to úplně stejně jako ostatním. Možná i proto se od práce někdy těžko odchází. Člověk totiž nezavře dveře kanceláře a nepřestane přemýšlet o tom, co by se ještě dalo zlepšit.
A právě proto mě tahle práce pořád baví. I když bývá náročná, někdy únavná a občas člověku připraví chvíle, které by si raději odpustil. Pořád ale vidím její smysl. A mám štěstí, že ji mohu dělat v místě, které mám rád. V místě, kde chci žít, kde chci, aby byla spokojená moje rodina, a kde přeji dobrý život také všem ostatním.
Za důvěru, kterou jste nám znovu dali, vám proto chci ještě jednou poděkovat. Neberu ji jako samozřejmost. A budu rád, když se budeme i nadále potkávat, mluvit spolu, někdy se shodneme a jindy si třeba trochu vyměníme názory. Tak to má podle mě v malém městě fungovat. Protože nakonec není tak důležité, kolik toho politik před volbami naslibuje. Důležité je, co po něm zůstane a jak se v jeho městě lidem žije. A já si opravdu přeju, aby se nám všem na Železnorudsku žilo co nejlépe.
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty díl 22.
Když jsem před lety přijal funkci starosty Železné Rudy, věděl jsem, že to vedle jiného znamená nutnost zvyknout si na kritiku a útoky všeho druhu.
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Filip Smola
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