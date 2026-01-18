Radosti a starosti šumavského starosty: Díl 20.
Ale taky, jak to zvládneme? Pro návštěvníky je zima na Šumavě hlavně o zážitcích a zábavě. Sjezdovky, běžky, procházky městem, plné restaurace a hotely. Pro místní podnikatele je to patrně nejdůležitější část roku. A pro mě jako starostu je to přesně symbol toho, jak jsem nazval tento seriál blogů – radosti i starosti.
Radost proto, že vidím, jak město žije. Lidé sportují, odpočívají, užívají si hory, místní podnikatelé prosperují. Přesně kvůli tomu má smysl rozvíjet cestovní ruch a investovat do infrastruktury, i když v rozumné míře, protože zásadní je pro mě nepřekročit únosnou mez, aby Železnorudsko bylo v první řadě místem, kde se dá dobře dlouhodobě žít a bydlet.
Zároveň ale dobře vím, co všechno zima obnáší. Každé sněžení znamená řešit sjízdnost silnic, chodníků, parkovišť. Znamená to organizovat technické služby, hlídat dopravu, reagovat na problémy, které přináší velký nápor turistů. A také myslet na to, aby se po městě dalo bezpečně pohybovat i lidem vyššího věku nebo se zdravotními obtížemi. Právě těm se musíme snažit co nejvíc vycházet vstříc a zajistit maximálně kvalitní a dostupnou občanskou vybavenost, proto mám obrovskou radost, že se nám po letech podařilo otevřít v centru Železné Rudy lékárnu. Muset si jezdit pro léky je komplikace i v létě, ale v zimě je to ještě mnohem složitější.
Zima je zkrátka pro město zátěžová zkouška. A platí to nejen pro radnici a občany, ale pro všechny – od řidičů autobusů přes hoteliéry až po obchody a služby. Nedávno nám třeba zapadl náš skibus. Komplikace, ale zkrátka stane se. To je zima.
Na druhou stranu je potřeba říct, že na Šumavě zimu bereme jako normální součást života. Nebereme ji jako pohromu, ale jako fakt, se kterým se počítá. Máme zkušenosti, systém a hlavně lidi, kteří svou práci umějí dělat, nebojí se jí a vědí, že je důležitá. Díky nim město funguje i ve dnech, kdy nasněží víc, než by si leckdo přál.
Osobně mám zimu rád. Nejen jako starosta, ale i jako člověk, který tu žije. Rád lyžuju i běžkuju, užívám si, když vidím, jak na sněhu řádí můj malý syn. Těší mě, když vidím upravené stopy a sjezdovky, spokojené návštěvníky a fungující město. Ale chci, aby si všichni uvědomili, že za tím vším je spousta práce, která není na první pohled vidět. A všem, kteří se starají o to, abychom zimu zvládali, chci i touhle formou poděkovat.
Zima na horách je prostě symbolem toho, že Železnorudsko není jen krásné místo na víkend, ale skutečné město, které musí fungovat každý den – bez ohledu na počasí. Děláme pro to maximum.
Filip Smola
