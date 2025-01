Radosti a starosti šumavského starosty díl 16.

U nás na Železnorudsku žije okolo dvou tisíc stálých obyvatel. Na Silvestra k nim podle odhadů přibylo možná až dvacet tisíc návštěvníků. To už je daleko za zdravým poměrem. Co s tím?

Benátky, Barcelona, centrum Prahy, Špindlerův Mlýn a další destinace čelí už roky náporu příliš vysokého počtu návštěvníků v tzv. exponovaných termínech, pro který se už vžil termín overturismus. K uvedeným lokalitám patří i naše Železnorudsko.

Turistický ruch má pochopitelně svá pozitiva. Rozhýbává místní ekonomiku, dává vydělat podnikatelům, vytváří pracovní místa. Jak ale univerzálně platí, čeho je moc, toho je příliš. Pozitiva jsou totiž přebíjena spoustou negativ. Jak pro město, které se musí potýkat například se záplavou odpadů, řešit problémy s parkováním, s rušením nočního klidu, s nárazově vyšším objemem vypouštěných odpadních vod a s dalšími problémy, tak zejména pro místní obyvatele, jejichž kvalita života dostává na frak.

Často jde o zdánlivé drobnosti, jako když jsem šel na Silvestra v 8 ráno u nás do potravin pro pečivo, abych zjistil, že už žádné pečivo nemají. Auta parkovala doslova všude.

Ve zmíněných Benátkách, Barceloně a na dalších místech došla situace tak daleko, že mezi místními a turisty panuje často otevřená nevraživost, objevují se všelijaké protesty, nebo dokonce slovní či fyzické šarvátky. Tohle asi nemůže chtít nikdo včetně turistů. Smyslem cestování je přece kromě návštěvy zajímavých míst také užití pohody a příjemných dní. Já bych tedy opravdu nechtěl jet někam, kde se na mě budou místní dívat skrz prsty, pokřikovat na mě, nebo mě dokonce fyzicky napadat.

Na Železnorudsku zatím situace naštěstí není vůbec tak špatná. Mimo jiné proto, že masivní nápor zažíváme jen občas. Jindy naopak podnikatelé žehrají, že je turistů málo. To je zároveň příležitost a dost možná i hlavní klíč pro řešení problému. Máme u nás nově zřízenou Destinační společnost Šumava Tourism, z. s. Jedním z jejích úkolů bude přilákat k nám návštěvníky v dosud nepříliš využívaných obdobích a nasměrovat je zároveň na všechna hezká, i když ne třeba tolik známá místa. Na Železnorudsku je takových míst plno. A nemusí to být zrovna Černé a Čertovo jezero.

Jsem přesvědčen, že při správně zvolené komunikaci a efektivní spolupráci Šumava Tourism s turistickými cíli a poskytovateli služeb se to může povést. Budu se snažit k tomu také pomoci, třeba i prostřednictvím tohoto blogu.

Dokážu pochopit, že lidé cestují v exponovaných obdobích. Ale když se jich na jednom místě sjede až moc, kazí to zážitek všem. U nás je navíc krásně po celý rok. A věřte mi, že rozhodně je to u nás lepší ve dnech, kdy Železnorudsko nepraská ve švech. V takových dnech můžou místní v klidu žít, spát, vychovávat své děti či užívat volného času. A turisté si můžou vychutnávat unikátní šumavskou přírodu, aniž by jim na nohy šlapaly stovky dalších.

Co si o tom myslíte vy? Mně to přijde logické, smysluplné i ohleduplné. A zároveň by to bylo určitě pro všechny lepší řešení, než kdybychom museli přistoupit k regulacím. Možná se jim ale stejně nevyhneme. I když by mi bylo osobně nepříjemné někoho omezovat v příjezdu k nám, jsem starostou Železné Rudy a na prvním místě mám a vždy budu mít zájmy místních. A můžu garantovat, že jde o zájmy oprávněné, protože kvalita života overturismem jednoznačně trpí.