Radosti a starosti šumavského starosty 21. díl

Konec zimy a začátek jara jsou u nás na Šumavě obdobím, kdy o mnohém rozhoduje počasí. Opravy máme připravené a naplánované dlouho dopředu, ale klíčovou otázkou zůstává, kdy je správný okamžik pustit se do jejich realizace.

Přelom zimy a jara je navíc obdobím, kdy se naplno projeví škody způsobené mrazem. Voda nateče do drobných prasklin v asfaltu, při zmrznutí zvětší objem a povrch vozovky se začne drolit. Jakmile to teploty umožní, snažíme se tyto závady co nejrychleji odstranit, aby se dál nezhoršovaly a aby byl provoz bezpečný pro řidiče i chodce.

Velkou výhodou našeho města je, že menší rekonstrukce a opravy zajišťujeme prostřednictvím vlastních Technických služeb. Díky tomu můžeme být flexibilní a tím i efektivní. Když napadne sníh, naši pracovníci vyjíždějí s technikou a zajišťují zimní údržbu. Jakmile se oteplí, silnice oschnou a podmínky to dovolí, mohou se prakticky okamžitě pustit do oprav výtluků, chodníků nebo dalších menších zásahů. Nemusíme složitě měnit harmonogramy ani čekat na dostupnost externí firmy. V horských podmínkách, kde se počasí mění ze dne na den, je tato pružnost obrovskou výhodou. Naši chlapi z Technických služeb jsou navíc skvělí a neuvěřitelní srdcaři. Bez takových lidí by na horách bylo těžko.

Složitější situace nastává u větších investic, které realizují externí dodavatelé. U těch už nemůžeme reagovat ze dne na den. Je třeba zvažovat, zda je podloží dostatečně suché, zda nehrozí opakované noční mrazy a zda jsou teploty stabilní i během noci. Technologie pokládky asfaltu nebo betonáže mají své jasně dané limity a jejich nedodržení by mohlo ovlivnit kvalitu celé stavby. U investic v řádech milionů korun si nemůžeme dovolit riskovat, že kvůli unáhlenému zahájení prací bude výsledek nekvalitní.

Na druhou stranu nechceme zbytečně ztrácet čas. Každý týden prodlení znamená delší omezení pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky města. Proto pečlivě sledujeme předpovědi počasí, komunikujeme s projektanty i dodavateli a hledáme rozumnou rovnováhu mezi opatrností a efektivitou. V horském prostředí navíc víme, že i když kalendář hlásí jaro, může se počasí během několika hodin změnit.

Samozřejmě by nám pomohlo, kdyby počasí bylo více předvídatelné. Jenže větru, dešti opravdu neporučíme, takže hlavním úkolem je se mu maximálně přizpůsobit. A právě schopnost správně načasovat jednotlivé kroky je na přelomu zimy a jara pro lokalitu, jako je Železnorudsko, naprosto zásadní.

Tak nám držte palce, ať nám počasí přeje. Díky, že jste dočetli až sem. Těším se na viděnou u nás na Železnorudsku nebo u dalšího dílu Radostí a starostí šumavského starosty.

Autor: Filip Smola | středa 8.4.2026 20:01 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Filip Smola

Radosti a starosti šumavského starosty: Díl 20.

Zima patří k Železnorudsku stejně jako lesy, hory a čistý vzduch. Každý rok přináší stejné otázky: kolik napadne sněhu, kdy začne sezona, jak dlouho vydrží podmínky pro lyžování a kolik lidí k nám letos přijede?

18.1.2026 v 21:05 | Karma: 11,67 | Přečteno: 190x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Filip Smola

Radosti a starosti šumavského starosty 19. díl

Když žijeme v malé obci, jako je ta naše, jsme zvyklí říkat si věci na rovinu, ale zároveň s respektem, protože víme, že zítra toho člověka zase potkáme. V obchodě, na ulici, u školy. Sociální sítě tyhle zvyky, bohužel, mění.

6.1.2026 v 21:05 | Karma: 13,39 | Přečteno: 247x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Filip Smola

Radosti a starosti šumavského starosty 18. díl

Už několikrát jsem slyšel od rodičů podobnou otázku: „Pane starosto, nešlo by v Železné Rudě udělat o letních prázdninách příměstský tábor pro děti?"

2.11.2025 v 19:33 | Karma: 11,73 | Přečteno: 277x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Filip Smola

Radosti a starosti šumavského starosty díl 17.

Na kole do práce a s kytičkou pro dobrou věc. Ráno, kdy místo do auta usednete na kolo, je ráno, které začíná jinak – svěžeji, klidněji, s větším nadhledem. Dnes jsem do práce dorazil právě tímto způsobem.

14.5.2025 v 14:43 | Karma: 9,15 | Přečteno: 271x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Filip Smola

Radosti a starosti šumavského starosty díl 16.

U nás na Železnorudsku žije okolo dvou tisíc stálých obyvatel. Na Silvestra k nim podle odhadů přibylo možná až dvacet tisíc návštěvníků. To už je daleko za zdravým poměrem. Co s tím?

21.1.2025 v 16:38 | Karma: 14,00 | Přečteno: 358x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
8. dubna 2026  8:30

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...
6. dubna 2026  17:12

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...

Nymburk nesouhlasí s omezením osmiletého oboru gymnázia, vyzývá kraj k jednání

ilustrační snímek
8. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Nymburk nesouhlasí s plánovaným omezením osmiletého oboru na Gymnáziu Bohumila Hrabala, které...

V Třebíči dneš titulem mistrů rukodělné výroby ocenili tvůrce kachlových kamen

ilustrační snímek
8. dubna 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

Kraj Vysočina dnes ocenil práci Barbory a Jiřího Jindrových, kteří v Dušejově na Jihlavsku vyrábějí...

Kvůli srážce auta a dodávky u Vodňan je uzavřená silnice I/20

ilustrační snímek
8. dubna 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

U Vodňan na Strakonicku se odpoledne srazilo osobní auto a dodávka. Silnice I/20 mezi Českými...

Žižkovská věž váží asi 12 tisíc tun. Loni ve sběrnách skončilo šest žižkovských vysílačů

Staré mobily lze využít nejen pro uměleckou dekoraci. Skrývají v sobě i...
8. dubna 2026  19:30

Nerostů je ve světě stále dost. Ale doba, kdy se bude vyrábět převážně z „odpadu“, nemusí být zase...

starosta města Železná Ruda, věčný optimista, šumavský patriot, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

