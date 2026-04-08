Radosti a starosti šumavského starosty 21. díl
Přelom zimy a jara je navíc obdobím, kdy se naplno projeví škody způsobené mrazem. Voda nateče do drobných prasklin v asfaltu, při zmrznutí zvětší objem a povrch vozovky se začne drolit. Jakmile to teploty umožní, snažíme se tyto závady co nejrychleji odstranit, aby se dál nezhoršovaly a aby byl provoz bezpečný pro řidiče i chodce.
Velkou výhodou našeho města je, že menší rekonstrukce a opravy zajišťujeme prostřednictvím vlastních Technických služeb. Díky tomu můžeme být flexibilní a tím i efektivní. Když napadne sníh, naši pracovníci vyjíždějí s technikou a zajišťují zimní údržbu. Jakmile se oteplí, silnice oschnou a podmínky to dovolí, mohou se prakticky okamžitě pustit do oprav výtluků, chodníků nebo dalších menších zásahů. Nemusíme složitě měnit harmonogramy ani čekat na dostupnost externí firmy. V horských podmínkách, kde se počasí mění ze dne na den, je tato pružnost obrovskou výhodou. Naši chlapi z Technických služeb jsou navíc skvělí a neuvěřitelní srdcaři. Bez takových lidí by na horách bylo těžko.
Složitější situace nastává u větších investic, které realizují externí dodavatelé. U těch už nemůžeme reagovat ze dne na den. Je třeba zvažovat, zda je podloží dostatečně suché, zda nehrozí opakované noční mrazy a zda jsou teploty stabilní i během noci. Technologie pokládky asfaltu nebo betonáže mají své jasně dané limity a jejich nedodržení by mohlo ovlivnit kvalitu celé stavby. U investic v řádech milionů korun si nemůžeme dovolit riskovat, že kvůli unáhlenému zahájení prací bude výsledek nekvalitní.
Na druhou stranu nechceme zbytečně ztrácet čas. Každý týden prodlení znamená delší omezení pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky města. Proto pečlivě sledujeme předpovědi počasí, komunikujeme s projektanty i dodavateli a hledáme rozumnou rovnováhu mezi opatrností a efektivitou. V horském prostředí navíc víme, že i když kalendář hlásí jaro, může se počasí během několika hodin změnit.
Samozřejmě by nám pomohlo, kdyby počasí bylo více předvídatelné. Jenže větru, dešti opravdu neporučíme, takže hlavním úkolem je se mu maximálně přizpůsobit. A právě schopnost správně načasovat jednotlivé kroky je na přelomu zimy a jara pro lokalitu, jako je Železnorudsko, naprosto zásadní.
Tak nám držte palce, ať nám počasí přeje. Díky, že jste dočetli až sem. Těším se na viděnou u nás na Železnorudsku nebo u dalšího dílu Radostí a starostí šumavského starosty.
Filip Smola
