Radosti a starosti šumavského starosty 19. díl
Někteří lidé se na nich chovají úplně jinak než v reálném životě, a to i tehdy, když se mezi sebou dobře znají. To, co mě na tom nejvíce fascinuje, je ta iluze anonymity. My se tady na Železnorudsku více či méně všichni známe. Víme o sobě, kde bydlíme, co děláme, jací jsme. A přesto občas někdo na sociální síť napíše komentář, který by ten samý člověk nahlas na veřejnosti nejspíš nikdy neřekl. Najednou je ze souseda drsňák, který má pocit, že „na internetu se to přece může“. Jenže tím, že si myslíme, že zpětná vazba nepřijde okamžitě, ztrácíme zábrany. Řekneme věci, které nejsou ani fér, ani pravdivé, ani slušné. A mnohdy ani promyšlené.
Ve velkých městech to asi nepřekvapí. Tam je anonymita skutečná. Člověk komentuje příspěvky lidí, které nikdy neuvidí. Ale u nás? Tady přece není tak jednoduché napsat nesmysl, který si druhý přečte, a dělat, že se nic neděje. Nebo by alespoň nemělo být. Jenže sociální sítě vytvářejí falešný pocit vzdálenosti. Člověk sedí doma, kouká do mobilu a zapomíná, že ten, komu právě „naložil“, bydlí o dvě ulice dál a zítra se s ním může potkat.
Často se setkávám s názorem, že „to patří k dnešní době“. Možná ano. Ale zároveň vidím, že většina lidí má pořád zdravý rozum. Když se v diskusi objeví extrémně agresivní nebo nesmyslný komentář, obvykle se okamžitě najde někdo, kdo připomene, že jsme sousedi, že máme mezi sebou nějaký respekt a že není potřeba ventilovat frustrace způsobem, který nikomu neprospěje. A za to jsem opravdu vděčný. Ukazuje se, že vzájemná slušnost rozhodně nevymřela. Naopak – v malé obci je to základní kámen soužití.
Internet umí být dobrý sluha, ale zlý pán. Může nás informovat, může nám ušetřit čas, může spojovat lidi. Ale může také vzít kus toho, co malé obce vždy drželo pohromadě – osobní komunikaci. Když spolu mluvíme z očí do očí, slyšíme tón hlasu, vidíme výraz, vnímáme pocity, můžeme hned reagovat. Na sociální síti zůstane jen holý text. A ten často zní tvrději, než byl původně zamýšlen. A nebo třeba nebyl zamýšlen tvrdě vůbec – pisatel jen zapomněl, že píše sousedovi a ne do prázdné místnosti.
Rád bych připomenul jedno jednoduché pravidlo: psát bychom měli tak, jako kdybychom to říkali naživo. Nejen proto, že je to slušné. Ale proto, že v malé obci se naše virtuální slova vždycky dříve či později vrátí do reality. A tu nám můžou pěkně otrávit. Vůbec přitom nejde o to, že by mi vadila kritika. Naopak, tu jako starosta nejen musím umět přijmout, ale dokonce ji vítám. Tedy pokud je konstruktivní a motivovaná zájmem o věc a její zlepšení. Je ale velký rozdíl mezi kritikou a pliváním jedovatých slin. Ty totiž znechutí každého, navíc se často obrátí i proti jejich autorovi. Výsledkem není nic jiného než horší vzájemné vztahy. V takové atmosféře se nikomu nebude žít dobře.
Ale my se nedáme. Moc děkuju všem, kteří to vidí stejně. Je vás naštěstí velká většina.
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty 18. díl
Už několikrát jsem slyšel od rodičů podobnou otázku: „Pane starosto, nešlo by v Železné Rudě udělat o letních prázdninách příměstský tábor pro děti?“
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty díl 17.
Na kole do práce a s kytičkou pro dobrou věc. Ráno, kdy místo do auta usednete na kolo, je ráno, které začíná jinak – svěžeji, klidněji, s větším nadhledem. Dnes jsem do práce dorazil právě tímto způsobem.
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty díl 16.
U nás na Železnorudsku žije okolo dvou tisíc stálých obyvatel. Na Silvestra k nim podle odhadů přibylo možná až dvacet tisíc návštěvníků. To už je daleko za zdravým poměrem. Co s tím?
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty díl 15.
Říká se, že na lepší si člověk zvykne snadno a rychle. V komunální politice navíc stále víc a víc platí, že si mnozí toho lepšího neváží, naopak, brzy jim přestane stačit. A hlasitě se dožadují, že chtějí víc.
Filip Smola
Radosti a starosti šumavského starosty díl 14.
Další díl blogu by mohl nést okřídlený název „Ta naše povaha česká“. Bude o lidech, kteří by všechno chtěli, nejlépe hned, ale ať to zařídí někdo jiný, hlavně ať je s tím nikdo neotravuje, aby mohli jen slíznout smetanu.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí
V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED...
V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne
V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být...
Brůna se jde bodnout? Voyo si zase hraje na Netflix. Markovič je český Mindhunter
Na seriál Metoda Markovič: Hojer se mi ukrutně dobře kouká. Jasně, příběh založený na nejslavnějším...
Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla, zprovoznění začne od 23. hodiny
Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 21
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 404x