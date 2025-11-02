Radosti a starosti šumavského starosty 18. díl
Poptávka tady je a já ji naprosto chápu. Mnoho rodin z Železnorudska pracuje celé léto. Dva měsíce volna, které mají děti, je pro rodiče často těžko řešitelný rébus. Příměstské tábory jsou tak logicky oblíbenou možností.
Příměstský tábor je v podstatě forma „denního tábora nablízku“. Děti ráno přijdou, celý den se účastní her, soutěží, výletů nebo tvořivých dílen, mají zajištěný dozor, jídlo i pití a odpoledne se zase vracejí domů. Nespí mimo domov, takže je to ideální varianta pro menší děti nebo pro ty, které ještě nejsou připravené na klasický pobytový tábor. Pro rodiče to znamená, že mohou chodit do práce a vědí, že jejich děti tráví den smysluplně a v bezpečí. Většinou se jedná o týdenní turnusy s tematickým programem.
Je to logicky doména spíše větších měst, kde většinou příměstské tábory pořádají různé soukromé subjekty. V našem případě se zatím poptávka nesetkala s nabídkou, takže jsem začal intenzivně přemýšlet o tom, zda by příměstský tábor zvládlo zorganizovat přímo město Železná Ruda.
Dává mi to velký smysl, aby město nabízelo místním obyvatelům službu, která rodičům ulehčí život a zároveň nabídne dětem smysluplné trávení alespoň části prázdnin. Právě o tohle se snažím. Abychom tu měli co nejvyšší kvalitu života pro místní, nejen pro návštěvníky. Když chceme, aby se tu dobře žilo rodinám s dětmi, musíme jim jít naproti. Příměstský tábor by určitě byl dalším důležitým krokem tímto směrem.
Od myšlenky k úspěšné realizaci ale často bývá klikatější cesta, než se může na první pohled zdát. Zázemí pro příměstský tábor bychom určitě našli velmi dobré. Máme městskou školu, prostory Infocentra i krásný areál Za tratí, kde se dá pořádat spousta venkovních aktivit.
Mnohem větší komplikací je personální obsazení, tedy lidé, kteří by se do vedení a chodu tábora zapojili. A to je problém, který dobře znají starostové mnoha menších obcí: infrastrukturu často máme, ale lidské kapacity jsou omezené.
Přesto se nechci smířit s tím, že by město nedokázalo podobnou službu nabídnout. Udělám maximum pro to, aby se příměstský tábor uskutečnil alespoň v nějaké pilotní podobě. Oslovím městské organizace i spolky a dobrovolníky.
Vím, že to nebude jednoduché. Ale kdo mě zná, ví, že složité věci mě neodrazují. Naopak – beru je jako výzvu. Rád bych, aby se už příští léto místní děti mohly těšit na týden plný her, výletů a kamarádů, a aby rodiče měli jistotu, že o ně bude dobře postaráno.
Držte nám palce – a pokud by měl někdo chuť se zapojit, budu rád, když se mi ozve.
Společně to zvládneme.
Filip Smola, starosta Železné Rudy
Filip Smola
