Revoluce v měření sledovanosti: Bojí se velké televize přesných dat o divácích?

V českém mediálním rybníku se schyluje k tiché, ale zásadní bitvě. Dlouhá léta nedotknutelný systém měření sledovanosti pomocí peoplemetrů čelí nástupu technologie, která nabízí absolutní přesnost.

Zatímco menší televize nové metody vítají, panují obavy, že velcí mediální giganti se této datové revoluce obávají. Jejich lukrativní reklamní byznys by totiž mohl utrpět vážné trhliny.

Dnešní televizní svět stojí na datech z peoplemetrů. Jedná se o systém, kde několik tisíc vybraných domácností reprezentuje návyky celého národa. Tento statistický model byl po desetiletí zlatým standardem, na jehož základě se prodává reklama v hodnotě miliard korun ročně. Jeho slabinou je však právě to, že jde o odhad, nikoliv o přesný záznam.

Nyní přichází změna. S masivním rozšířením internetového připojení a chytrých zařízení je možné sledovanost měřit zcela exaktně. Každý set-top box nebo chytrá televize připojená k internetu může poskytovat anonymizovaná, ale naprosto přesná data: jaký kanál divák sleduje, v jaký přesný okamžik přepnul, zda si reklamu přetočil, nebo jestli pořad dokoukal do konce. Toto měření už není odhad, ale nelítostná pravda.

A právě v tom tkví jádro obav. Co když přesná data ukážou, že hlavní zpravodajskou relaci ve skutečnosti sleduje o desítky procent méně diváků, než tvrdí peoplemetry? Co když se prokáže, že během reklamního bloku drtivá většina diváků okamžitě přepíná na jiný kanál?

Pro velké komerční televize, jejichž příjmy jsou přímo závislé na ceně reklamy odvozené od sledovanosti, by taková data byla katastrofou. Cena za reklamní čas by se musela dramaticky snížit, aby odpovídala reálnému počtu diváků, kteří reklamu skutečně viděli. To by znamenalo propad příjmů v řádu stovek milionů až miliard korun ročně. Je tedy logické, že zachování stávajícího, méně přesného systému, je v jejich bytostném zájmu.

Do tohoto kontextu zapadá i zajímavý případ televize, kterou zde nesmím jmenovat. Ta se rozhodla jít proti proudu a pro měření svých dat nevyužívá zavedené peoplemetry, ale spoléhá na modernější měření od Českých Radiokomunikací, které se blíží právě přesnému sledování koncových zařízení.

A zde se nabízí otázka, která na trhu tiše rezonuje: Je to právě tento progresivní přístup k datům, proč největší český mobilní operátor odmítá zařadit malou televizi (jejíž název nesmím uvést) do své moderní televizní služby? Oficiální důvody mohou být různé, ale nelze se ubránit podezření, zda za tímto rozhodnutím nestojí skrytý tlak velkých mediálních hráčů. Ti se mohou obávat precedentu, kdy by menší, flexibilní televize s přesnými daty mohla ukázat, že starý systém je přežitý a pro inzerenty nevýhodný.

Přechod k přesnému měření je nevyhnutelný. Diváci, technologie i inzerenti budou stále více vyžadovat transparentnost a efektivitu. Současný stav tak připomíná tichou válku, ve které se tradiční vysílatelé snaží co nejdéle udržet status quo, který jim zajišťuje stabilitu a příjmy. Otázkou však není, zda tato revoluce přijde, ale kdy a kdo na ni bude připraven.