Můj žaludek se ještě teď svírá: Beton a ocelová monstra mají zničit srdce Krušných hor
Jak naivní jsem byl. Na horské louky, které si příroda podmanila svou přirozenou silou po letech zpět, se chystá brutální dvojitý úder. O tom se nedá mlčet.
Představte si to asi takto: starosta Božího Daru, pro mne neznámý Jan Horník, vypráví o budoucí idylické horské vesničce. Prý to bude o „obyčejných domech“ a „venkovském bydlení“. To je skoro jako pohádka o oživení Sudet, čáry máry a domečky postavte se. Jenže jak už to tak bývá, tahle pohádka má hodně nechutný podtext. Regulační plán z roku 2003, kterým se pan starosta Horník ohání, na stejném místě bez mrknutí oka povoluje i penziony nebo dokonce čerpací stanici.
Takže si to shrňme. Starosta Horník slibuje klidnou vesnici pro život, ale papír snese vizi komerčního rezortu s pumpou u sjezdovky. To není jen šikovná práce s polopravdami, to je plivanec do tváře všem, kteří Krušné hory milují.
Arogance celého plánu ale sahá ještě mnohem dál. Jako by nestačila hrozba satelitního městečka v srdci hor, do hry vstupuje další, ještě obludnější prvek: tři gigantické větrné elektrárny. Lopatky jak menší panelák budou rozsekávat migrující ptáky, ničit přirozené proudění větru a generovat permanentní ultrazvuk, o kterém nevíme, co vlastně vše způsobuje. Starosta Horník je známý jako velký příznivec větrné energetiky. Je náhoda, že regulační plán umožňuje vztyčit obří vrtule právě nad plánovanými sjezdovkami a domy?
Člověku se z toho dělá špatně od žaludku. Je to jak dokonale promyšlený plán na dvojí zisk. Nejdřív pod bohulibou záminkou návratu života do hor vybudují infrastrukturu, zalejou krajinu betonem a pak přijde to pravé Eldorádo a bigbang v podobě prodeje realit a z našich daní štědře dotované energie. Je tohle skutečně v zájmu obecního blaha místních a nás, co prostě máme rádi hory a nedotčenou krajinu, nebo v zájmu několika vyvolených co jsou vždy u lizu napřed a vědí kudy běží zajíc? Proč zase cpát do chřtánu developerů a energetických baronů další kus panenské přírody jen aby si mohli koupit nový dům na Floridě nebo se kochat pohledem na novou jachtu?
Nejhorší na tom je, že radnice, kterou řídí právě pan Horník se aktivně snažila hlasu lidí zbavit. Zastupitelé totiž návrh na referendum neschválili, a tak se přípravný výbor musel obrátit na soud. A ten, naštěstí pro Krušné hory, rozhodl, že lidé mají právo mluvit do budoucnosti svého domova. Ani to ale vedení města nezastavilo a proti konání referenda podalo kasační stížnost. Je to jasný signál, že starosta Horník se bojí vlastních občanů jak budou volit a že to nemá pod kontrolou. Co jiného je přímá a pravá demokracie než hlas každého koho se to bezprostředně týká?
Boj o budoucnost Ryžovny není jen bojem proti bagrům, ale bojem proti hnusné aroganci moci, která se neštítí oblbovat vlastní občany a umlčovat jejich hlas.
3. a 4. října dostanou místní šanci v referendu rozhodnout.
Filip Řehák
Klínovec: Manuál pro zmatení nepřítele, nebo jen běžná česká realita?
Přiznám se, že na Klínovci jsem nikdy nebyl. Možná je to chyba, ale po přečtení posledních zpráv o dění v tamních lesích si nejsem jistý, jestli bych tam vůbec trefil a jestli by mě za to rovnou nezavřeli.
Filip Řehák
Revoluce v měření sledovanosti: Bojí se velké televize přesných dat o divácích?
V českém mediálním rybníku se schyluje k tiché, ale zásadní bitvě. Dlouhá léta nedotknutelný systém měření sledovanosti pomocí peoplemetrů čelí nástupu technologie, která nabízí absolutní přesnost.
Filip Řehák
Pavel Tykač a Slavia Praha: Nová éra v českém fotbale
Vlastnictví českého fotbalového týmu Slavia Praha ze strany renomovaného českého podnikatele Pavla Tykače je pro náš fotbal fantastickou zprávou. Tykač je velmi inteligentní a schopný člověk, vidící daleko za horizont událostí.
Filip Řehák
Řídí náš stát vláda, nebo ČEZ?
Energie jsou drahé a budou nejspíš ještě dražší. Důvodů je několik, ale ten hlavní by mohl být, že energetiku neřídí ani tak vláda, jako spíš vedení firmy ČEZ. Těm to totiž vyhovuje.
Filip Řehák
Pozadí sporu Německa a Francie o budoucnost jádra v Evropě
Jakkoli se konflikt o budoucnost evropské energetiky mezi Francií Německem zdá být pro tuto chvíli zažehnán, je dobré se podívat, co za ním stojí.
