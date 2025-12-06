Jak jsem se vyléčil z naivity
Uvěřil jsem tomu příběhu o transparentnosti, o otevřené radnici a o tom, že oni jsou ti „čistí“, kteří vymetou staré pořádky. Vkrádá se mi pocit, že bych si dnes měl připadat jako...
Poslední týdny sleduju kauzu jejich zastupitelky Kristýny Drápalové a zvedá se mi z toho žaludek. Ne proto, že by ukradla miliardu. Ale proto, že předvedla přesně ten typ pokrytectví, proti kterému celá jejich strana údajně bojuje. Je to jako facka každému, kdo jim hodil lístek do urny. Na přelomu roku 2023/2024 jsem vůbec poprvé zaznamenal její jméno v médiích nějak významněji a to ve spojitosti s jejím prohlášením, že jí někdo sleduje. Tehdy mi celé divadlo kolem přišlo jak přitažené za vlasy a zahrané jak z blbého filmu. Zksute si schválně vyhledat tehdejší titulky a její proklamace. Budete mít pocit, že jde o hon na poslední spravedlivou v české politice. Jenomže ono to mohlo vše být klidně úplně jinak.
Pojďme si to shrnout z pohledu roku 2025, ať vidíte tu „transparentnost“ v praxi. Paní zastupitelka Drápalová, velká bojovnice za etiku, si nechala od městské firmy Prague City Tourism (PCT) vyplatit 198 000 korun za zpracování „koncepce pražských trhů“. (Tu bych chtěl vidět – nemáte ji někdo?)
Číslo 198 000 není náhodné. Je to těsně pod hranicí 200 tisíc, kdy už by se muselo soutěžit a papírovat mnohem přísněji. Takhle se to sfoukne rychle a potichu. Klasický trik ostřílených komunálních politiků, který teď evidentně převzala i „nová krev“.
Ale to je jen špička ledovce. To pravé kouzlo je v tom, jak se k té zakázce dostala.
Drápalová seděla v komisi, která doporučila, aby tuhle zakázku dostala právě firma PCT. Pak ta samá firma PCT najala Drápalovou, aby to pro ně udělala. Kruh se uzavřel. Sama si upekla zadání, sama si ho schválila a sama za něj zinkasovala peníze.
A kdo na to v PCT dohlížel? V té době seděli v dozorčí radě firmy její spolustraníci z Prahy sobě, včetně pana Zemana. Firmu řídil člověk dosazený za éry jejich radní. Takže si to řekněme na rovinu: Byla to malá domů uvnitř jedné politické bubliny. Kamarádi dohlíželi na kamarády, kteří posílali peníze kamarádům.
Kdyby tohle udělal někdo z ODS nebo ANO, Jan Čižinský a jeho parta by svolávali tiskovky a křičeli o korupci a klientelismu. Když to ale udělá jejich člověk? Ticho po pěšině. Naprosté ticho po pěšině , ale i v hlavních denících, včetně iDNES. Náhoda, nebo má právě tahle politická strana dosazené kámoše i v pozicích redaktorů, kteří podobné věci prostě (zdarma) ignorují?
Co mě ale vytočilo úplně nejvíc, není ani tak ten kšeft samotný, jako ta neuvěřitelná arogance, která následovala.
Ukázalo se totiž, že ta slavná smlouva nebyla ani zveřejněna v registru smluv. Půl roku dělala pro město načerno, na základě neplatného cáru papíru. Když se jí na to ptali na kontrolním výboru, čekali byste omluvu? Pokoru? Hahaha.
Dozvěděli jsme se, že za to může úřednice, která už tam nepracuje. Tady by se hodil fakt velikej smajlík, protože ta odpověď je jak ze druhé třídy. Zastupitelka hlavního města, která má kontrolovat ostatní, se vymlouvá na řadové zaměstnance? A korunu tomu nasadila prohlášením: „Necítím se, že bych udělala cokoliv neetického.“ (záznam zde )
Vážně? Hlasovat pro zakázku, kterou si pak sama vezmu, brát peníze od firmy, kterou ovládají moji spolustraníci, a dělat to na základě neplatné smlouvy – to není neetické? Tak to máme asi každý nastavený morální kompas úplně jinak.
Praha sobě pro mě skončila, protože se začali chovat přesně jako ti, které chtěli nahradit. Kážou vodu, pijí víno a když je chytíte při činu, ještě se vám vysmějí do očí s tím, že oni nic špatného neudělali.
Transparentnost pro ně není princip, je to jen marketingová nálepka na plakát. Takže bacha ať jim jejich pohádky příště nesežerete taky.
Tady je odkaz na článek, který mě tak vytočil: Odkaz
Foto: Facebok Kristýna Drápalová
Filip Řehák
Další články autora
