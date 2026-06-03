Vraťme na Václavák vůni pražské klobásy
Byla obyčejná. Na tácek s chlebem a hořčicí. Člověk si ji koupil cestou z práce, po škole, při procházce městem, mnozí pak při návratu z hospody. Nebyl to turistický „zážitek“. Byla to součást normální Prahy.
Dnes je situace jiná. Centrum města se stále více přizpůsobuje hlavně návštěvníkům. Na každém rohu sladkosti v čele s trdelníkem, který většina místních vlastně nikdy pravidelně nejedla. K tomu předražené pochutiny a nabídka, která vypadá podobně v Praze, Budapešti i kdekoliv jinde v Evropě.
Jenže právě tím Praha ztrácí svou autenticitu. A místní ztrácejí svou Prahu.
Ani turisté sem přece nejezdí proto, aby viděli stejné stánky jako všude jinde. Přijíždějí kvůli atmosféře, historii a místnímu životu. Chtějí zažít skutečnou Prahu. Vždyť přece když cestujeme, tak víme, že v Itálii si chceme dát skvělou pizzu, v Řecku gyros, v Německu curry wurst, na Slovensku bryndzové halušky. Za těmito skvosty jezdíme do zemí jejich původu.
Pražská klobása přitom není jen jídlo. Je symbolem doby, kdy centrum města stále patřilo lidem, kteří tu žili. Kdy Václavské náměstí nebylo jen tranzitní zónou pro turisty, ale místem každodenního života.
Možná to zní jako maličkost. Jeden stánek s klobásou přece nic nezmění. Jenže právě malé věci často ukazují, komu město skutečně slouží. Pokud chceme vrátit centrum Prahy zpět k normálnímu životu, musíme začít znovu podporovat věci, které jsou místní, přirozené a autentické. Ne jen efektní na fotografii na instagram.
A právě návrat tradičních stánků s pražskou klobásou by mohl být krásným symbolem této změny. Ne proti turistům. Naopak. Ať si ji dají také. Aspoň ochutnají něco, co do Prahy opravdu patří. A my, kteří zde trvale žijeme, budeme mít aspoň kousek svého města zpátky.
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