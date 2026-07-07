Starosta musí být osobně tam, kde vznikají problémy
Město je živý organismus a řada problémů se nedá vyřešit pouze tím, že je zařadíte do tabulky nebo předáte příslušnému odboru. Zkušenost mě naučila, že osobní aktivita starosty má často větší význam, než si mnozí myslí. V případě území Prahy 1 to platí desetinásobně. Vše zde má intimnější rozměr. Stísněné ulice, mnoho zájmů. Správa takového území není pohodlná výstavba lodi v suchém doku, ale sakra obtížné řešení stavby lodičky uvnitř láhve s úzkým hrdlem.
Když se v některé ulici opakovaně objevují problémy s nočním hlukem, když si obyvatelé stěžují na konkrétní provozovnu nebo když dlouhodobě nefunguje komunikace mezi institucemi, nestačí pouze napsat dopis a čekat na odpověď. Úsměvným případem jsou kontroly nočních podniků v dopoledních hodinách. Pro úředníky je to pracovní doba a v nočním podniku je logicky klid jako v kostele. Vše v pořádku. Problém nenalezen.
Je potřeba osobně jednat. Právě starosta má díky své funkci nepřenositelnou autoritu a legitimitu, kterou běžný občan ani úředník nemá. Když svolá jednání, vyžádá si schůzku nebo přijde problém řešit přímo na místo, vše se začne posouvat mnohem rychleji.
Platí to například u problémových barů a nočních podniků, při jednání s magistrátem, při komunikaci s policií, dopravním podnikem anebo orgány veřejné správy. Mnoho problémů lze vyřešit ještě ve chvíli, kdy teprve vznikají. Rozhodující je místo a čas. Ale pouze tehdy, pokud se k jejich řešení přistoupí aktivně.
Starosta nemá suplovat práci úředníků. Musí jí však rozumět. Stejně tak nemůže osobně řešit každý rozbitý chodník nebo každou stížnost. Musí však znát postupy vedoucí k řešení. Musí být přítomen tam, kde se rozhoduje o kvalitě života obyvatel. Někdo tomu posměšně říká mikromanagement. Já ale tvrdím, že starosta Prahy 1 musí být zároveň i mikromanažer.
Občas mám pocit, že někteří politici si funkci starosty představují jako sérii porad, tiskových zpráv a slavnostních akcí. Přestřihnout pásku, položit věnec, pronést projev a vrátit se do kanceláře. Jenže lidé si nevolí starostu proto, aby reprezentoval. Volí si ho proto, aby se staral. A starat se znamená být mezi lidmi. Znát problémy jednotlivých ulic. Naslouchat obyvatelům. Jednat s institucemi. Hledat řešení dříve, než se z malého problému stane velký. A zejména porozumět důvodům jeho vzniku.
Dobrý starosta proto nesedí za stolem. Dobrý starosta chodí po městě. Protože právě tam se odehrává skutečný život. A právě tam má být jeho místo. A přesně takovým starostou Prahy 1 hodlám být.
Filip Dvořák
Parkovací záhada na Praze 1
Parkování je téma, které obyvatele Prahy 1 mimořádně zajímá. Míst je málo, poptávka vysoká. Proto musí být pravidla přidělování parkovacích oprávnění maximálně transparentní a kontrolovatelná. Bylo tomu tak v minulosti?
Filip Dvořák
Jak chci vrátit pražskou klobásu do našich ulic
Nedávno jsem otevřel téma návratu tradiční pražské klobásy, nebo chcete-li uzenky, do ulic centra Prahy. Byl jsem příjemně překvapen, jak obrovský zájem to vzbudilo. Takže, jak by se to mohlo zrealizovat?
Filip Dvořák
Normální potřeby rezidentů nejsou projevem rozmazlenosti
Nedávno se na jednom serveru objevila glosa Michala Borského s titulkem Praha 1 jako bojiště: Řidiči, cyklisté i pěší proti sobě. Bonzování na sítích sílí.
Filip Dvořák
Vraťme na Václavák vůni pražské klobásy
Kdysi stačilo projít Václavským náměstím a člověk přesně věděl, že je v Praze. Poznal to podle vůně pražské klobásy linoucí se z typických kiosků.
Filip Dvořák
Politika má stát na faktech a přinášet výsledky
Jsem stavební inženýr. Celý profesní život mě naučil, že dobrý výsledek nikdy nevznikne náhodou. Každý projekt je třeba nejprve pečlivě analyzovat, spočítat, promyslet všechny možné varianty a až poté přistoupit k realizaci.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Rychvald a Dolní Lutyně na Karvinsku podpoří domov pro seniory v Bohumíně
Obce Rychvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně na Karvinsku. V...
Příští stanice Horní Počernice. Obce chtějí metro za Černý Most, samy ho ale neprosadí
Městské části a obce na východním okraji hlavního města udělaly první krok k tomu, aby se linka...
Jihlavská protialkoholní stanice má za sebou rekordní červen, přijala 153 lidí
Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za...
Studie: Pro vysoké tropické stromy není jejich výška v období sucha problém
Nejvyšší tropické stromy světa, které rostou na ostrově Borneo a měří až 100 metrů, si i přes svoji...
Prodej domu 420 m2, Milíkov - Malá Šitboř
Milíkov - Malá Šitboř, okres Cheb
2 990 000 Kč
- Počet článků 10
- Celková karma 9,16
- Průměrná čtenost 171x